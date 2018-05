von Micha Hörnle

Heidelberg. Das hat Thomas Frickel nicht verdient: Als er jetzt seinen Dokumentarfilm "Wunder der Wirklichkeit" in Heidelberg präsentierte, verirrten sich kaum zwei Handvoll Zuschauer ins Karlstorkino. Wer nicht dabei war, hat etwas verpasst, denn es geht um den Mann, dessen Filmaufnahmen zum Flugzeugabsturz am Hohen Nistler am 22. Dezember 1991 führten.

Der Absturz am Hohen Nistler gehört zu den schwersten Flugzeugunglücken in Deutschland. Am Morgen des 22. Dezember 1991 war ein 49 Jahre altes Oldtimerflugzeug, eine Douglas DC-3A der Flugzeuggesellschaft Classic Wings, auf dem Flughafen in Egelsbach gestartet. Gechartert hatte es der Regisseur Martin Kirchberger. Eigentlich wollte man über den Rhein fliegen, in Mannheim verwechselte der durch Filmaufnahmen abgelenkte Co-Pilot die Flüsse, die Maschine flog in weniger als 500 Metern Höhe den Neckar entlang. Dann bemerkte der Kapitän den Fehler und steuerte ins Siebenmühlental. Dort gewann das Flugzeug kaum an Höhe und streifte um 11.37 Uhr die Bäume auf der Kuppe des Hohen Nistlers (496 Meter) und stürzte ab. 28 der 32 Insassen waren sofort tot, vier teils schwer verletzt. Der Tontechniker Eckhard Kuchenbecker, der nur deshalb überlebt hatte, weil er sich während des Fluges in die besser geschützte Toilettenkabine gezwängt hatte, lief das Tal hinunter und informierte die Polizei. Später nannte das Luftfahrtbundesamt mehrere Gründe für das Unglück: die Verwechslung der Flüsse, die abgeklebten Scheiben (um Reflexionen zu vermeiden), tief hängende Wolken und das überladene Flugzeug. hö

Der Protagonist: Im Vordergrund steht weniger die Katastrophe am Handschuhsheimer Berg an sich, sondern ein Künstlerkollektiv um Martin Kirchberger, das an einem der unwahrscheinlichsten Orte der Welt wirkte - der Arbeiterstadt Rüsselheim. Frickel erzählt den zähen Kampf Kirchbergers um künstlerische Anerkennung - mit viel Zähigkeit und Enthusiasmus, aber wenig Geld. Und zugleich entsteht ein sehr farbiges Bild vom Leben der Achtziger in der Provinz: Es gab viel Schabernack, aber auch ernsthaften Protest, sei es gegen die Startbahn-West oder den maschinenlesbaren Personalausweis. Frickel (64) erzählt unaufgeregt von seinen Rüsselsheimer Kumpels, die er von Jugendzeiten kannte - und über deren Aktionen er als Lokaljournalist regelmäßig berichtete. Es brauchte nach dem Flugzeugabsturz dann aber doch knapp 30 Jahre, bis man über Kirchberger & Co., deren Wirken heute weitgehend vergessen ist, wieder reden konnte. Der etwas seltsame Titel "Wunder der Wirklichkeit" ist ein Zitat aus einem Kirchberger-Film.

