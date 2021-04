Karin Schneider hat über drei Jahrzehnte Berufserfahrung als Hebamme. Doch was die 57-Jährige mit schwangeren Frauen im Ankunftszentrum in Patrick-Henry-Village erlebt, ist für sie manchmal schwer zu ertragen. Foto: Lisa Wieser

Von Lisa Wieser

Heidelberg. Karin Schneider arbeitet seit 33 Jahren als Hebamme. Als 2015 im Ankunftszentrum für Geflüchtete in Patrick-Henry-Village (PHV) das medizinische Versorgungszentrum aufgebaut wurde, war sie im Team von fünf erfahrenen Hebammen von Anfang an mit dabei. Seitdem betreuen sie und ihre Kolleginnen dort asylsuchende schwangere Frauen während ihres Aufenthaltes in Heidelberg. Die 57-Jährige hatte schon vorher Erfahrung mit anderen Traditionen und Kulturen beim Thema Schwangerschaft und Geburt – etwa, weil sie im Rahmen eines Freiwilligeneinsatzes über die Kindernothilfe in Indien und Sri Lanka tätig war. Im RNZ-Gespräch erzählt Schneider, die in Gaiberg lebt, über die menschlichen Schicksale, die tragischen Ereignisse, aber auch die vielen Glücksmomente bei ihrer Arbeit im Ankunftszentrum.

Frau Schneider, wie geht es den Menschen, wenn sie im Ankunftszentrum in Heidelberg ankommen?

Fast alle, ob Männer oder Frauen, haben für uns Unvollstellbares an Leid, Schmerzen und Strapazen erlebt. Wir müssen immer daran denken, dass Menschen aus Kriegsgebieten, wegen einer Bedrohung oder aus Not geflüchtet sind. Junge Frauen und Männer werden auch von ihren Familien auf abenteuerlichsten Wegen in ein entferntes Europa geschickt in der Hoffnung, dass es ihnen dort besser geht. Sie haben nicht nur ihre Heimat, Familie, Kultur und soziale Geborgenheit verloren, sondern auch ihre Wurzeln. Würden sie in ihrem Heimatland in einer guten und sicheren Situation leben, würden sie nicht gehen. Die meisten Menschen, die bei uns ankommen, sind einfach nur erschöpft.

Was erleben Frauen auf der Flucht?

Vergewaltigungen, Hitze, Kälte, Nässe, Ungewissheit, desolate hygienische Zustände, Hunger, Ausgeliefertsein. Wenn sie endlich in Europa ankommen, kann es sein, dass sie monate- oder jahrelang in den Massenlagern auf den griechischen Inseln ohne Aussicht auf ein Asylverfahren landen. Oder dass Menschenhändler sie abfangen und Frauen, aber auch Männer, zur Prostitution zwingen, oder sie als billige Arbeitskräfte etwa auf Tomatenplantagen weiterverkauft werden. Menschenhändler haben sich in Südeuropa bestens organisiert, es ist ein gigantischer Markt von Zwang und Gewalt entstanden.

Wie steht es um die medizinische Betreuung der Menschen im PHV?

Im Ankunftszentrum haben wir es mit besonders vulnerablen, schutzbedürftigen Menschen zu tun. Vor allem schwangere Frauen und leider viele Kinder, die in ihrem jungen Leben nichts anderes kennen als Flucht unter oft grausamen Bedingungen. Wir gewähren im PHV alles an medizinischer Versorgung im Akutbereich, was möglich ist. Dazu gehört auch die Schwangerschaftsversorgung.

Wie versorgen Sie die Schwangeren?

In der Erstaufnahme untersuche ich die Frauen gründlich. Ist die Mutter gesund oder krank, wie geht es dem ungeborenen Kind, sind Komplikationen zu erwarten? Einmal wöchentlich kommt eine Gynäkologin zum Ultraschall. Ist alles in Ordnung, übernehmen wir Hebammen die kompletten Untersuchungen während der Zeit, in der die Schwangeren in PHV sind. Gibt es Komplikationen, sprechen wir uns mit den anwesenden Ärzten ab oder bringen sie in Kliniken, insbesondere in die Universitätsfrauenklinik. Nach der Geburt und Entlassung aus dem Krankenhaus können die Frauen dreimal wöchentlich in unsere Sprechstunde kommen, damit wir Mutter und Neugeborenes untersuchen und bei Still- und Ernährungsproblemen helfen.

Was erleben Sie in den Sprechstunden mit den Schwangeren?

Wir erleben in jeder Sprechstunde für uns unfassbare Schicksale. Zu uns kommen Frauen unterschiedlicher Nationalitäten, Kulturen und Traditionen. Viele sind Kriegsflüchtlinge. Ich mache zuerst die Anamnese, frage die Frau nach früheren Schwangerschaften, ob sie bereits Kinder hat und wenn ja, wo sie sind. Viele sind schon jahrelang auf der Flucht, hatten zum Teil Fehlgeburten in Flüchtlings-Camps oder brachten ohne medizinische Hilfe Kinder auf die Welt. Dabei gibt es erschreckende Situationen.

Können Sie da Beispiele nennen?

Manche Frauen wurden in ihrem Heimatland mit einem eiligen Kaiserschnitt entbunden, damit die Geburt nicht so lange dauert, während die Bomben fallen. Oder sie erlitten aufgrund von mangelnder medizinischer Versorgung Totgeburten, brachten wegen schlechter Lebensverhältnisse Babys mit geringem Geburtsgewicht auf die Welt oder ertrugen nicht versorgte Geburtswunden.

