Heidelberg. (pol/mün) Eine einfache Polizeikontrolle am Mittwoch in der Heidelberger Altstadt endete in Handschellen und mit der Festnahme eines 20-Jährigen. Der Vorfall ereignete sich gegen 15 Uhr in der Fahrtgasse hinter dem Darmstädter Hof-Centrum.

Der 20-Jährige saß in einem Treppenaufgang und wollte gerade seine alten Schuhe aus und neuwertige Schuhe anziehen. Weil eine Polizeistreife den Verdacht einer Straftat, womöglich Ladendiebstahl, hatte, kontrollierten sie den jungen Mann.

Doch nach Angaben der Polizei wollte sich der Mann nicht kontrollieren lassen. Er verweigerte die "Präventivkontrolle", so ein Polizeisprecher, und wollte seinen Ausweis nicht zeigen. Zudem habe der Mann durch ständiges Umschauen den Eindruck vermittelt, als wolle er sich der Personenkontrolle entziehen, heißt es im Polizeibericht.

Daraufhin sollen die Beamten ihn festgehalten und er wiederum sich loszureißen versucht haben. Die Polizisten brachten ihn zu Boden und legten ihm Handschellen an. So habe man eine Flucht verhindern wollen.

Er wurde zum Polizeirevier Heidelberg-Mitte gebracht und nach Ende der polizeilichen Maßnahmen wieder auf freien Fuß gesetzt.

Gegen den 20-Jährigen wird nun wegen Widerstands gegen Polizeibeamte ermittelt.

Ob der Mann überhaupt eine Straftat, etwa einen Diebstahl, begangen hat, das werde noch ermittelt, so ein Polizeisprecher.