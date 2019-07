Heidelberg. (ani) Es wird wieder eine Bewährungsprobe: Wenn Schülerinnen und Schüler am Freitag am Neckarufer den Start der Sommerferien feiern, werden Stadt und Polizei genau hinschauen. Denn seit am 3. Mai 2017 die Feiern auf der Neckarwiese nach dem Abitur und Realschulabschluss derart ausarteten, dass gut ein Dutzend Jugendlicher wegen zu starken Alkoholkonsums ins Krankenhaus musste, hält es sich die Stadt offen, gegebenenfalls ein örtlich wie auch zeitlich eingeschränktes Alkoholverbot am Neuenheimer Neckarufer anzuordnen.

Eigentlich wolle man genau das aber gerade nicht tun, meint der Leiter des Bürger- und Ordnungsamtes Bernd Köster. "Deshalb setzen wir auf Prävention mit einem Bündel an verschiedenen Jugendschutzmaßnahmen."

So sind im Vorfeld des letzten Schultages 132 Schulen in Heidelberg und im Rhein-Neckar-Kreis angeschrieben worden mit der Bitte, die Schüler über die Kontrollen auf dem Neckarvorland zu informieren und sie zum vernünftigen Umgang mit Alkohol aufzurufen.

Allein aus Kösters Amt seien zudem am Freitag an die zwölf Personen im Einsatz. Dazu kommen Mitarbeiter des Kinder- und Jugendamtes - und natürlich ist auch die Polizei auf den letzten Schultag vorbereitet und wird nach dem Rechten sehen.

Es werden zusätzliche Toilettenwagen aufgestellt, das Deutsche Rote Kreuz und die Deutsche Lebensrettungsgesellschaft sind im Notfall zur Stelle. Denn: "Wir wollen, dass es eine schöne Feier wird, die allen Spaß macht", sagt Köster. Und: "Eine Feier, die nicht ausufert."

Schließlich sagt auch Köster: "Wenn das passieren sollte, müssen wir über das Alkoholverbot nachdenken." Allerdings gibt sich der Ordnungsamtleiter optimistisch: "Ich gehe davon aus, dass es gut laufen wird." Dass die präventive Arbeit wirke, habe sich auch schon bei den letzten Abi-Feiern und bei den Schulabschlussfeiern im vergangenen Jahr gezeigt.

Und auch die Müllproblematik will die Stadt in Kooperation mit dem Gesamtelternbeirat in den Griff bekommen - mit einer besonderen Aktion: Die, die während der Feier den Müll aufräumen und in orangenen Tüten, die verteilt werden, abgeben, werden belohnt: Sie bekommen Apfelsaft, Chips und Süßigkeiten.