Von Holger Buchwald

Heidelberg. Der Streit um den "Faulen Pelz" in der Altstadt hat die nächste Eskalationsstufe erreicht. Während das Sozialministerium Baden-Württemberg die RNZ für den kommenden Donnerstag zu einem Pressegespräch eingeladen hat, um über die weiteren Schritte auf dem Weg zur Ertüchtigung des ehemaligen Gefängnisses für den Maßregelvollzug und die angelaufenen Sanierungsarbeiten zu berichten, droht die Stadt nun offen damit, diese Bauarbeiten einstellen zu lassen.

Der "Faule Pelz", der immer noch in Landesbesitz ist, ist ein Kulturdenkmal. Die Umnutzung des ehemaligen Gefängnisses zur Anstalt für psychisch kranke und suchtkranke Straftäter ist nach Auffassung der Stadt nicht vom Bestandsschutz gedeckt. Sowohl ein Bauantrag als auch eine Baugenehmigung seien erforderlich, bevor mit irgendwelchen Arbeiten begonnen werden dürfe. Obwohl beides nicht vorliegt, hat das Sozialministerium aber bereits Anfang Januar Handwerker in den Gebäudekomplex geschickt. Diese Arbeiten will die Stadt unterbinden. "Zuvor erhält das Sozialministerium Gelegenheit, sich innerhalb von zwei Wochen in der Sache zu äußern", so ein Stadtsprecher.

"Regeln gelten für alle, und das Land kann mit seiner Immobilie nichts machen, was über den allgemein gültigen Rechtsrahmen hinausgeht. Wir sind sehr irritiert, dass das Land Baumaßnahmen aufnimmt, ohne dass die entsprechenden Genehmigungen eingeholt werden", macht Baubürgermeister Jürgen Odszuck klar. Jede Nutzung und eventuell nötige Umbauten müssten genehmigt werden. Das erforderten sowohl das Baurecht als auch der Denkmalschutz.

Das Sozialministerium hatte nach Auskunft der Stadt am 8. November 2021 eine Bauvoranfrage gestellt, diese aber am 18. Januar 2022 zurückgezogen. Das Land begründete dies damit, dass eine Genehmigung wegen des Bestandsschutzes nicht erforderlich sei. Bürgermeister Odszuck sieht dies anders: "Ein Maßregelvollzug ist bau- und planungsrechtlich völlig anders zu bewerten. Hier steht die medizinische Betreuung und Therapie im Vordergrund und nicht der Strafvollzug." Zudem sei in einem Kulturdenkmal jede nachteilige Veränderung nach dem Denkmalschutzgesetz genehmigungspflichtig. Sollte das Ministerium keine Baugenehmigung beantragen, müsse die Bauaufsicht tätig werden.

Wenn es nur um die reine Instandhaltung des Gebäudes gehe, müssten sicherlich nicht alle Arbeiten genehmigt werden, sagte ein Stadtsprecher: "Wir wissen aber gar nicht, was im ,Faulen Pelz’ vonstatten geht." Ob zur Not auch die Polizei hinzugerufen werde, um illegale Bauarbeiten zu unterbinden, konnte der Stadtsprecher nicht sagen: "So weit sind wir zum Glück noch nicht." Nun hänge viel davon ab, wie das Ministerium auf das Schreiben der Stadt reagiere.

Erst am Dienstagabend hat die RNZ von der Eskalation erfahren. Eine angeforderte Stellungnahme vom Ministerium blieb daher noch aus. "Ich erreiche leider niemanden mehr im Fachreferat, wir werden uns morgen in der Sache melden", sagte eine Sprecherin.

Gemeinderat und Stadtspitze sperren sich gegen eine Nutzung des "Faulen Pelz" für den Maßregelvollzug, auch wenn diese nur bis Sommer 2025 befristet sein soll. Mitten in der Altstadt sei nicht der richtige Platz für psychisch kranke Straftäter, die in diesem Gefängnis von 1848 ohnehin nicht vernünftig therapiert werden könnten. Eine weitere Befürchtung: Angesichts der notwendigen Investitionen von rund elf Millionen Euro könnte das Provisorium zur Dauereinrichtung werden. Der Gemeinderat leitete am 9. Dezember daher ein Bebauungsplanverfahren ein, das eine universitäre Nutzung des "Faulen Pelz" vorsieht. Auch dieser Beschluss schließt eine Baugenehmigung für den Maßregelvollzug erst einmal aus.