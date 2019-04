Von Werner Popanda

Heidelberg-Kirchheim. 5800 Kirchheimer wurden am 1. April 1920 zu Heidelbergern. An diesem Tag wurde die Eingemeindung offiziell vollzogen. Der entsprechende Vertrag, der das besiegelt hat, ist hingegen schon etwas älter. Am 5. April wird er 100 Jahre alt.

Der Vertrag besagt in seinen Kernpunkten, dass zum einen die Kirchheimer in den Mitgenuss aller Heidelberger Stiftungen kommen, in den Heidelberger Schulen Schulgeldfreiheit haben, die Schüler in Kirchheim wie seither ihre Schulhefte unentgeltlich erhalten und die Kirchheimer Beamten, Angestellten und Lehrer von der Stadt übernommen werden und deren bisherige Dienstzeit angerechnet wird.

Das Standesamt, das Gemeindegericht, das Grundbuchamt und den eigenen Friedhof durften die Eingemeindeten behalten. Und auch einiges andere, was heute, fast 100 Jahre später, etwas kurios anmutet: Die Ortsviehversicherungsanstalt, die Brücken- und Tierwaage und die "öffentliche Bekanntmachung mit der Ortsschelle".

Neben weiteren Bestimmungen zur Viehhaltung werden im Vertrag aber auch konkrete Ziele formuliert. So ist in Kirchheim eine städtische Kasse einzurichten, die Volksschule muss in die Städtische überführt werden, außerdem wird im neuen Stadtteil der Gewerbeschulzwang eingeführt. Schwesternstationen und Kleinkinderschulen sollen "in gleicher Weise wie in Heidelberg unterstützt" werden.

Angesichts der aktuellen Debatte um die Linienführung der Straßenbahn-Linie 26 von Kirchheim zum Bismarckplatz dürfte eine Vertragsvereinbarung von damals von Interesse sein. Nämlich diese: "Von Kirchheim zum künftigen Hauptbahnhof wird sobald als möglich eine direkte Straßenbahnanbindung geschaffen, ebenso eine Straßenbahnlinie vom Rathaus Kirchheim nach Schwetzingen." Beides wurde, aus welchen Gründen auch immer, nicht realisiert, sehr wohl aber die "Verbesserung der vorhandenen Kanalanlage".

Heidelberg stieß an die Grenzen

Zuvor recht heftig umstritten war die Frage der "Allmendberechtigung". Dabei geht es um das Recht, dass die Gemeindemitglieder auch die Liegenschaften der Kommune nutzen dürfen. Die Kirchheimer forderten, dass schon Zehnjährige diese Berechtigung haben sollten, die Heidelberger wollten sie erst 17-Jährigen zugestehen.

Mathias Treiber (1859 bis 1930) ging als letzter Bürgermeister des selbstständigen Kirchheims in die Geschichte ein. Er war zwei Jahre im Amt. Repro: Popanda

Schlussendlich setzte sich Kirchheim durch, belegt ein Auszug aus dem am 26. März 1920 vom Badischen Landtag beschlossenen "Gesetz über die Vereinigung der Gemeinde Kirchheim mit der Stadtgemeinde Heidelberg".

Über die Eingemeindung wurde schön früher debattiert und dies liegt laut Herbert Schneider ("Stadtentwicklung als politischer Prozess") daran, dass Heidelberg sich wegen seiner topografischen Lage zwischen Fluss und Berg praktisch nur noch Richtung Rheinebene ausbreiten konnte. Doch dort war der damalige Hauptbahnhof auf dem Gelände des heutigen "Mengler-Baus" im Weg.

Deshalb sollte der Hauptbahnhof vom Eingang in die Altstadt an den Stadtrand auf der Gemarkung Kirchheims verlegt werden. Heidelberg wollte mit der Eingemeindung Kirchheims und Rohrbachs auch deren Zusammenschluss verhindern. Damit wäre in direkter Nachbarschaft ein mehr als 10.000 Einwohner zählender Ort entstanden.

Im Abschnitt "Die bauliche Entwicklung der Stadt" beschäftigt sich die amtliche "Chronik der Stadt Heidelberg für das Jahr 1912" mit dem Straßenbahnbau. Hervorgehoben wird das "Projekt einer direkten Verbindung nach Kirchheim, die besonders wichtig zu werden versprach, wenn der neue Bahnhof erst in vollem Umfang eröffnet war".

