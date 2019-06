Die Halle wird um das zukünftige Spielfeld herumgebaut. Erst wenn alles fertig ist, wird in der Hallenmitte das Fundament gegossen. So ist es möglich, dass während der Bauzeit Autokräne in die Arena fahren können, um die Dachträger in die Höhe zu hieven. Fotos: Dorn

Von Timo Teufert

Heidelberg. Bei den zukünftigen Nutzern der neuen Großsporthalle, die gerade an der Speyerer Straße gebaut wird, steigt die Vorfreude: Die Basketballer der MLP Academics werden dort ihre Heimspiele austragen, die Handballer der Rhein-Neckar-Löwen die kleineren Heimspiele im Pokal und in der Gruppenphase der Champions League. Im Frühjahr 2020 soll alles fertig sein, dann wird es durch die neue Halle auch zusätzliche Kapazitäten für den Schul- und Vereinssport geben. Jetzt feierte die Bau- und Servicegesellschaft, eine Tochter der städtischen Gesellschaft für Grund- und Hausbesitz (GGH), mit Handwerkern und Gästen aber zunächst das Richtfest.

"Ich war ja in vielen Planungsgesprächen mit dabei. Aber als ich jetzt die Ausmaße der Halle wahrgenommen habe, bekam ich trotz der hohen Temperaturen eine Gänsehaut", berichtet Matthias Lautenschläger, Geschäftsführer der MLP Academics. Beim Richtfest habe sich die Vorfreude auf die neue Arena noch einmal verstärkt: "Man kann sich jetzt schon richtig reinfühlen, wie es wird, wenn in der Halle gespielt wird", sagte Lautenschläger. Ähnlich geht es auch Jennifer Kettemann, Geschäftsführerin der Rhein-Neckar-Löwen: "Die Vorfreude steigt immens, ich freue mich schon wahnsinnig auf die Atmosphäre in der Halle. Das scheint ein richtiger Hexenkessel zu werden."

Zum Richtfest, das den Handwerkern gewidmet ist, gehört auch ein Richtspruch.

"Ich freue mich riesig", sagte auch Oberbürgermeister Eckart Würzner in seiner Ansprache. Er danke vor allem dem "Bündnis für Sport", einem parteiübergreifenden Zusammenschluss von sportinteressierten Stadträten und Mitgliedern des Sportkreises, die den Bau der Halle vorangetrieben hätten. "Es ist schön zu sehen, wie die neue Großsporthalle Stück für Stück wächst." Die neue Halle sei ein mehrfacher Gewinn für die Stadt: "Die Mitglieder von Heidelberger Vereinen erhalten hervorragende Trainingsbedingungen und die Möglichkeit, neue Angebote zu entwickeln. Schüler profitierten im Sportunterricht von der Halle. Und der Profisport bekommt ein neues Zuhause", so der OB. Die Heidelberger könnten sich darauf freuen, dass die Academics nun eine adäquate Spielstätte haben werden, sagte Würzner und betonte, dass man mit der SAP-Arena in Mannheim eng zusammenarbeite: "Die Halle ist ein hervorragendes Kooperationsprojekt, denn wir sind keine Konkurrenz, sondern eine Ergänzung."

Hintergrund > Die Großsporthalle wird an 260 Tagen im Jahr dem Schul- und Vereinssport zur Verfügung stehen, um vor allem den Vereinen die dringend benötigten, zusätzlichen Hallenzeiten anbieten zu können. Darüber hinaus werden die MLP Academics und die Rhein-Neckar-Löwen die Halle, für die im September 2018 Spatenstich war, nutzen. Auch kulturelle Veranstaltungen sind in der neuen Halle geplant. Je nach Nutzung und Sportart variiert die Anzahl der Zuschauerplätze: Bei Basketballspielen wird es 2884 Sitz- und 2116 Stehplätze geben (insgesamt 5000 Plätze). Bei Handballspielen werden es 2658 Sitz- und 1476 Stehplätze sein (insgesamt 4134 Plätze), und für sonstige Veranstaltungen stehen bis zu 4008 Sitzplätze oder 4929 Sitz- und Stehplätze zur Verfügung. An der Ostseite der Halle entstehen ein Business-Club für 250 Besucher sowie sechs Logen im Oberrang. Unter den Tribünen gibt es vier Vereinsumkleideräume, zwei Profiumkleideräume und Catering-Bereiche. Alle Einrichtungen der Halle werden barrierefrei erreichbar sein, im Zuschauerbereich gibt es zudem Plätze für Rollstuhlfahrer sowie Plätze für Besucher mit Seh- und Höreinschränkungen mit der entsprechenden Ausstattung. tt

GGH-Geschäftsführer Peter Bresinski dankte allen am Bau beteiligten und freute sich, dass mit der Halle der Sport in der Stadt, der schon stark aufgestellt sei, weiter gefördert werden könne. "Die ersten Stahlträger des Daches sind eingebaut und die erste Haustechnik installiert: Es ist eine gute, alte Tradition, den Tag des Richtfestes den beteiligten Handwerkern zu widmen", erklärte zuletzt Axel Eichholtz, Geschäftsführer von BAM Sports, die die Halle errichtet. Jede Halle sei ein Unikat. "Das Alleinstellungsmerkmal in Heidelberg: Auf einem Grundstück mit beschränkter Größe eine Halle mit 5000 Plätzen zu platzieren", erklärte Eichholtz.