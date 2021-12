Von Birgit Sommer

Heidelberg. Die evangelischen Kindertagesstätten sollen sukzessive einen neuen einheitlichen Essenszulieferer bekommen. Der Stadtkirchenrat hat sich auf den Caterer "Apetito" festgelegt. Dieser beliefert bereits vier der 16 Kitas und ist beispielsweise auch zuständig für die Kitas der Stadt.

Einige der Eltern hatten den Prozess der Planung in einem Lenkungskreis mitverfolgt und Kriterien mitentwickelt und äußerten sich jetzt teilweise enttäuscht: "Das ist ein Branchenriese, und die Wahl entspricht nicht der Regionalität, die wir uns gewünscht haben", sagt Anne Stauffer. Die evangelische Kirche müsse ihre Vorbildfunktion durch bewusste Zusammenarbeit mit regionalen Anbietern und in regionalen Kreisläufen sowie in der Stärkung und Wiedereingliederung sozial benachteiligter Personen zum Ausdruck bringen, heißt es in einem Brief der Elternbeiräte an die Verantwortlichen.

Wie Dekan Christof Ellsiepen den Kita-Eltern inzwischen in einem Brief mitteilte, war der gewählte Caterer der einzige, der zuverlässige Zusagen über die gewünschten Kriterien machen konnte. Dass die Wahl auf "Apetito" und nicht auf den Mitbewerber "Nibelungenland" – ein Caterer für Kitas und Schulen in der Metropolregion – fiel, liegt laut Ellsiepen aber auch am Personal: "Apetito" stellt den Einrichtungen seit Jahren eigenes Küchenpersonal zur Verfügung – jeder Kita fest zugeordnet. Die Erzieherinnen sind mit der Essensausgabe erst gar nicht befasst und müssen auch bei Ausfällen nicht einspringen. Das Essen wird schockgefroren, einmal wöchentlich geliefert und in den Kitas im Konvektomaten schonend erhitzt, so dass Vitamine und Nährstoffe erhalten bleiben. Lange Warmhaltezeiten gibt es so nicht.

Die in der Ausschreibung verlangten Qualitätskriterien habe "Apetito" zugesagt, vom guten Geschmack bis zu den Vorgaben der Deutschen Gesellschaft für Ernährung, von der Regionalität beim Einkauf bis zur Flexibilität bei der Essenszeit. Die Kitas können auch unterschiedliche Verpflegungen ordern, mit oder ohne Frühstück und Nachmittagssnack oder vegetarische Vollverpflegung beispielsweise.

Eine Verwendung von Zusatzstoffen, Geschmacksverstärkern und Süßstoffen ist laut Ellsiepen per Vertrag ausgeschlossen. Den Bio-Anteil bei den Zutaten wählen die Kitas künftig selbst: Null Prozent, 40 Prozent oder 70 Prozent Bio bedeuten dann monatliche Essenskosten zwischen 115 und 132 Euro. Derzeit verlangt die Evangelische Kirche von den Eltern monatlich zwischen 79 und 140 Euro für die Verpflegung; 140 Euro sind es dort, wo in der Kita selbst gekocht wird. Die Kosten sind subventioniert; eigentlich, so der Dekan, wären 180 Euro pro Kind angebracht. Aufgrund ihrer finanziellen Situation kann sich die Kirche diese Subventionen nun nicht mehr leisten, das Essen muss kostenneutral sein. Einen Koch vor Ort arbeiten lassen, wie Eltern das oft bevorzugen würden – das ist in den Augen Ellsiepens aufgrund der umfangreichen Hygienevorschriften und der großen Kita-Gruppen gar nicht mehr möglich. Vier der evangelischen Kitas werden nicht zu "Apetito" wechseln: der Kirchheimer Kindergarten in der Hegenichstraße, der ganz geschlossen werden soll, der Kindergarten in der Tischbeinstraße, der gar kein Mittagessen anbietet, die Kita im Kastellweg, die umgebaut werden muss, und die Kita in der Vangerowstraße, die keinen Platz für Tiefkühlgerät und Konvektomat hat und weiterhin warmes Essen angeliefert bekommen soll.

Die Stadt will bis zum Frühjahr ein neues Konzept für die zukünftige Verpflegung in ihren eigenen Kitas erarbeiten und den Stadträten dann zum Beschluss vorlegen. Dabei geht es vor allem darum, vollwertige vegetarische Essen als Alternativen zu Fleischmahlzeiten anbieten zu können. Das Konzept soll ab dem Kindergartenjahr 2023/24 in den städtischen Einrichtungen umgesetzt werden.