Der Perkeo-Fanfarenzug eröffnete das Bürgerfest am Sonntag. Feierlich zogen die Musiker in den SNP Dome ein, wo Oberbürgermeister Eckart Würzner anschließend seine Festrede hielt. Foto: Philipp Rothe

Von Julia Schulte, Philipp Neumayr und Sebastian Riemer

Heidelberg. Ein großes Bürgerfest bei einer Sieben-Tage-Inzidenz von knapp 1500 in Heidelberg? Vorher war kaum abzuschätzen, wie gut die Menschen das annehmen würden. Doch das Interesse am Sonntag war groß: Viele Heidelberger strömten bei Sonnenschein und bei bis zu 17 Grad den ganzen Tag über auf das Festgelände rund um die neue Großsporthalle SNP Dome. Die Stadt zählte rund 10.000 Besucher – 5000 weniger als beim letzten Bürgerfest in Patrick-Henry-Village (PHV) im Januar 2020, kurz vor Ausbruch der Corona-Pandemie. Da die mehr als 100 Stände in der Halle, einem großen Zelt und auf dem großzügigen Freigelände verteilt waren, kam es kaum zu Gedränge. Es galt die 3G-Regel und in den Innenräumen Maskenpflicht.

Nicht nur das Wetter, auch die Stadt zeigte sich von ihrer besten Seite. Zahlreiche Vereine, Initiativen, Parteien sowie städtische Ämter und Tochtergesellschaften stellten sich und ihre Angebote vor und luden zum Mitmachen ein. Im SNP Dome selbst etwa präsentierten das Amt für Chancengleichheit, das Queer Festival und der Kirchheimer Treffpunkt Queer Youth – ein Angebot für junge Menschen bis 18 Jahre – mit Regenbogenfarben das bunte Heidelberg. Genau diese Vielfalt und Weltoffenheit hatte Oberbürgermeister Eckart Würzner in seiner Festrede als "den größten Schatz, den wir in Heidelberg haben", bezeichnet. Sigrid Laber von "Queer Youth" sah das Bürgerfest als tolle Möglichkeit, junge, aber auch ältere Menschen über das Thema Queerness zu informieren.

Für Farbe sorgten auch das Blau und Gelb der ukrainischen Flagge. Mitarbeiter der Adoptions- und Pflegestellenvermittlung des Kinder- und Jugendamtes erklärten Paaren, die helfen wollen, was es braucht, um unbegleitete Kinder aus der Ukraine vorübergehend bei sich aufzunehmen. Das Deutsche Rote Kreuz sammelte indes Spenden, um den Opfern des Krieges helfen zu können.

Doch bot das Fest auch Gelegenheit, den Krieg zumindest einmal für einige wenige Stunden zu vergessen. Nach zwei Jahren Pandemie, das war deutlich zu spüren, war das Bedürfnis vieler Heidelberger groß, wieder unter Menschen zu kommen – und entsprechend gut war die Stimmung. "Ich hätte gar nicht gedacht, dass ich es so großartig finde unter Leuten", sagte etwa John Kriesch aus Kirchheim lachend. Der 46-Jährige war mit Frau Sofie und seinen drei Kindern gekommen.

Überhaupt sah man viele Eltern und Kinder, hatte das Bürgerfest doch gerade für Familien vieles zu bieten. "Wir sind hauptsächlich wegen der Kinder hier, und denen gefällt es sehr. Das Unterhaltungsprogramm ist wirklich gut", sagte Steffen Kern, der mit Frau, vierjähriger Tochter und zweijährigem Sohn da war. Er selbst wolle unbedingt den SNP Dome sehen, sagte Kern. Doch da musste er sich gedulden: Seine Tochter war nämlich kaum von dem Motorrad der Verkehrspolizei herunter zu bekommen, das Felix Burkart vom Verkehrsdienst zusammen mit einem Kollegen präsentierte. Eigentlich sollten die beiden den Verkehr regeln, doch waren die allermeisten Besucher zu Fuß oder mit dem Fahrrad angereist – an den Radständern war kaum noch Platz. Derart "arbeitslos" geworden, hatten Burkart und sein Kollege sich spontan überlegt, die Kinder auf ihren Gefährten probesitzen zu lassen.

Gleich nebenan zeigten die Notfallsanitäter ihr Einsatzfahrzeug: einen voll ausgestatteten Rettungswagen. "Die Nachfrage ist rege", freute sich Matthias Bender, der als Notfallsanitäter und Praxisanleiter arbeitet. "Vor allem die Jüngsten zieht es zum Fahrzeug", so Bender. Viele wüssten gar nicht so genau, was der Rettungsdienst alles leisten würde, daher sei das Bürgerfest eine gute Gelegenheit, sich zu präsentieren.

Eine große Attraktion für die kleinen Gäste war auch das Einsatzfahrzeug der städtischen Müllabfuhr. Dort durften die Kinder mit einem Joystick eine Mülltonne hochheben und entleeren. "Das Angebot für Kinder und auch für Erwachsene ist super", sagte Sarah Engelhart, deren fünfjährige Tochter Luisa begeistert war vom Müllauto. "Und es ist auch einfach schön, dass es wieder ein Bürgerfest gibt", so Engelhart.