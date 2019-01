Von Manon Lorenz

Heidelberg. Es ist ungemütlich kühl an diesem Sonntagnachmittag des 27. Januar, aber die Gemüter sind schnell erhitzt. Rund vierzig Bürgerinnen und Bürger fanden sich am ehemaligen OEG-Güterbahnhof an der Haltestelle Gneisenaustraße-Süd ein. Sie waren der Einladung zu einem Spaziergang über die Ochsenkopfwiese der Initiative "Klimaschutz-Großer-Ochsenkopf Heidelberg" gefolgt, um mehr über das Areal zu erfahren, das es in dieser Form wohl nicht mehr lange geben wird.

Denn genau hier soll der neue Betriebshof der Rhein-Neckar-Verkehr GmbH (RNV) entstehen, wie die Mehrheit des Gemeinderats im Dezember beschlossen hat. Für die Verlegung des Betriebshofgeländes von der Bergheimer Straße an den Großen Ochsenkopf müssen rund 30.000 Quadratmeter Grünfläche weichen.

Bereits im Vorfeld des Gemeinderatsbeschlusses hatte das Aktionsbündnis Bergheim-West 3000 Unterschriften für den Erhalt der Wiese gesammelt. Nun hat das Bündnis ein Bürgerbegehren in die Wege geleitet. Bis zum 30. März müssen rund 10.000 Unterschriften zusammenkommen, damit ein Bürgerentscheid gegen die Verlegung beantragt werden kann.

In den Augen des Aktionsbündnisses sei eine Bebauung des Großen Ochsenkopfs in klimatischer, ökologischer und sozialer Hinsicht nicht zu verantworten, so Rainer Zawatzky, der zusammen mit Karin Weber das Bürgerbegehren initiiert hat. Er verweist auf die Ergebnisse des Klimagutachtens für die Stadt Heidelberg aus dem Jahr 2015, in dem der Grünfläche eine "sehr hohe bioklimatische Bedeutung" beigemessen wird. Demzufolge sei sie nicht nur ein wichtiges Kaltluftentstehungsgebiet, sondern auch eine Luftschneise für den Neckartäler-Wind bis in den Pfaffengrund.

Doch das ist noch nicht alles. Begehungen des Bündnisses zusammen mit dem Bund für Umwelt und Naturschutz (BUND) und dem Naturschutzbund (Nabu) ergaben, dass die Ochsenkopfwiese im Verlauf eines Jahres über 150 Pflanzenarten beheimatet. "Die Fläche ist vierzig Jahre lang sich selbst überlassen worden und konnte so zu einem artenreichen Biotop werden", erklärt Zawatzky.

Niemals könne diese ökologische Qualität durch die geplanten begrünten Dachflächen über den zukünftigen Abstellanlagen des Betriebshofs adäquat ersetzt werden, ist man sich sicher. Gleiches gelte in Bezug auf die Hälfte der Fläche des heutigen Betriebshofgeländes, die ebenfalls in eine öffentlich zugängliche Grünfläche umgewandelt werden soll.

"An die Bürger wird kein bisschen gedacht, jede Ecke wird bebaut", schimpft eine Anwohnerin aus dem angrenzenden Wieblinger Weg, die auf der Ochsenkopfwiese regelmäßig ihren Hund ausführt. "Ich habe keine Ahnung, wo ich in Zukunft mit dem Hund hingehen soll", beklagt sie sich. Für viele ist der Große Ochsenkopf auch ein wichtiger Verbindungsweg, um mit dem Fahrrad schnell zum Hauptbahnhof zu kommen.

Wieder andere schätzen bei hochsommerlichen Temperaturen die schattenspendenden Bäume und das Gezwitscher der Vögel, die in den Hecken entlang der Straßenbahngleise optimale Brutplatzbedingungen vorfinden, wie Zawatzky berichtet.

Viele Anwohner ärgern sich deshalb, wenn das Areal von manchen Stadträten verächtlich als "Hundewiese" bezeichnet wird, deren Beseitigung keinen großen Verlust bedeute. Dieser Sichtweise widersprachen Anlieger und Naturschützer gestern vehement, die das Gebiet als grüne Naherholungsfläche schätzen und unbedingt erhalten wollen. Nicht nur sie: "Es kommen sogar Leute aus der Weststadt, um hier spazieren zu gehen, weil es auch dort keine größeren Grünflächen gibt", berichtet eine Anwohnerin.

Info: Am Mittwoch, 30. Januar, 19 Uhr lädt das Aktionsbündnis alle, die sich für das Bürgerbegehren engagieren möchten, zur Informationsveranstaltung in das Welthaus am Hauptbahnhof, Willy-Brandt-Platz 5, ein.