Heidelberg. (pol/mare) Die 16-jährige Britney wird seit dem 27. Januar 2021 vermisst. Das teilt die Polizei mit und bittet um Mithilfe der Bevölkerung.

Sie war nach einem genehmigten Ausgang nicht mehr in die Wohngruppe eines Kinder- und Jugendheims in Handschuhsheim zurückgekehrt und ist seitdem verschwunden.

Britney. Foto: Polizei

Bereits in der Vergangenheit hatte das Mädchen mehrfach das Heim verlassen und war teilweise aber erst nach Tagen wieder zurückgekehrt. Mögliche Orte, an denen sie sich öfter aufhält, wurden erfolglos abgesucht. Es ist nicht ausgeschlossen, dass sich Britney auch in anderen Bundesländern außerhalb Baden-Württemberg aufhält.

Hinweise nimmt die Polizei unter Telefon 0621/174-4444 oder über jede andere Polizeidienststelle entgegen.