In der Tat dürfte die seit dem 19. Februar 1910 ab dem innerstädtischen Hauptbahnhof über Rohrbach Markt und die Bürgerbrücke bis zum Kirchheimer Rathaus rollende, in Kirchheim "Bembl" genannte Tram, die erst drei Jahre später mit der Einführung von Liniennummern zur Straßenbahn-Linie 6 wurde, im Vorfeld der Eingemeindung eine wesentliche Rolle gespielt haben. Ebenso aber das, was sich bereits zuvor ereignet hatte.

Denn im Jahr 1900 hatte die in der Weststadt 1844 von Johann Schäfer gegründete und 1861 von Heinrich Fuchs erstandene Waggonfabrik ihren Umzug auf ein 14 Hektar großes Gelände im damals selbstständigen Rohrbach eingeleitet. Von dieser Fabrik zeugen heute die Heinrich-Fuchs-Straße und diverse Fabrikmauern im Wohnviertel "Quartier am Turm".

Nicht zuletzt mit dieser Ansiedlung "an der Gemarkungsgrenze zwischen Kirchheim und Rohrbach" begann, so Philipp Körner in seiner 2009 veröffentlichten Broschüre "Kirchheim - Ein heimatkundlicher Überblick", das "stürmische Heranwachsen" des Ortes. So seien zum einen "allein zwischen 1903 und 1919 173 neue Geschäfte" in Kirchheim angemeldet worden.

Zum anderen hätten die mit der anwachsenden Einwohnerzahl verbundenen Probleme, die wirtschaftlichen Verhältnisse und der Wunsch nach einer verbesserten Verkehrsanbindung an die Stadt schon vor dem Ersten Weltkrieg die Frage nach einer Eingemeindung aufkommen lassen. In Zahlen: 1900 lebten 3836 Menschen in Kirchheim, 1910 waren es 5607.

Schon vor Philipp Körner mit der Eingemeindung befasst hatte sich Dieter Neuer in seinem 1985 veröffentlichten Buch "Kirchheim - Eine Ortsgeschichte aus der Kurpfalz". "Mit der Ausdehnung Kirchheims", hält er fest, wurde es immer dringender, dass die Kanalisation verbessert wird. Denn die Abwässer seien in jener Zeit noch existierenden "Kirchheimer See" geflossen. Und weil die Kosten für die Abwasserableitung in den Neckar mit rund einer Million Mark veranschlagt worden seien, "trug man sich in Kirchheim mit dem Gedanken, den Antrag auf Eingemeindung an den Stadtrat in Heidelberg zu stellen". Alles in allem seien jedoch die Kirchheimer Bürger anfänglich entschieden gegen eine Eingemeindung gewesen.

40 waren dafür, 18 dagegen

Allerdings sah man nach und nach ein, dass eine Vereinigung mit der Stadt Heidelberg auch Vorteile für Kirchheim bringen würde. Letzten Endes war diese Einsicht so groß, dass der Kirchheimer Bürgerausschuss in seiner Sitzung am 5. September 1919 laut der Badischen Post vom 9. September 1919 die Vorlage über die Eingemeindung mit 40 gegen 18 Stimmen annahm.

Hierzu merkte ein Mitglied des Heidelberger Bürgerausschusses, auf dessen Tagesordnung die Eingemeindung erst am 13. November 1919 stand, laut dem Versammlungsprotokoll an, es gebe ihm zu denken, dass von den 40 Stimmen, die dafür abgegeben worden seien, 33 auf die Sozialdemokratie entfielen, sechs auf die Demokraten und eine auf den Bürgermeister. Wie intensiv es in dieser Sitzung zur Sache ging, zeigt sich auch darin, dass ein Eingemeindungsbefürworter dieses Ausschusses den Gegnern vorwarf, "bisher nur radikale Dummheiten gemacht und Kirchturmpolitik betrieben" zu haben.

Unterm Strich standen 76 Ausschussmitglieder, die für die Eingemeindung votierten, sowie 32, die dieser nicht zustimmen wollten. Bei den Letztgenannten handelte es sich ausweislich eines Artikels in der Badischen Post vom 14. November 1919 um die "Stimmen des Zentrums und eines Teiles der Demokraten".

Am 1. April 1920 wurde Kirchheim eingemeindet. Nur so viel vorweg: So ganz ohne Spannungen und Konflikte sollten sich die Jahre nach 1920 keineswegs erweisen.