Beim DJ und der Feiermeute: Clubatmosphäre unter freiem Himmel: Im Heidelgarden am Tiergarten-Schwimmbad legte am Samstagabend DJ Boulevard Bou auf. Rund 500 junge Leute feierten dazu ausgelassen. Immer freitags und samstags im August steigen auf dem ehemaligen Außengelände des Schwimmbadclubs nun Partys. Fotos: Philipp Rothe​

Von Jannik Wilk

Heidelberg. Die erste Party war ein voller Erfolg: Gut 500 junge Menschen feierten am Samstagabend auf der ersten Party von "Feierbad21" unter freiem Himmel auf dem Gelände des ehemaligen Schwimmbadclubs. "Es war wirklich gelungen – die Leute sind richtig ausgerastet", berichtet Nachtbürgermeister Jimmy Kneipp.

Das Festival, das den August über immer freitags und samstags stattfinden soll, war Ergebnis einer Initiative verschiedener Heidelberger Jugendorganisationen. Sie hatten sich, nachdem nach Ausschreitungen auf der Neckarwiese dort zwei Wochenenden lang ein Aufenthaltsverbot ab 21 Uhr verhängt worden war, bei Oberbürgermeister Eckart Würzner dafür eingesetzt, dass es für junge Menschen wieder Orte zum Feiern gibt. Eine Taskforce unter Beteiligung von verschiedenen Jugendorganisationen, "Heidelberg Marketing", Nachtbürgermeister Kneipp und OB Eckart Würzner brachte schließlich das "Feierbad" auf den Weg.

Dort sorgte am Samstag DJ Boulevard Bou für Stimmung: "Was geht ab, wo sind die Heidelberger? Das ist euer offizieller Party-Platz!", rief er von der Bühne aus ins Mikrofon. Auf dem Schotter des Geländes, das als Teil des "Heidelgarden" für Großveranstaltungen wie Public Viewings, Konzerte und Festivals genutzt wird, tanzten kurz vor 22 Uhr schon gut 200 Gäste.

"Das bedeutet, dass wir jetzt gleich auch die Maskenpflicht ausrufen werden. Ab 200 Gästen müssen wir das umsetzen", berichtete Veranstaltungsleiter Joe Schwarz von "Heidelberg Marketing", die für das Event verantwortlich ist. Die Jugendlichen nahmen das widerstandslos an – und bis Mitternacht kamen immer mehr.

Die Abstandsregelungen mussten dabei nicht eingehalten werden, da man maximal 50 Prozent der Kapazität auslaste und nur Menschen hineinlasse, die entweder geimpft, getestet oder genesen seien. "Wir sind sehr überrascht, wie viele Jugendliche schon zweimal geimpft sind", so Schwarz.

Und was sagen die Jugendlichen? Die waren gar nicht alle jugendlich, sondern mitunter schon erwachsen. Ein 20-jähriger Psychologiestudent, zum Beispiel, sitzt mit seinem Kumpel auf einer Bank im Heidelgarden und zeigt sich enttäuscht: "Das Motto ist ja heute ,School‘s Out‘. Das hätten wir wörtlich nehmen sollen. Wir fühlen uns ein bisschen fehl am Platz gerade, einfach weil wir so alt sind. Das sind ja klar die Schüler, die hier angesprochen werden. Ich habe gedacht, das richtet sich an alle jungen Leute. Deswegen überlegen wir jetzt, weiterzugehen." Würden sie trotzdem wiederkommen? "Das kommt darauf an, wie sich das Publikum so entwickelt. Wenn sich das ändert, kommen wir gerne wieder."

Derweil stand auf einem Teil der Ochsenkopfwiese, der ebenfalls von der Stadt für die Heidelberger Jugend auf Vordermann gebracht wurde, alles bereit: Die Wiese war frisch gemäht, Mülleimer und Toilettenwagen waren aufgestellt, die Wege in Schuss gebracht. Am Samstagabend jedoch, als die RNZ vorbeischaute, war dort noch nichts los. "Das braucht ein bisschen Zeit, bis sich das herumspricht", erklärt Nachtbürgermeister Kneipp später in Neuenheim. Die Überlegung wäre, auch dort noch eine Art Kick-off-Event zu organisieren – "um Aufmerksamkeit zu bekommen, dass da eine Fläche ist, die genutzt werden kann", sagt Kneipp.

