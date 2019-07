Ein kurvenreicher Flowtrail am Königstuhl ermöglicht den Mountainbikern fließendes Fahren über die ganze Strecke talabwärts. Foto: Katzenberger-Ruf

Von Karin Katzenberger-Ruf

Heidelberg. "Flowtrail" heißt die neue Mountainbike-Strecke, die am Königstuhl schon seit März in Betrieb ist, aber erst jetzt offiziell eröffnet wurde. Sie führt vom Blockhausweg nahe der Bergbahnbrücke steil abwärts zur Molkenkur. Da man sie "fließend" bewältigen und kleinere Hindernisse umfahren kann, ist diese "Achterbahn" auch für Anfänger geeignet.

Beim Ortstermin mit Bürgermeister Wolfgang Erichson - der sich selbst als "passionierter Nichtradfahrer" bezeichnet -, dem Leiter des Landschafts- und Forstamts, Dr. Ernst Baader, sowie den Revierleitern Wolfgang Ernst und Bruno Gabel absolvierten Mitglieder des Vereins "HD Freeride" einige beeindruckende Sprünge. Allerdings nicht in dem Ausmaß, wie sie im "Downhill-Bereich" weiter oben am Berg möglich sind. Die dortige Strecke gibt es schon seit dem Jahr 2012. Jeweils am letzten Sonntag im Monat organisiert der Verein eigens einen Shuttle-Service zu den Startpunkten der beiden Trails.

Seit der "Legalisierung" des Mountainbike-Sports im Wald habe es kaum noch Konflikte mit Spaziergängern gegeben, hieß es. Stadtverwaltung und Vereinsspitze bescheinigten sich gegenseitig eine äußerst gute Zusammenarbeit.

Der Bau des rund 1,8 Kilometer langen "Flowtrails" dauerte etwa sechs Wochen, kostete rund 22.000 Euro und ging noch unter Regie des langjährigen HD-Freeride-Vorsitzenden Philipp Englert über die Bühne. Inzwischen hat Manuel Billmaier den Vorsitz übernommen.

Für das Gelände zahlt der Verein eine jährliche Pacht an die Stadt. Schon deshalb ist die Benutzung des Trails gebührenpflichtig. Die Tageskarte für sieben Euro kann vor Ort digital erworben werden. "Könnt Ihr das kontrollieren?", wollte der Bürgermeister wissen und bekam zur Antwort: "Nein, aber die Zahlungsmoral ist gut. Wir haben schon an die 100 Karten an Gäste verkauft." Außerdem sei die Mitgliederzahl im Verein seit Einrichtung des Flowtrails um etwa 60 auf 300 angewachsen. Das neue Angebot macht die Gemeinschaft attraktiv.

Und wie schnell schafft man die 150 Höhenmeter hinunter zur Molkenkur? Da war dann von etwa vier Minuten die Rede. Es können natürlich auch mehr sein. "Keiner von uns geht ein überhöhtes Risiko ein, wir wollen alle wieder gesund nach Hause kommen. Schließlich sind wir Familienväter, berufstätig und zum Teil Selbstständige", hieß es in der Runde. Beim Ortstermin signalisierte Bürgermeister Erichson, er sei auch "für weitere Ideen" des Vereins offen.

Info: "HD Freeride" stellt sich und die neue Strecke am Samstag, 6. Juli, 11 bis 17 Uhr, vor. Der Eingangsbereich "Blockhausweg" (von der Gaiberger Straße kommend/Höhe Rhododenron-Anlage) ist bewirtschaftet. Von dort sind es dann noch 10 bis 15 Gehminuten bis zum neuen "Flowtrail".