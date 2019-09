Larissa Müller (l.) und Line Niedeggen organisieren in Heidelberg die "Fridays for Future"-Demos mit - und hoffen am 20. September auch auf Hilfe von vielen Erwachsenen. Foto: Rothe

Von Denis Schnur

Heidelberg. Seit einem Jahr gehen weltweit junge Menschen bei "Fridays for Future" auf die Straße. Und auch wenn sich die Parteien inzwischen mit Klimaschutzvorschlägen überbieten, will die Bewegung mit einem Protesttag am Freitag, 20. September, den Druck auf die Politik erhöhen. Auch in Heidelberg protestieren die Aktivisten dann wieder - sie träumen von der größten Demo in der Geschichte der Stadt. Der Protestzug unter dem Motto "allefürdasklima" startet um 11 Uhr an der Stadtbücherei und bildet den Auftakt für eine Aktionswoche. Larissa Müller (17) und Line Niedeggen (22) erklären, was sie sich davon erhoffen.

Ihre Bewegung hat es geschafft, dass Klimaschutz in Deutschland so sehr diskutiert wird wie vermutlich noch nie. Hättet ihr damit gerechnet?

Müller: Um ehrlich zu sein, hab ich gedacht, dass schneller gehandelt wird. Ich hatte schon erwartet, dass es so weit geht. Denn als wir in Heidelberg die ersten WhatsApp-Gruppen gegründet haben, ist es sehr schnell sehr groß geworden.

Dabei überbieten sich gerade fast alle Parteien mit Klimaschutz-Vorschlägen. Müssen Sie überhaupt noch protestieren?

Niedeggen: Ja. Bisher wurden keine tatsächlichen CO2-Einsparungsmaßnahmen umgesetzt. Es wird extrem viel diskutiert, es wird aber auch extrem viel immer wieder zurückgestellt. Vor allem wird immer noch so getan, als stellten wir radikale Forderungen. Dabei fordern wir nur, was wissenschaftlich als sinnvoll angesehen wird.

Ausgerechnet am Tag der Demo tagt zum vierten Mal das Klimakabinett der Bundesregierung. Was erwarten Sie davon?

Niedeggen: Wir haben bundesweite Forderungen, darunter konkrete Ziele bis Ende 2019: die Einführung einer CO2-Steuer von 180 Euro pro Tonne, das Abschalten eines Viertels der Kohlekraftwerke und das Ende aller Subventionen für fossile Energieträger. Würde dies bis Ende 2019 umgesetzt, wäre das schon ein Schritt in die richtige Richtung.

Wie optimistisch sind Sie, dass das tatsächlich beschlossen wird?

Müller: Bis jetzt wurde uns nicht wirklich etwas geboten. Daher bin ich eigentlich nicht optimistisch. Aber in meiner Verzweiflung hoffe ich doch sehr, dass das rauskommt.

Niedeggen: Ich glaube, viel kommt darauf an, was wir am 20. September auf die Beine stellen. Weil wir offensichtlich den politischen Druck erhöhen können. Schaffen wir es, das ganze Land auf die Straße zu bringen, kann sich die Politik nicht rausreden.

Den weltweiten Protesttag begehen Sie natürlich auch in Heidelberg. Was wird hier konkret stattfinden?

Müller: Wir wollen wieder mit ganz, ganz vielen Menschen auf die Straße gehen - auch generationen-übergreifend. Und dieses Mal auch auf größere Straßen. Wir wollen nicht nur durch die Fußgängerzone, wie bisher.

Sie haben lange mit den Behörden über den Demonstrationsweg verhandelt. Konnten Sie sich einigen?

Niedeggen: Ja, wir laufen von der Poststraße die kleine Plöck, dann über die Sofienstraße in die Ebert-Anlage. Damit wird sich der Demozug auf mehrere große Straßen und Kreuzungen auswirken und hoffentlich viele Autofahrer für einen Moment vom Alltag ablenken und auf die Krise aufmerksam machen, auf die wir zusteuern.

Mit wie vielen Teilnehmern rechnen Sie?

Niedeggen: Unser Traum wäre es, die größte Demo auf die Beine zu stellen, die es jemals in Heidelberg gab.

Müller: Ich denke, 5000 bis 10.000 sind nicht unmöglich. Aber eigentlich wollen wir ganz Heidelberg auf der Straße sehen. Eigentlich dürfte an dem Tag niemand arbeiten, der nicht unbedingt muss.

Bisher waren bei Ihren Demos größtenteils Schüler und Studierende. Wie wollen Sie das hinbekommen, dass diesmal - gerade in den Semesterferien - auch viele Ältere mitgehen?

Niedeggen: Allen muss bewusst sein, wie wichtig der Protest ist. Auch Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer sollen mitkommen und ihrem Protest Ausdruck verleihen. Sie können sich etwa den Tag frei nehmen, eine lange Mittagspause einlegen, früher Schluss machen. Da gibt es viele Möglichkeiten.

Müller: Wir wollen aber auch Arbeitgeber ansprechen. Wenn die sagen, dass in ihrer Firma an diesem Tag ein Auge oder mehrere zugedrückt werden, haben vielleicht manche weniger Hemmungen, zur Demo zu kommen.

Haben die Menschen denn bislang Hemmungen mitzudemonstrieren?

Müller: Scheinbar schon. Uns sagen oft Menschen, dass sie unsere Bewegung gut finden, aber gerade nicht zur Demo kommen können. Das muss diesmal anders sein: Die Leute müssen alle mitkommen. Dieses Mal gibt es kein ,aber’ und keine Ausreden.

Niedeggen: Genau. Den Erwachsenen muss klar sein, dass wir nicht nur für unsere Zukunft streiken, sondern für die von allen Menschen. Wir sagen euch: Es ist auch eure Sache, es ist teilweise eure Schuld, es ist eure Verantwortung. Es reicht nicht, zu sagen: ,Es ist super, was ihr macht.’ Ihr müsst uns auch helfen. Denn alleine schaffen wir das offensichtlich noch nicht.