Von Katharina Kausche

Heidelberg. Erfolgsgeschichten vom eigenen Unternehmen klingen zunächst oft wunderbar, aber dahinter steckt in der Regel viel Arbeit. Im Rahmen der Frauenwirtschaftstage haben am Donnerstag vier Frauen ihren Weg zum eigenen Unternehmen beschrieben – und dabei auch die negativen Dinge nicht ausgespart. Organisiert wurde die Veranstaltung von "Parentrepreneurs", einem Partner vom Bündnis für Familie in Heidelberg.

Netzwerken ist in der Unternehmenswelt das A und O. Dabei muss es nicht immer nur darum gehen, den nächsten Businesspartner oder Sponsor für sich zu gewinnen. Auch der Austausch von persönlichen Geschichten und Erfahrungen gehört dazu – so die Idee hinter dem Event im Café Leitstelle. Eingeladen waren vier Frauen aus der Region Heidelberg: Christina Grewe, Juristin mit Schwerpunkt IT, die sich mit der Online-Plattform "LexDidacta" selbstständig machte, Leona Aggersbjerg, die "Tink Tank", einen Co-Working-Space in Heidelberg betreibt, Lia Gäbler, die mehrere Start-ups gegründet hat und aktuell mit dem Unternehmen "Kommunikation/Küche" in Heidelberg präsent ist, sowie Petra Mazreku, die in einer linguistischen Unternehmensberatung arbeitet und eine Baufirma und eine Beratung für Nichtregierungsorganisationen gegründet hat.

Von dem Begriff "Erfolgsgeschichte" wollen die vier Referentinnen eigentlich nichts hören. "Manchmal fängt man nämlich an zu relativieren, was man geschafft hat", sagt Lia Gäbler. Und Petra Mazreku ergänzt: "Wenn wir unsere Unternehmen hier vorstellen hört sich alles so großartig an." Es gebe aber immer wieder auch schwierige Phasen. "Dann muss man einfach weiterlaufen. Meistens funktioniert es irgendwie."

Leona Aggersbjerg kommt gerade erst aus einer solchen Phase. Im Februar hat sie ihren Co-Working-Space in Heidelberg eröffnet. "Eine super Zeit für so etwas", sagt sie ironisch – denn Corona machte ihr erst mal einen Strich durch die Rechnung. Aggersbjerg hat aber weitergemacht, mittlerweile läuft es besser. "Plötzlich ist es ein super Verkaufsargument, viel Platz zu haben – ob nun für eine Auszeit vom Homeoffice oder für Tagungen", erzählt sie.

Das Thema Familie spielt bei den Parentrepreneurs ebenfalls eine große Rolle. "Beruf und Familie sind nie vereinbar, sondern addieren sich", erzählt Lia Gäbler. "Irgendetwas kommt immer zu kurz, obwohl ich auch mal bis nachts um zwei arbeite, nachdem die Kinder im Bett waren."

Die Referentinnen sind sich einig, dass es ohne Unterstützung von Partner oder Partnerin nicht geht. Mit jeder persönlichen Erfahrung bricht das Eis zwischen den vier Frauen und den Besucherinnen ein Stück mehr. Katrin Kaschuba hat erst vor kurzem ihr Start-up-Unternehmen gegründet. "Ich habe mich sehr über den Austausch gefreut", sagt sie. "Es war nicht nur inspirierend, sondern hat auch Mut gemacht." "Genau das habe ich mir erhofft", sagt Annette Holthausen von Parentrepreneurs.