Heidelberg. (pne) Richard Rieder konnte es kaum glauben: "Es sah aus, wie im Krieg." Die Fernsehbilder von den durch die Flut zerstörten Gemeinden und Städten waren bereits mehrere Wochen alt, als der 70-jährige Rohrbacher im Ahrtal ankam. Nachdem er gesehen hatte, wie groß die Not dort sei, habe er Solidarität zeigen wollen, erzählt er.

Rieder erkundigte sich im Internet, wie man den Menschen vor Ort helfen kann. Über die Webseite www.ahrhelp.com erhielt er Auskunft – und reiste Ende August ins Ahrtal. In dem kleinen Ort Leimersdorf kam er in einem Zelt des Technischen Hilfswerks unter. Dort lernte er andere Hilfswillige kennen, denen er sich anschloss. Eine Woche lang packte Rieder in mehreren vom Hochwasser zerstörten Gemeinden an. Auch wenn er über keine großen handwerklichen Fähigkeiten verfüge, habe er sich verschiedentlich einbringen können, sagt Rieder: Er entfernte alte Fliesen und Estrich-Böden, half, Schutt und Dreck aus Gebäuden zu schaffen.

Die Organisation vor Ort beeindruckte Rieder besonders. Egal ob Arbeitskleidung, Sicherheitsschuhe oder Verpflegung – "es wurde für alles gesorgt". In jedem Haus habe es jemanden gegeben, der wusste, was zu tun ist. Jeden Morgen habe ein Motivationsgespräch stattgefunden, abends eine gemeinsame Art Andacht.

Er habe Helfer jeden Alters, aus verschiedenen Winkeln des Landes und unterschiedlichsten Branchen getroffen, erzählt Rieder. Einige seien das dritte Mal da gewesen – und manche hätten ihren kompletten Jahresurlaub geopfert. Für ihre Hilfsbereitschaft ernteten die Helfer viel Dankbarkeit. Persönlich ist ihm ein Mann im Gedächtnis geblieben, dessen Großmutter der Flut zum Opfer fiel und deren Haus Rieder half auszuräumen: "Dieser Mann war total froh, dass wir ihm geholfen haben, weil er alleine nicht weiter kam."

Zwar sei vielerorts erkennbar, dass es vorangehe, so der 70-Jährige, doch an Arbeit fehle es nach wie vor nicht. Er befürchtet, dass sich zunehmend weniger freiwillige Helfer finden. "Wer Zeit hat, sollte helfen", wünscht er sich. Rieder selbst will im Herbst, so es seine Gesundheit zulässt, noch einmal im Ahrtal anpacken, dann aber mit Unterstützung seiner Frau und seiner Schwägerin. "Man kann die Leute dort nicht alleine lassen."