Martin Kirchberger, geboren 1960, stammt aus einer kleinbürgerlichen Familie in der hessischen Arbeiterstadt Rüsselsheim und gehörte dort zu den rebellischen Künstlern der achtziger Jahre, die sich in der Tradition der avantgardistischen Fluxus-Bewegung der sechziger Jahre sahen. Sie selbst nannten sich gelegentlich "Ahoi-Spaßguerilla" und veranstalteten Happenings im nahen Mainz oder Wiesbaden, bei der beispielsweise die Putzlappensammlung von Kirchbergers Mutter - sie tritt auch in Thomas Frickels Dokumentarfilm auf - präsentiert wird. Die skurril wirkenden Aktionen haben oft einen politischen Zug: So fordern beispielsweise acht Salatgurken den damaligen hessischen Ministerpräsidenten Holger Börner vor dem Landtag ultimativ zum Gespräch auf. "Er hat es nicht bierernst genommen", sagt Kirchbergers damalige Freundin. Auch bei großen Protestaktionen dieser Zeit findet man den Künstler, der das Hüttendorf an der Startbahn-West mit aufbaut. Doch Kirchberger hat noch andere Talente: Er ist charismatischer Sänger der Lokalband "Kapitän Rüssel" und zudem Maler: Noch heute gibt es ein lebensechtes Wandgemälde an einem Kulturzentrum, das ihn mit einem Freund zeigt - und wo, wie Frickel berichtet, auch Jahre nach seinem Tod immer eine rote Rose lag. Seiner wahren Passion, dem Film, widmet sich Kirchberger relativ spät - nachdem er an der Hochschule für Gestaltung in Offenbach am Main sein Studium aufgenommen hat. Seine Filmgesellschaft "Cinema Concetta" fungiert auch eher als eine Künstlergruppe zusammen mit Kameramann Ralf Malwitz und Drehbuchautor Klaus Stieglitz. Seit 1986 produzieren sie etliche Kurzfilme, die immer etwas sehr Skurriles haben und stets satirischer werden - wie beispielsweise über den alten Einsiedlerbauern Schgaguler, der als einer der wenigen die Kunst des (fiktiven) Gurkenstechens beherrscht: Nur wenn das Gemüse richtig in den Schnee versenkt wird, wird Unheil für die kommende Ernte abgewehrt. "Gurkenanbau ist Sache der Frau, aber stecken muss sie der Mann", erklärt Schgaguler ernsthaft. Fast alle Filme - insgesamt acht mit einer Gesamtlänge von 96 Minuten - floppen, die Filmprüfstelle verweigert das Prädikat als Film. Ausgerechnet für den neunten, "Bunkerlow" erhält Kirchberger 95.000 Mark von der Filmförderung. In "Bunkerlow", 18 Minuten lang, wird eine Verkaufsveranstaltung für Bunker nachgestellt. Ohne das Geld hätte sich Kirchberger nie das Oldtimerflugzeug leisten können, das schließlich abstürzt. Die Statisten, die dabei sterben, hat Kirchberger selbst zum Mitmachen überredet. "Er war keiner, dem man etwas abschlagen konnte", sagt Frickel. "Er war ein Getriebener, ein Überzeugungstäter." (hö)

Die Vorgeschichte: Die von Kirchberger geschriebene und inszenierte Filmsatire "Bunkerlow" ist fast fertig, als am 22. Dezember 1991 das Flugzeug startet. Er hatte den Flug als Belohnung für die vielen Statisten gebucht, hoffte aber auch auf ein paar besondere Szenen im Innenraum des Flugzeugs, schließlich ging es um eine Art Kaffeefahrt für Super-Reiche, denen Atomschutz-Bunker angedreht werden sollen.

Die Katastrophe: Die Filmaufnahmen vom Flug blieben trotz des Unglücks erhalten - und haben einen gespenstischen Reiz: "Das ist der Rhein da", sagt der Kapitän, "das Wetter könnte besser sein." Das waren auch zwei der Hauptgründe für den Absturz (siehe "Hintergrund"): Der Co-Pilot hatte den Rhein mit dem Neckar verwechselt, das Flugzeug steuerte bei tiefer Wolkendecke direkt in den Odenwaldberg hinein. In Frickels Doku werden erstmals die letzten Szenen direkt vor dem Unglück gezeigt. "Halt, stop", sagt der Kapitän, und macht eine abwehrende Handbewegung. Der Film bricht ab, der Ton - meist nur rasselnde Geräusche, aber kein lauter Knall - läuft noch etwa zehn Sekunden weiter.

