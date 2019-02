Heidelberg. (tt) Jetzt startet die Initiative "Klimaschutz Großer Ochsenkopf" mit der Sammlung der Unterschriften für das Bürgerbegehren zum Erhalt der Grünfläche im westlichen Bergheim: Am heutigen Freitag und am morgigen Samstag, 2. Februar, können Heidelberger, die das 16. Lebensjahr vollendet haben, mindestens seit drei Monaten ihren Erstwohnsitz in der Stadt haben und die deutsche Staatsbürgerschaft oder die eines EU-Landes besitzen, an den Infoständen auf dem Bismarckplatz die Listen unterzeichnen.

Mindestens 10.000 Unterschriften müssen bis zum 20. März zusammen kommen. Dann prüft der Gemeinderat das Anliegen und die Zahl der Unterschriften. Kommt ein Bürgerentscheid zustande, müssten 23.000 Heidelberger die Frage des Bündnisses "Sind Sie dafür, dass auf den gegenwärtig als Grünfläche genutzten Bereichen des Großen Ochsenkopfs kein RNV-Betriebshof gebaut wird?" mit "Ja" beantworten.

Die Initiative will die Grünfläche am Großen Ochsenkopf erhalten, da sie nach dem Stadtklimagutachten von 2015 den höchsten bioklimatischen Schutzstatus besitze und deshalb nicht bebaut werden dürfe. Sie habe sich außerdem in Jahrzehnten als Brache zu einem hochwertigen Biotop entwickelt.

Info: Weitere Informationen im Internet unter www.klimaschutz-grosser-ochsenkopf.de