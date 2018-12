Heidelberg. (bec) Ein Doppeljubiläum feierten die Freunde der Stadtgeschichte am letzten Donnerstag im Blauen Salon des Kurpfälzischen Museums: Das 25-jährige Jubiläum des Heidelberger Geschichtsvereins (HGV) und den 70. Geburtstag ihres Vorsitzenden Hans-Martin Mumm, der seit 2014 auch Stadtrat der GAL ist, am Vortag. "Er ist nicht nur seit 25 Jahren unser Vorsitzender, sondern im Grunde das Herz und das Hirn des HGV", würdigte Martin Krauß den Jubilar. "Gestern haben wir ihn im Gemeinderat schon gefeiert", schloss sich Oberbürgermeister Eckart Würzner der Laudatio an und verband sie mit einem Dank für die "großartige Arbeit" des Heidelberger Geschichtsvereins.

An die Gründungszeit des Vereins erinnerte Norbert Giovannini bei seiner Gratulation: "Es ist so ungefähr 27 Jahre her, da hat er mir in einem Lokal in der Weststadt die Frage gestellt: Brauchen wir in Heidelberg nicht eigentlich einen Geschichtsverein?" In den folgenden Jahren habe Mumm diesem Verein eine Gestalt gegeben. Giovannini verwies auf die unzähligen Stadtwanderungen, die vielen Vorträge, die zahllosen Beiträge für das Jahrbuch und vieles mehr - Aktivitäten, die der Jubilar 16 Jahre lang parallel zu seiner Arbeit als Kulturamtsleiter der Stadt entwickelt habe.

Mumm selbst versuchte, das Lob abzuwehren - und widersprach der Einschätzung, er sei das Gehirn des Vereins. "Das ist völlig falsch", so Mumm, "dieser Verein funktioniert so, dass Gehirne zusammengeschaltet werden, miteinander kommunizieren oder wie Computer aneinandergereiht werden und ihre Leistungsfähigkeit potenzieren. In diesem Sinne ist mein Gehirn dabei, aber ich bin nicht das Gehirn."