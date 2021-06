Von Holger Buchwald

Heidelberg. Sie war die "Grande Dame" des Heidelberger Kinos. Seit beinahe vier Jahrzehnten führte Inge Mauerer-Klesel das Gloria, dieses gemütliche und alle Jahre wieder mit Preisen überhäufte Programmkino in der Heidelberger Hauptstraße. 1984 eröffnete sie gleich nebenan in einem ehemaligen Fahrradladen das Gloriette, später kamen die Kamera in Neuenheim und übergangsweise auch die Schlosskinos und das Studio Europa in der Weststadt hinzu. Mit unermüdlichem Einsatz trotzte sie den für die Branche so schwierigen Zeiten – und der Konkurrenz von Videotheken, DVDs und Streamingdiensten. Dank Inge Mauerer-Klesel gibt es noch "großes Kino" in Heidelberg. Am 8. Juni ist sie plötzlich und unerwartet gestorben. Drei Wochen nach ihrem 75. Geburtstag.

Für ihr Engagement wurde Inge Mauerer-Klesel im Juli 2019 mit der Richard-Benz-Medaille bedacht, der höchsten Auszeichnung, die die Stadt zu vergeben hat. "Sie hat sich sehr darüber gefreut. Sie hat immer gesagt, Kino war und ist mein Leben", erinnert sich ihr Ehemann Helmut Klesel. Die Begeisterung für die Filmkunst wurde ihr praktisch in die Wiege gelegt. Ihr Vater Theo Bender führte in den 50er-Jahren sechs Kinos in Heidelberg, eines davon war das Apollo in der Ladenburger Straße, die elterliche Wohnung lag gleich um die Ecke in der Lutherstraße. Schon als Kind schlich sich Ingeborg, so Mauerer-Klesels voller Vorname, nachmittags heimlich in den Saal. ",Vom Winde verweht’ habe ich sieben- oder achtmal gesehen", sagte sie im Jahr 2007 im RNZ-Porträt: "Ich würde ihn jederzeit wieder schauen."

Nach der Schule machte Inge Mauerer-Klesel aber erst einmal eine Lehre als Bürokauffrau, arbeitete später für große Firmen als Fremdsprachenkorrespondentin. Englisch und Französisch waren ihre Sprachen. Doch dann, 1982, setzte sich der Vorpächter des Gloria aus Altersgründen zur Ruhe. Und ihr Vater sagte zu ihr: "Das kannst Du doch übernehmen."

Ihre Liebe zu diesem Schmuckkästchen in der Hauptstraße hat Inge Mauerer-Klesel immer weiter entwickelt. "Oft saß sie bis nach Mitternacht im Kino", erzählt ihr Mann. Sie lud Schauspielerinnen und Regisseure zum Filmgespräch, etablierte das Kinderkino, die Schulkinowochen sowie viele andere Reihen mit unterschiedlichen Partnern. Und 1995 organisierte sie mit Studenten an der Neuen PH im Neuenheimer Feld das erste Open-Air-Filmfestival in Heidelberg.

Wenn die Kinobranche litt, litt Mauerer-Klesel mit. Doch sie schaute nicht tatenlos zu, sondern setzte sich mit ihrer direkten und zupackenden Art ein. 2001 übernahm sie die Kamera in der Brückenstraße – und als kurz darauf die Schlosskinos und das Studio Europa vor dem Aus standen, sprang sie ein. Sie war es auch, die 2012 nach der Pleite der Lux-Harmonie-Kinos diese Säle anmietete, damit die Beschäftigten für kurze Zeit weiter machen konnten. Persönlich waren Blockbuster aber nie ihr Ding.

"Sie war offen, konnte auf Leute zugehen und war beliebt", sagt Helmut Klesel. Das spiegele sich auch in den vielen Zuschriften, die seine Frau während des Lockdowns erhalten habe. Die Fans wünschten ihr Durchhaltevermögen, sehnten sich danach, dass das Gloria-Kino wieder aufmacht. Klesel: "Das hat ihr so viel bedeutet."

Auch deshalb schmiedete Mauerer-Klesel große Pläne für die Zeit nach dem Lockdown. Sie freute sich, dass das Internationale Filmfestival wieder in die Kinosäle zurückkehren sollte, war in Gesprächen mit den Gemeinderatsfraktionen, um für ihre wegen Corona so lange geschlossenen Häuser wenigstens eine kleine städtische Förderung zu bekommen. Anspruchsvolles, wertvolles Kino, davon war sie fest überzeugt, werde in Heidelberg eine Zukunft haben.

Auf dem Handschuhsheimer Friedhof, wo auch ihre Eltern begraben sind, wird es am Donnerstag, 17. Juni, um 14 Uhr eine Trauerfeier für Mauerer-Klesel geben. Und in Gedenken an ihre Chefin werden ihre Angestellten wie geplant am 1. Juli die Kinos wieder öffnen. "Darauf hatte sie sich so gefreut", sagt die langjährige Mitarbeiterin Jutta Freimuth. Gezeigt werden "Nomadland" mit der oscargekrönten Hauptdarstellerin Frances McDormand, "Rosas Hochzeit" und "Der Rausch", der den Oscar für den besten nicht-englischen Spielfilm erhielt. Filme, die Inge Mauerer-Klesel mit ihrem Gespür für guten Stoff noch selbst mit ausgesucht hat.