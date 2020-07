Heidelberg. (pol/mün) Fast 14 Tage nach der Tat hat die Polizei einen Mann festgenommen, der eine Frau im Heidelberger Stadtteil Kirchheim vergewaltigt haben soll.

In der Nacht vom 18. auf den 19. Juni war über Kirchheim ein Polizeihubschrauber gekreist und viele Menschen hatten sich nach dem Grund gefragt. Damals hatte die Polizei keine klaren Angaben gemacht.

Jetzt ist klar, warum es zu diesem nächtlichen Einsatz kam. Eine 24 Jahre alte Frau sei kurz vor Mitternacht vergewaltigt worden, teilen Polizei und Staatsanwaltschaft mit.

Die Frau wurde vom Täter hinter einem Supermarkt im Franzosengewann angesprochen und in ein Gespräch verwickelt, berichten die Ermittler. Vor dem Tor eines Sportplatzes soll der Mann das Opfer zu Boden gezogen, der Frau unter das T-Shirt gefasst und ihr mit einem Messer gedroht haben. Anschließend habe der Täter die Frau zum Geschlechtsverkehr gezwungen.

Die Tätersuche in der Nacht der Vergewaltigung verlief ergebnislos. Erst später wurde bei den Ermittlungen ein 22 Jahre alter Mann identifiziert. Der wurde am Nachmittag des 1. Juli festgenommen und von der Ermittlungsrichterin in Untersuchungshaft geschickt.

Die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Heidelberg und dem Fachdezernat der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg dauern an.