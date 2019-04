Von Maria Stumpf

Heidelberg. Frauen sind besonders in politischen Ämtern oder Parlamenten immer noch deutlich unterrepräsentiert. Nun stehen Kommunal- und Europawahlen an. Auf Einladung der Arbeitsgemeinschaft Heidelberger Frauenverbände trafen sich Kandidatinnen zur Gemeinderatswahl zum Thema "100 Jahre Frauenwahlrecht". 30 Gäste waren in die Volkshochschule gekommen. Die Frage, die alle interessierte: Was bleibt zu tun in Heidelberg?

Moderatorin Gabriele Meister hatte an diesem Abend keine leichte Aufgabe, zumal zwölf Diskutantinnen teilnahmen. Allein die Vorstellungsrunde im Schnelldurchlauf brauchte ihre Zeit. Zeit genug blieb aber für die großen Themen Chancengleichheit, Sicherheit, Altersarmut und Wohnen.

"Es klingt nach vielen Gemeinsamkeiten", stellten die Stadträtinnen Luitgard Nipp-Stolzenburg (Grüne) und Nicole Marmé von der CDU schon relativ schnell fest und berichteten von fraktionsübergreifender Zusammenarbeit der Frauen im Gemeinderat. Frauenpolitik definierte aber nicht nur Johannah Illgner von der SPD "als einen unterschätzten Bereich", Zara Kiziltas von der Partei Die Linke betonte: "Feminismus betrifft mehr als 50 Prozent der Bevölkerung".

Die Forderung nach paritätischer Besetzung auf Verwaltungsebene, Führungsebene und in allen städtischen Unternehmen teilten die Anwesenden. "Ich möchte die Hälfte des Himmels haben", erklärte Evi Hofmann die Politik der GAL (Grün-Alternative-Liste). "Wir müssen gemeinsam durchsetzen, was uns wichtig ist", ergänze Marliese Heldner von der Wählerinitiative "Die Heidelberger".

Simone Schenk kandidiert auf der Liste von FDP und Freien Wählern und tanzte bei einigen Themen mit kleinen Spitzen aus der Reihe. "Muss der Mann denn spezielle Männerpolitik machen? Wieso tun wir das?" Zumindest beim Thema Sicherheit fand sie Unterstützung bei Hilde Stolz von der Bunten Linken, die Angsträume als Thema für alle ausmachte: "Das betrifft nicht nur Frauen." Doch "unendlich froh" sind alle über das Frauen-Nachttaxi.

"Das muss weiterhin unterstützt werden", machte Martina Weyrauch von der GAL deutlich. Zur Videoüberwachung auf dem Bismarckplatz gab es unterschiedliche Vorstellungen: Während Nicole Marmé und Luitgard Nipp-Stolzenburg etwa für deren Einsatz plädierten, sahen Diane Pitzer und Elisa Hippert von der Initiative "Heidelberg in Bewegung" darin wenig Sinn. "Damit wird kein Überfall verhindert."

Aktuell wird innerhalb der Frauenarbeitsgruppen die Forderung nach einem "Frauenzentrum" diskutiert. In diesem Zusammenhang streiften die Teilnehmerinnen auch den Themenkomplex Umsetzung der "Istanbul-Konvention" in Heidelberg. Dieses Übereinkommen des Europarats zur Bekämpfung von Gewalt gegen Frauen ist ein völkerrechtlicher Vertrag. Deutschland hat 2017 unterschrieben.

Einzelne Maßnahmen sehen zum Beispiel Rechtsberatung, psychologische Betreuung, Hilfe im Zugang zu Unterbringungsmöglichkeiten (Einrichtung von Frauenhäusern) oder Aus- und Weiterbildung vor. Es wurde deutlich an diesem Abend: Die Heidelberger Kandidatinnen stehen hinter dieser Istanbul-Konvention und erwarten von der Stadt, dass in dieser Richtung etwas passiert.