Warum werden Frauen in so extremen Situationen trotzdem schwanger?

Zum einen – für uns unter diesen leidvollen Umständen vielleicht im ersten Moment nicht so leicht nachvollziehbar – weil sie ganz einfach, wie andere junge Frauen auch, den Wunsch nach einem Kind haben. In vielen Ländern ist Familie ein hohes Gut und kann für Frauen auch Schutz bedeuten. Oder weil sie aus Kulturen kommen, in denen Frauen nicht danach gefragt werden, ob oder wann sie schwanger werden wollen oder nicht. Aus traditionellen Gründen können sie vielleicht gar nicht über sich selbst bestimmen. Je nachdem woher sie kommen, hatten sie auch keinen Zugang zu Verhütungsmitteln.

Freuen sich die Frauen trotz der ungewissen Zukunft über die Schwangerschaft?

Das ist unterschiedlich, aber doch, ja, viele Frauen freuen sich sehr auf das Kind. Ganz besonders, wenn sie Fehl- oder Totgeburten während der Flucht erleiden mussten. Auch Frauen, die an prostitutionstreibende Menschenhändler gerieten, die sie teilweise mehrfach zu Abtreibungen gezwungen haben. Wenn es ihnen gelang, sich zu befreien und zu uns zu kommen, sind sie einfach nur glücklich, dieses Kind behalten und auf die Welt bringen zu dürfen.

Lernen Sie auch die Partner der schwangeren Frauen kennen?

Eigentlich ja, wenn sie auch hier sind. Viele Frauen sind aber alleine auf der Flucht. Aus dem arabischen Raum kommen eher Familien. Aus Afrika, Afghanistan und anderen Ländern kommen oft zum Teil noch sehr junge Frauen alleine bei uns an. Manchmal wurden Familien auf der Flucht getrennt oder es ist ihren Angehörigen etwas passiert. Und manche Paare haben sich auf der Flucht kennengelernt, verliebt und möchten eine Familie gründen.

Ist Ihnen ein Schicksal besonders in Erinnerung geblieben?

Vor nicht allzu langer Zeit war eine schwangere Frau aus dem arabischen Raum bei uns. Sie kam in einem völlig seeuntauglichen Boot zuerst in Griechenland an. Während der ganzen Überfahrt musste sie eng zusammengepfercht mit anderen auf dem Boden des Bootes verbringen. Wie viele Geflüchtete war ihre Haut an den Beinen, am Gesäß und an den Armen von dem auslaufenden Benzin und Salzwasser im Boot verätzt. Sie hatte schreckliche Schmerzen, wir haben sie im Ankunftszentrum gleich versorgt. Ihre größte Angst war jedoch, dass sie das Baby verliert. Als ich sie untersuchte und die Herztöne des Kindes entdeckte, haben wir geweint vor Freude. Trotz aller körperlichen Verletzungen wusste sie, dass es lebt. Ihre Wunden sind während ihrer Zeit in PHV gut verheilt, und ihr Kind ist bei uns in Sicherheit.

Wo kommen die Kinder auf die Welt, solange die Frauen in PHV sind?

Die Geburt findet immer im Krankenhaus, meistens in der Frauenklinik statt. Dort ist ein erfahrenes Team, das sich um die Frauen kümmert. Wir freuen uns jedes Mal, wenn die Mutter ihr Neugeborenes in den Armen halten kann. Das Kind wird, egal welcher Nationalität es angehört und wohin es die Zukunft führt, als Geburtsort Heidelberg haben. Wir wünschen ihm alles Glück auf seinem weiteren Lebensweg.

Gibt es Extremsituationen, die selbst für Sie als Hebamme schwer erträglich sind?

Bei vielen Frauen aus afrikanischen Ländern stellen wir bei der gynäkologischen Untersuchung fest, dass sie eine Genitalverstümmelung erlitten haben. Meistens wurde sie in der Kindheit durchgeführt. Schon bei der Verstümmelung haben sie unsägliche Schmerzen erlitten und wurden dabei schwerstverletzt. Vor allem in Somalia und Eritrea kommt es immer noch vor, dass der Genitalbereich danach bis auf eine winzige Öffnung wieder zugenäht wird. Regelmäßige Körperfunktionen wie Urinlassen oder die Menstruation bereiten diesen Frauen unsägliche Schmerzen. Schwanger werden oder die Geburt eines Kindes sind nur unter Qualen möglich. Wenn wir sie untersuchen, entdecken wir schreckliches Leid, und versuchen, so gut wie möglich die Schmerzen zu behandeln.

Gibt es Ängste bei den Frauen, wenn sie untersucht werden?

Ja, die bringen sie oft mit. Je nachdem woher sie kommen, spielt Scham bei intimen Untersuchungen eine Rolle. Aber auch unter welchen Umständen sie die letzten Jahre teilweise in anderen Camps auf der Welt verbracht haben. Manche haben lange keine zugewandte Versorgung erlebt. Wir gehen sehr respektvoll, einfühlsam und kompetent mit den Menschen um, während sie bei uns sind. Einige haben uns erzählt, dass sie hier in Heidelberg zum ersten Mal erleben, dass sie über sich reden dürfen, persönlich wahrgenommen werden. Dass sich jemand für sie und im Fall von Schwangeren für das ungeborene Baby interessiert, dass sie medizinisch gut versorgt werden. Die Ankunftszeit und Betreuung in PHV in Heidelberg ist ein Schlüssel für den weiteren Lebensweg, egal wohin er führt. Wir sind ein sehr engagiertes Team, in dem ich unglaublich gerne arbeite.