In Heidelberg gibt es zwei Kaufhof-Filialen, eine am Bismarckplatz (Foto) und eine in der Hauptstraße. Archivfoto: tv

Heidelberg/Essen. (dpa/dns) 62 Filialen will Galeria Karstadt Kaufhof (GKK) bundesweit schließen, um den Konzern zu sanieren - 5 davon in Baden-Württemberg. Heidelberg kommt dabei gut weg, wie es scheint. Nach RNZ-Informationen bleiben die beiden Galeria-Häuser am Bismarckplatz und in der Hauptstraße. Unklar ist derzeit noch, wie es mit Karstadt-Sport im Darmstädter Hof Centrum weitergeht.

Wie die Dienstleistungsgewerkschaft Verdi am Freitag mitteilte, sollen die Kaufhof-Filialen in Mannheim, Stuttgart-Bad Cannstatt und Göppingen dichtgemacht werden, außerdem die Karstadt-Häuser in Leonberg und Singen. Es seien rund 300 Mitarbeiter betroffen.

Bundesweit sollen 62 der 172 Filialen und zwei Schnäppchencenter geschlossen werden. Rund 6000 der insgesamt 28 000 Mitarbeiter dürften dadurch ihre Arbeitsplätze verlieren. Die Zahl der Filialschließungen fällt damit etwas geringer aus als zunächst befürchtet. Ursprünglich hatte die Geschäftsführung signalisiert, dass im Zuge der Sanierung des ums Überleben kämpfenden Unternehmens bis zu 80 Filialen geschlossen werden könnten.

Update: Freitag, 19. Juni 2020, 14.42 Uhr