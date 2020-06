Von Karin Katzenberger-Ruf

Heidelberg. Aus dem kleinen Daniel könnte mal ein ganz großer Gärtner werden. Im "Weststadtgarten" westlich der Christuskirche beackert der Achtjährige mit Begeisterung ein kleines Stück Land und hat dort gerade Buschbohnen, Kürbisse, Gurken und ein paar Blümchen gepflanzt. Und zwar auf dem Kinder-Beet, das der Verein "Essbares Heidelberg" dem Nachwuchs zur Verfügung stellt. Der Verein ging aus einer studentischen Initiative hervor, die sich ab 2013 in Heidelberg für das "Urban Gardening" stark machte und dafür entsprechende Flächen suchte.

Die Anbaufläche an der Kreuzung Römerstraße/Zähringer Straße mit Straßenbahn-Haltestelle in der Nähe gefiel der Initiative auf Anhieb. Doch es gab im Stadtteil auch Gegenwind. Also Menschen vor Ort, die mit "Gärtnern in der Stadt" nichts anfangen konnten und an der Stelle keinen Gemüsegarten haben wollten. Und heute? Da freuen sich Elisabeth Pangelt und Astrid Schulze vom Verein über regen Zuspruch. Beim Arbeitseinsatz mittwochs ab 17 Uhr und samstags ab 10.30 Uhr sind sie meistens vor Ort.

Daniel (8) gärtnert bereits wie ein Großer.

"Die Kräuter-Spirale muss dringend neu angelegt werden", findet Astrid Schulze. Dort blüht ganz oben gerade gelb das Johanniskraut, das als vielfach heilsam gilt. Sabine Röhl ist an diesem Mittwoch dabei, die Weide am dekorativen "Haupteingang" zum Gemüsegarten etwas zurückzuschneiden. Sie wohnt um die Ecke, kam aber erst während ihrer coronabedingten Kurzarbeit dazu, den Garten für sich zu entdecken. Den Zaun drumherum hat sie inzwischen mit Fotos von Blumen aller Art und von Festen im Stadtteil bestückt. "Ich fühl mich jetzt einfach mal für die Gestaltung im Außenbereich zuständig" sagt sie. Derweil ist Marlene Engstler drinnen gerade dabei, Unkraut zu jäten. "Ich hab den Garten entdeckt, weil ich in den letzten Wochen viel draußen unterwegs war", sagt die Psychologie-Studentin. Die 25-Jährige stammt aus Berlin und wuchs in einem Haus mit Garten auf. Gartenarbeit habe ihr schon immer Spaß gemacht.

So ähnlich war das auch bei Adrian Bucur. Der Wirtschaftsinformatiker, 37 Jahre alt, ist gebürtiger Rumäne. "Ich hab immer gern im Garten meiner Großeltern geholfen", sagt er bei der Arbeit auf dem kleinen Kartoffelbeet im Weststadtgarten. Er kennt sich ganz gut aus mit den Pflanzen, die dort wachsen. Bucur erinnert sich auch noch an die Anfangsjahre im Garten, hat dort selbst manches gepflanzt. Jetzt kam er dank Homeoffice zurück.

Im Weststadtgarten wachsen Stachelbeer- und Johannisbeersträucher, aber auch Erdbeeren, Salate, Kohlrabi oder was sonst neu gepflanzt oder ausgesät wurde. "Wir machen da immer einen Plan, um für Abwechslung zu sorgen", ist von Astrid Schulze zu erfahren. "Naschen erlaubt" lautet eine Garten-Regel. Nur halten sich manche leider nicht dran und ernten gleich, was gerade möglich ist. Und das, obwohl auf den Info-Tafeln steht, dass die Ernte eigentlich auf die angegebenen Arbeitszeiten beschränkt sein sollte. Denn dann könnten Obst und Gemüse "gerecht verteilt" werden. Damit wäre die Idee des "Urban Gardening" perfekt umgesetzt.

Auf den ersten Blick sieht der Weststadtgarten gut gepflegt aus und so, als wäre er von Vandalismus verschont geblieben. Das ist er aber leider nicht. Irgendjemand muss kürzlich seine Wut an den Artischockenpflanzen ausgelassen haben. Sie sehen jedenfalls ziemlich lädiert aus. Ansonsten ist der Garten gut in Schuss – und das, so hoffen die Aktiven des Vereins, wird hoffentlich bis in den Spätherbst so bleiben.