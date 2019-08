Von Anica Edinger

Heidelberg. Lore Jech ist aus allen Wolken gefallen, als sie diesen Artikel gelesen hat: In der Ausgabe vom Mittwoch, 31. Juli, fragte die RNZ: "Wieso befestigt die Stadt keine Hänge in Handschuhsheim?" Anlass war die Anfrage eines Lesers aus der Steckelsgasse in Handschuhsheim, der sich darüber ärgerte, dass nach dem Starkregen vom Samstag vor einer Woche erneut Schmutz und Geröll von den Hängen kam - und die Stadt sich nicht in der Lage sieht, dort Abhilfe zu schaffen.

Auf RNZ-Anfrage hieß es schließlich aus dem Rathaus, dieser Bereich sei nicht bekannt dafür, besonders anfällig für Unwetterschäden zu sein. Und genau das brachte Anwohnerin Lore Jech auf die Palme: "Schon seit 2014 bin ich deswegen per E-Mail in Kontakt mit der Stadt", echauffierte sie sich. Und das kann Stech auch belegen.

So schrieb sie am 19. August 2014 eine E-Mail an das städtische Landschafts- und Forstamt: "Ich wohne in Handschuhsheim in der Steckelsgasse und ich möchte Sie bildlich darüber informieren, wie die Steckelsgasse nach jedem starken Regen aussieht", heißt es darin. Angehängt wurden diverse Fotos, auf denen Geröll und Schlamm in der Gasse zu sehen sind. Aus dem Amt hieß es daraufhin: "Ihre E-Mail wurde zur weiteren Bearbeitung an uns weitergeleitet und wir haben uns die Situation vor Ort angesehen. Im Bereich der Hohlwege Steckelsweg/Parallelweg kam es auch bereits in den vergangenen Jahren bei starken Regenfällen immer wieder zu Ausspülungen, die sich dann in der Steckelsgasse abgelagert haben. Da es sich bei diesen Wegen um Schotterwege handelt, ist es leider nicht zu vermeiden, dass bei extremen Starkregen, wie es dieses Jahr häufig der Fall war, vermehrt Material nach unten gespült wird."

Unwetter im Frühling 2016: Geröll in der Steckelsgasse in Handschuhsheim. Foto: privat

Doch auch damit gab sich Lore Jech nicht zufrieden - und machte immer wieder auf die Situation aufmerksam, auch in den folgenden Jahren. Deshalb fragte die RNZ erneut bei der Stadt nach - und es stellte sich heraus, dass es sich um ein großes Missverständnis handelt. "Wir wollten mit unserer Aussage nicht andeuten, dass uns der Bereich nicht bekannt sei - sondern, dass es dort bislang keine besorgniserregenden Unwetterereignisse gegeben hat", so ein Stadtsprecher.

Solche "besorgniserregende Unwetterereignisse" seien zum Beispiel das, was im Mai 2016 in Teilen Heidelbergs passiert sei. "Damals haben massive Überschwemmungen, Unterspülungen und Hangrutsche vor allem die Hirschgasse in Neuenheim und einen Bereich am Elisabethenweg getroffen", heißt es aus dem Rathaus.

Diese Schadensausmaße habe es in der Steckelsgasse bislang noch nicht gegeben. Dennoch werde das städtische Landschafts- und Forstamt nun überprüfen, welche Maßnahmen dort ergriffen werden können, "um eine Verbesserung der Situation zu erreichen".