Die Opfer: Heute ist meist von Martin Kirchberger die Rede, aber zur Filmcrew gehörten auch der Kameramann Ralf Malwitz, der Drehbuchautor Klaus Stieglitz und der Tontechniker Eckhard Kuchenbecker - vor allem aber Statisten, die die Filmenthusiasten in ihrem direkten Umfeld gefunden hatten: Oft waren es eher ältere Ehepaare aus der Nachbarschaft, die sich bereit erklärt hatten, bei dem Streifen mitzuwirken. Noch heute sind die Hinterbliebenen von der Katastrophe traumatisiert. So verloren Eberhard und Inge Malwitz nicht nur ihren Sohn, auch ihre direkten Nachbarn starben bei dem Absturz. Nicht jeder kann heute darüber reden, zwei der vier Überlebenden, Eckhard Kuchenbecker - er arbeitet nach wie vor als Tontechniker - und Edeltraud Heeb, standen für die Dokumentation zur Verfügung. Kuchenbecker berichtet knapp davon, wie er den Absturz erlebte: "Ich war bewusstlos und kam dann allmählich aus meiner Kabine. Ich habe kein Bild von dem Flugzeug, sondern nur davon, wie ich im Wald stand und dann irgendwann ins Tal lief."

Was aus "Bunkerlow" wurde: Aus dem erhaltenen Filmmaterial bastelte die Schwester des Kameramanns, Karin Malwitz, kurz nach dem Unglück einen fertigen Film - Frickel war der Produzent. Als im Abspann lauter Kreuze zu sehen waren, hielten das viele Zuschauer für einen Teil der Inszenierung. "Für mich ist das aber okay", sagt Malwitz. Der 18-minütige Streifen lief noch nie im deutschen Fernsehen, nur einmal im ORF - wahrscheinlich hielt man das angesichts der vielen Toten und des satirischen Sujets für zu makaber, so Frickel. Auch auf Festivals war er nicht allzu oft zu sehen. "Es ist ja auch die Tragik dieses Films", so Frickel, "dass er die Sicherheit thematisiert - und dann so endet."

Die Folgen: In Rüsselsheim wurde 1992, also nicht lange nach der Katastrophe am Hohen Nistler, unter dem Titel "Cinema Concetta" - der alte Name von Kirchbergers Produktionsgesellschaft - ein Festival für den satirischen Dokumentarfilm gegründet, das einzige weltweit. Damit bleibt man dem Genre treu, das Kirchberger zwar nicht erfunden hatte, aber das sich durch sein künstlerisches Schaffen zog: die "Mockumentaries", also Satiren, die vorgeben, Dokumentarfilme zu skurrilen Themen zu sein. "Dieses Festival ist eine Art von Trauerarbeit, die aber ganz anders läuft", sagt Frickel. Der Absturz ließ eben nicht nur hoffnungsvolle Biografien abbrechen, sondern heute lebt, zumindest in Rüsselsheim, deren künstlerisches Erbe fort.

Welche Rolle die Heidelberger spielen: Kirchbergers einziger Berührungspunkt mit der Stadt ist sein Tod - doch für viele Heidelberger ist die Katastrophe immer noch präsent. Zu Wort kommen in Frickels Dokumentation allerdings nur zwei Ersthelfer der Feuerwehr, heute Herren im gereiften Alter, die sich erinnern: "Es war totenstill. Wir haben überall Personen gefunden - oder Teile davon." Ansonsten finden sich vor allem die Handschuhsheimer wieder: Es wird der Sommertagszug mit seinem aufblasbaren Schneemann ganz surreal ins winterliche Siebenmühlental verlegt - wo die Katastrophe schließlich zum Schlussakkord ansetzen sollte.

Weitere Aufführungen: "Bunkerlow" wird am Sonntag, 1. Juli, 13 Uhr, erstmals in Heidelberg gezeigt, "Wunder der Wirklichkeit" folgt am Montag, 9. Juli, 19 Uhr - beide Filme jeweils im Karlstorkino.

Info: Ein großes, multimediales Dossier zum Flugzeugabsturz von 1991 gibt es online auf www.rnz.de/hohernistler