Von Helen Moayer Toroghy

"Ins Freie" ging es vergangene Woche im wahrsten Sinne des Wortes: Denn die Ausstellungseröffnung "Ins Freie. Junge Leute entdecken Hölderlin" fand coronabedingt im Innenhof des Kurpfälzischen Museums statt. Die Ausstellung wurde gemeinsam von Hölderlin Gymnasium und Museum organisiert.

Rund 100 Schülerinnen und Schüler haben sich Friedrich Hölderlin genähert und sein Leben und seine Texte künstlerisch verarbeitet. Anlass für das Kunstprojekt gab der 250. Geburtstag des Dichters im vergangenen Jahr. Beide Institutionen – Schule und Museum – sind mit Hölderlin in besonderer Weise verbunden. Das Gymnasium durch seinen Namen und das Museum, weil sich dort auch Hölderlins berühmte Ode an Heidelberg befindet. Und so eröffneten Museumsdirektor Frieder Hepp und Schulleiterin Andrea Merger die Ausstellung auch gemeinsam.

"Sich mit den eigenen Werken zu trauen, an die Öffentlichkeit zu gehen und sich auch der Kritik zu stellen – das ist ein wichtiger Schritt für die Persönlichkeitsentwicklung", sagte Hepp. Sinn und Zweck der Ausstellung sei es, Kunst und Kultur weiter zu tragen. Museum solle ein Ort sein, in dem sich alle einbringen können, egal ob jung oder alt. Junge Menschen sollen so auch spielerisch an die Museumsarbeit herangeführt werden.

Zur Eröffnung hatten sich die Teilnehmerinnen und Teilnehmer etwas besonderes ausgedacht. Vier Stapel mit Drucken, bedeckt mit je einem weißen Blatt Papier, waren im Hof verteilt. In Runden wurden jeweils die oberen Drucke auf den Stapeln aufgedeckt und mit Kieselsteinen beschwert. Alle Drucke, die in einer Runde aufgedeckt wurden, hatten dasselbe Thema. Sie beschäftigen sich mit Hölderlins Ode an Heidelberg und dem Ende seiner Liebesbeziehung zu Susette Gontard, mit Natur, Hoffnung und Leidenschaft. Die 13-jährige Leah verlas dazu Hölderlins Ode an Heidelberg. In der sechsten Runde kamen Adaptionen des Hölderlin-Porträts des Künstlers Franz Karl Hiemer zum Vorschein. Die Bilder zeigten, wie Hölderlin als junger Mensch heute aussehen könnte. Egal ob mit ACDC-T-Shirt, mit Kapuzenpulli oder als Frau – die Schülerinnen und Schüler stellten ihre Kreativität unter Beweis.

"Es geht darum, Hölderlin als Namensgeber der Schule besser kennenzulernen", sagte Direktorin Merger. Auch für die Identität der Schule und das Selbstverständnis der Schüler sei das Projekt gut. "Wo immer man Schule zur Gesellschaft öffnen kann, sollte man das tun." So könnten junge Menschen die eigene Wirksamkeit erfahren und auch einen Blick hinter die Kulissen werfen. Das zeigt offenbar Wirkung: "Am Anfang habe ich nicht viel mit dem Namensgeber unserer Schule verbunden, aber jetzt weiß ich, wofür unsere Schule steht", sagte die 15-jährige Grete.

Die Organisatoren und Schüler trugen alle ein Hölderlin T-Shirt, dessen Motiv die 13 Jahre alte Schülerin Aila gestaltet hat: "Die Gedichte haben mich dazu inspiriert und ich habe versucht, durch das neblige und die Wolken eine Traumwelt darzustellen", erklärt Aila. Die Schülerin war mit den anderen Aufgaben schon fertig. Weil sie nicht noch mal das gleiche habe machen wollen, hat sie sich an ein freies Werk gewagt. So ist eines der beliebtesten Motive der Ausstellung entstanden: "So etwas kann geschehen, wenn Schüler partout nicht machen wollen, was der Lehrer vorgibt", sagte Hepp und lobte das Werk.

Zum Abschluss wurden alle Namen der Schülerinnen und Schüler verlesen, deren Drucke präsentiert wurden. Denn bei der Eröffnung selbst durften coronabedingt nur drei dabei sein. Im Inneren des Museums gibt es noch mehr Zeichnungen, Drucke und Collagen zu bestaunen. Dort finden sich zum Beispiel auch Plastiken der Diotima, wie Friedrich Hölderlin seine Geliebte in seinem Roman nannte. Auch einige freie Arbeiten des Kunstjugendclubs ZAP sind zu sehen.