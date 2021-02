Heidelberg. (RNZ) Die Videoüberwachung am Heidelberger Hauptbahnhof ist am Mittwoch scharf geschaltet worden. Das teilte die Stadt mit. Insgesamt 21 Kameras zeichnen nun an sieben Standorten am Bahnhofsvorplatz, dem Willy-Brandt-Platz, das Geschehen auf. Das Ziel: Straftaten schnell erkennen und Beweise sichern.

Zunächst werden die Aufnahmen noch ganz konventionell ausgewertet: Im Präsidium in Mannheim sitzen Polizisten vor den Bildschirmen und alarmieren im Notfall die Einsatzteams vor Ort. In einer späteren Phase sollen die Kamerabilder dann automatisch ausgewertet werden. Zu dieser "intelligenten Videoüberwachung" läuft aktuell noch ein Pilotprojekt in Mannheim. Das dort getestete System basiert auf einem Algorithmus: Dieser erkennt etwa, wenn jemand rennt, schlägt, tritt, fällt oder liegt – und gibt dann automatisch einen Hinweis an das Führungs- und Lagezentrum der Polizei. So soll künftig der Einsatz von Videobeobachtern vor den Monitoren deutlich reduziert und irgendwann sogar ganz entbehrlich werden. Die Videobilder werden nach 72 Stunden automatisch gelöscht, wenn sie nicht für die Ermittlung einer angezeigten Straftat benötigt werden.

Für Polizeipräsident Andreas Stenger ist die Videoüberwachung am Heidelberger Hauptbahnhof "ein zusätzliches Instrument für die effektive Gefahrenabwehr sowie zur gezielten Vorbeugung und Aufklärung von Straftaten". Mithilfe des "technischen Auges" könnten Polizeistreifen schnell reagieren – und so werde der Bahnhofsbereich in Heidelberg noch sicherer.