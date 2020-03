Von Katharina Kausche

Paris/Heidelberg. Es schien, als hätten die Franzosen mit dem Wettergott einen Pakt geschlossen. Hatte Premierminister Edouard Philippe noch am Samstagabend angeordnet, alle nicht-lebenswichtigen Geschäfte und somit Cafés, Restaurants und Bars zu schließen, so zeigten sich zumindest die Pariser am Sonntag davon unbeeindruckt. Bei strahlendem Sonnenschein am ersten richtigen Frühlingstag trieb es sie in die "Pariser Natur": in die Parks, an die Seine oder die Kanäle. Damit machten sie klar: So einfach geben sie ihren Alltag nicht auf.

Die Seele an der Seine baumeln zu lassen und ganz klischeehaft mit Baguette und Wein zu picknicken, wie es am Sonntag scheinbar die halbe Stadt tat: So hatte ich mir den Frühling in Paris vorgestellt. Schon in den vergangenen zwei Wochen zeichnete sich ab, dass das wohl erst einmal ein Wunschtraum bleiben soll. Passenderweise hatte ich mir für dieses Semester den Kurs "History of Epidemics" aus dem Seminarplan gepickt (ob mein Dozent wohl schon was wusste?), der unseren Kurs schon von Semesterbeginn an für das Ausmaß des neuartigen Coronavirus sensibilisierte. Zugegeben, so ganz habe ich ihm am Anfang nicht geglaubt ...

Viele meiner Kommilitonen traf Emmanuel Macrons Anordnung am vergangenen Donnerstag allerdings aus dem Nichts. So ganz konnten sie nicht glauben, dass das Semester beziehungsweise das Erasmus nach nur wenigen Wochen bereits vorbei sein sollte, weil die Universitäten schließen. Bereits am Freitag reisten die ersten Austauschstudenten, mehr oder weniger freiwillig, in ihre Heimatländer zurück. Zunächst stellten einige US-amerikanischen Universitäten ihren Studenten ein Ultimatum: Rückreise oder keine Leistungspunkte. Aus demselben Grund reiste kurze Zeit später ein Bekannter nach Irland zurück. Die Universität Heidelberg war da entspannter und versicherte per Mail noch einmal, für uns erreichbar zu sein.

So entspannt die meisten meiner deutschen Kommilitonen am Freitag noch waren und so entschlossen in Paris zu bleiben, desto mehr verunsicherte jede weitere Meldung aus Deutschland und Frankreich. Einer nach dem anderen buchte nun doch einen Zug. Zu groß die Angst vor einer Einzelquarantäne in einer Zehn-Quadratmeter-Wohnung. "Ich fühle mich, als wäre ich auf der Flucht", schrieb mir eine Freundin am Sonntagabend aus dem Zug nach Deutschland. Hastig hatte sie innerhalb von einer Stunde gepackt und einen Zug gebucht aus Angst, es sei der letzte nach Deutschland. Das lässt auch mich nicht kalt.

Trotzdem: Ich habe mich entschieden, in Paris zu bleiben, von hier aus weiter zu studieren und die am Montagabend verkündete Quarantäne die nächsten (mindestens) zwei Wochen auszusitzen. Das Risiko, das Virus durch das Reisen einzufangen und zu verbreiten, ist mir zu groß. Meine Universität in Frankreich hat sich, da bin ich mir sicher, seit Wochen auf diesen Augenblick vorbereitet. Bereits Ende Januar informierte sie die Studierenden regelmäßig, beobachtete die Situation genau. Wir werden das Semester online beenden. Nicht jede Uni war so gut darauf vorbereitet.

Bisher waren mir die einigermaßen entspannten Franzosen noch lieber als die hamsterkaufenden Deutschen – der Sonntag hat mich eines Besseren belehrt. Wenn man dieser Tage am Louvre oder Eiffelturm vorbeischaut, mag man gerne den Eindruck gewinnen, die Pariser würden ihr Leben runterfahren: Leere Plätze, Absperrungen und sogar die allzeit überlaufenen Bürgersteige sind leer. Dafür sind allerdings wohl eher die ausbleibenden Touristen verantwortlich und keineswegs die Pariser.

Es scheint, als habe man hier den Ernst der Lage noch nicht verstanden. Das Schlendern am Kanal d’Ourc im Norden von Paris hatte am Sonntag schon fast Jahrmarktcharakter: Familien spazierten am Wasser entlang, Freundesgruppen ließen beim Picknick die Füße ins Wasser baumeln, Straßenmusiker spielten. Auch die Pétanque- und Tischtennisspieler, die jedes Wochenende den Kanal säumen, ließen es sich nicht nehmen, noch eine "letzte Partie" zu spielen.

Ein letztes Hurra vor der häuslichen Isolation? Wohl eher eine Trotzreaktion auf die Maßnahmen der Regierung, die zwar Cafés, Bars und Restaurants schloss, aber beispielsweise die Kommunalwahl am Sonntag nicht absagte. Mir spukte beim Beobachten der Leute am Kanal allerdings eine Aussage des französischen Premiers im Kopf herum. "Die Franzosen sind nicht diszipliniert genug." Recht hat er wohl. An diesem Bilderbuch-Frühlingstag hätte man das Virus fast vergessen können, wäre da nicht eine Frau mit Kinderwagen gewesen. "Bitte halten Sie einen Meter Abstand zueinander", erinnert sie die Leute. "Denken Sie dran: Solidarité." Ob das wohl das neue "Liberté, Égalité, Fraternité" wird?

Auch Macron rechtfertigte am Montagabend die Entscheidung für eine maximale Einschränkung der Bewegungsfreiheit mit den vollen Parks am vergangenen Wochenende. Zurzeit überwiegt in Frankreich aber wohl eher der Gedanke der "Liberté".