Von Anica Edinger

Heidelberg. Schulen und Kindergärten schließen. Der Einzelhandel macht dicht. Bürgerinnen und Bürger dürfen nur noch raus, wenn sie dafür triftige Gründe haben. Und an der SRH-Hochschule findet seit dem gestrigen Montag die Prüfungswoche statt – in Präsenz. Thilo Hermann (Name geändert) findet das "grob fahrlässig". Allein in seinem Studiengang seien es über 100 Studierende, die zu den Prüfungsterminen in dieser Woche an die Hochschule auf dem Campus in Wieblingen pilgern müssten. Hunderte aus anderen Studiengängen kämen da noch hinzu.

Gerade an der SRH, findet Hermann, die sich gerne als besonders moderne und innovative Hochschule präsentiere, hätte es doch möglich sein müssen, etwa auf digitale Prüfungsformen umzustellen. "Zum Schutze aller Beteiligter", so Hermann.

Immerhin liege die Prüfungswoche auch kurz vor Weihnachten. "Wir gehen danach alle in unsere Familien", sagt Hermann. Sich also kurz vor dem Fest in Selbst-Quarantäne zu begeben, um Eltern und Großeltern möglichst zu schützen, wie etwa von Bundeskanzlerin Angela Merkel empfohlen, sei für SRH-Studierende in Heidelberg quasi ein Ding der Unmöglichkeit.

Das Vorgehen der SRH wird allerdings auch durch die aktuellste Änderung der baden-württembergischen Corona-Verordnung gedeckt. Dort heißt es: "Die Hochschulen können in Ausnahmefällen Präsenzangebote machen, wo das unabdingbar nötig und hygienisch verantwortbar ist – insbesondere bei zwingenden Prüfungen, bei Zugangs- und Zulassungsverfahren, bei Laborpraktika und Praxisübungen, für Präparierkurse sowie Veranstaltungen mit überwiegend praktischen Unterrichtsanteilen."

Auf RNZ-Anfrage versichert eine Pressesprecherin der SRH-Hochschule: "Der Infektionsschutz hat höchste Priorität." Das Hygienekonzept gewährleiste die Sicherheit aller Hochschulangehörigen. "Die Prüfungen werden einzeln oder in kleinen Gruppen unter Berücksichtigung aller Hygienemaßnahmen wie dem Tragen von Mund-Nasen-Schutz, Abstand halten, Lüften durchgeführt." Zudem fänden diese Woche auch nur Prüfungen statt, die zwingend zum Abschluss des Fünf-Wochen-Lehrblocks notwendig seien und nicht digital durchgeführt werden könnten.

"Es finden ansonsten in dieser Woche keine weiteren Lehrveranstaltungen auf dem Campus statt", so die Pressesprecherin. Trotz der Pandemie wolle man den Studierenden ermöglichen, ihr Studium auch unter diesen schwierigen Voraussetzungen erfolgreich fortzusetzen und abzuschließen. Man habe aber vollstes Verständnis für Studierende, die eine Präsenzprüfung in der aktuellen Situation aus persönlichen Gründen nicht antreten wollten. "Sie haben die Möglichkeit, ihre Prüfung im Laufe des Semesters nachzuholen."