Im Rewe-Markt von Sahin Karaaslan versucht das Personal, die Schlangen an den Kassen so kurz wie möglich zu halten. Dafür sind alle Kassen dauerhaft besetzt. Foto: Philipp Rothe

Von Timo Teufert

Heidelberg. Die Empfehlungen, nicht direkt vor den Ostertagen in den Supermärkten einzukaufen, haben offenbar gewirkt: Vor den Kassen gab es vor Karfreitag wenig Warteschlangen, wie man sie sonst direkt vor den Feiertagen kennt. Das liegt nach Einschätzung der Betreiber zum einen daran, dass die Kunden derzeit extrem vorsichtig sind. Zum anderen aber auch versuchen, nicht so oft zum Einkaufen zu gehen, dafür aber mehr mitnehmen. Außerdem haben die Kaufleute entsprechende Vorkehrungen getroffen, um die Kunden möglichst schnell bedienen zu können. Doch nicht nur die Lenkung der Kunden stellt die Supermarkt-Betreiber derzeit vor Herausforderungen.

"Unsere Kassen sind alle dauerbesetzt, damit sich keine Schlange bilden", berichtet Sahin Karaaslan, der den Rewe-Markt im Mathematikon und die Rewe City-Märkte in der Furtwänglerstraße und der Ladenburger Straße betreibt. Ein Koordinator, der sich vor allem um die Selbstbedienungskassen kümmert, sorgt zudem dafür, dass sich die Kunden gleichmäßig auf die einzelnen Kassen verteilen. Und ein Sicherheitsmann achtet darauf, dass die vorgeschriebenen Abstände eingehalten werden. Nicht nur an den Kassen versuchen Karaaslan und sein Team, Schlangen zu vermeiden. "Bei den Bedienungstheken und an den Pfandautomaten achten wir ebenfalls darauf, dass alles reibungslos funktioniert", so der 41-Jährige.

Bei der Ware gibt es bei Karaaslan keine Engpässe: "Wir haben viel selbst organisiert, deshalb gibt es bei uns Hefe, Mehl, Desinfektionsmittel und Toilettenpapier." Er sei durch seine Marke "Delikatessa", unter der er mediterrane Spezialitäten auch in anderen Supermärkten vertreibt, international gut vernetzt und konnte schnell reagieren: Das Mehl kommt von einer regionalen Mühle, das Toilettenpapier aus Italien. "Mein Anspruch als Kaufmann ist, dass sich meine Kunden auf mich verlassen können", so Karaaslan. Den günstigen Einkaufspreis des Toilettenpapieres gebe er auch direkt an seine Kunden weiter.

"Aber das Organisieren ist schon anstrengend", gibt er zu. Das bestätigt auch sein Kollege Christian Müller, der in Schlierbach den Rewe-Markt betreibt. Auch er hat eine Lastwagenladung Toilettenpapier selbst organisiert. "Auch wenn der Markt langsam gesättigt sein müsste, es wird immer noch gehamstert", hat er beobachtet. Bei manchen sei der Solidaritätsgedanke einfach nicht vorhanden. Und so dürfte sein Klopapier-Vorrat nur noch über die Feiertage reichen.

Der enorme Warenumschlag sei eine große Herausforderung: "Wir kämpfen jeden Tag, um die Regale zu füllen", sagt Müller. Denn jeden Tag sei der Ansturm so groß im Markt wie sonst an Ostern und Weihnachten zusammen. "Für alle Mitarbeiter ist das eine Belastung", so Müller, zumal sich jeder auch um die eigene Gesundheit Sorgen mache. Um die Arbeit bewältigen zu können, haben beide Kaufleute zusätzliches Personal eingestellt – vor allem von Unternehmen, die durch die Corona-Krise schließen mussten und ihre Mitarbeiter nicht weiterbeschäftigen konnten.

Von einer großen Dankbarkeit bei den Kunden berichten beide: "Unsere Kunden schreiben kleine Dankesbriefe und die Kassenkräfte bekommen sehr viele Aufmerksamkeiten", berichtet Karaaslan. Von berührenden Szenen berichtet auch Müller. Er sagt aber auch: "Es gibt auch die – und das ist für mich schwer zu verstehen – die rummotzen und aggressiv werden." Müller nennt ein Beispiel: "Wir hatten einen Kunden, der hat vor der Kassiererin seinen Pfandbon in den Mund gesteckt und ihr dann hingehalten." So etwas könne er nicht akzeptieren.

Als durchweg positiv bewerten Müller und Karaaslan, dass die Kunden derzeit offenbar sehr viel Wert auf die Ernährung legen: "Konserven liefen nur in der anfänglichen Angst sehr gut. Jetzt gehen Obst und Gemüse so stark wie nie zuvor", sagt Müller. Und bei Karaaslan ist zudem der Absatz seiner "Delikatessa"-Produkte explodiert: "Die Menschen kochen Sachen, die sie bisher nicht gemacht haben, weil sie zum einen dafür die Zeit haben und zum anderen auch die Gastronomie geschlossen hat", weiß der Kaufmann. Viele nutzten die Funktion, über einen QR-Code auf der Verpackung auf Rezepte für die jeweiligen Produkte auf der Website zuzugreifen.