Von Manfred Bechtel

Heidelberg. "Ich bin Lehrer für Deutsch, Sport und Geschichte", stellt sich der Ich-Erzähler vor. Er beobachtet die Verrückten seiner Stadt, jedenfalls zu Beginn seiner Geschichte. Sie schärfen ihm den Sinn und machen ihn darüber hinaus auf Onkel Eugen und Cousin Werner aufmerksam. Dann lenkt er den Blick auf sein eigentliches Thema: das "Feld", gemeint ist der Campus ‚Im Neuenheimer Feld‘, zumeist INF abgekürzt.

So beginnt die Erzählung "Die Bebauung der Felder", die Herbert Kollenz soeben vorgelegt hat. Darin dokumentiert er zum einen, wie auf dem landwirtschaftlichen Grund der Handschuhsheimer und Neuenheimer Bauern der Uni-Campus hochgezogen wurde. Diese reale Kulisse wird zum Handlungsfeld seiner erfundenen Personen.

>>> Die vollständige 144 Seiten lange Erzählung finden Sie rechts als PDF zum Download oder können Sie hier in voller Länge nachlesen. <<<

Onkel Eugen arbeitet im Universitätsbauamt, "erklärt dir das ganze INF". Er hat den Bau des Zentral-Bereichs INF 300 zu verantworten. Cousin Werner dagegen setzt sich für das bislang unbebaute Gewann "Hühnerstein" ein. Obwohl er offene Beine hat, macht er auf Platte. Zum Schlafen verkriecht er sich ins Gebüsch, im Winter hat er neben dem Café Botanik wenigstens ein Dach über dem Kopf. Seine Habseligkeiten führt er mit sich, sein Fahrrad ist sein Lastesel. Die beiden sind samt dem Erzähler über Ecken miteinander verwandt, auch hatten ihre Vorfahren selbst Besitz im Feld. Jetzt stehen sie für die gegensätzlichen Interessen: "Spitzenforschung und Spitzengemüse".

Der 31er Bus ist pünktlich, an der Haltestelle ‚Technologiepark‘ steigt der Erzähler zu. Am liebsten sitzt er erhöht ganz vorn, auf dem Sitz des Reiseführers mit dem Panoramablick. Die Fahrt führt vorbei am Geologischen Institut, am Uni-Rechenzentrum, am Max-Planck-Institut für Internationales Recht und Völkerrecht, der Pädagogischen Hochschule, der Kopfklinik. Das "Neue Feld" wird vor dem Leser mit der Präzision eines Stadtplans und der Verlässlichkeit eines Adressbuches ausgebreitet – Straßen, Haltestellen, Gebäude mit ihren Nummern.

Ein anderes Mal führt die Tour in die Vergangenheit. Onkel Eugen ist der Reiseführer. Erste Station: der Botanische Garten. "Der Garten wurde vor hundert Jahren aus der Stadt hier heraus verlegt", weiß Onkel Eugen (Dies war schließlich sein siebter Standort, für einen achten gibt es im Bauamt ein Pappmodell.) Jetzt fordert er die Fantasie seines Begleiters heraus: "Mach die Augen zu! Stell dir vor, es gibt nur den Botanischen Garten und nichts drum herum. Nur Felder, Äcker und Wiesen."

Nicht zu vergessen die Schienen der OEG-Güterbahn, die durch das freie Gelände zum Neckar führten. Eugen zeigt auf, wo man den Verlauf der alten Trasse noch erkennen kann, zum Beispiel begrenzte sie im Nordwesten den Botanischen Garten. Der musste mittlerweile ein Drittel seiner Fläche an den Zentralbereich der Universität abgeben.

Die Namen der Örtlichkeiten sind teils verschlüsselt, dennoch soll der Leser sie unschwer wiedererkennen: Mönchweg/Mönchstraße steht für die Mönchhofstraße, Nonnenpfad für Klausenpfad, Blumenweg/Blumenstraße für (die Verlängerung der) Blumenthalstraße. Altdorf und Neudorf heißen die Stadtteile, die ihre Felder abgaben, gemeint sind Handschuhsheim und Neuenheim.

Zum Schluss kommt die Erzählung im Aktuellen an: "Totenstille. Ausgestorben die Straßen und Plätze." Corona hat auch hier das Regiment übernommen. Durch die soziale Distanzierung wird dem Erzähler "der Boden unter den Füßen weggezogen". Mehr denn je lässt er seine Gedanken springen, "wie kleine Mädchen, wenn sie Himmel und Hölle spielen".

Er philosophiert über Fußball und Mundschutz und die von der Menschheit ruinierte Natur. Vor "Virus" stellt er den Artikel "der". "Ich verwende Virus nicht als Neutrum. Das Virus klingt mir zu neutral. So unschuldig wie ein Kind. Als könnte er weder Mann noch Frau was antun. Ich sage der Virus. Er ist ein Hund. Und von der Leine gelassen." Die Erzählung "Die Bebauung der Felder" ist keine Dokumentation, auch wenn die realen Gegebenheiten deutlich durchscheinen. Herbert Kollenz kennt sich bestens aus, er hat die Archive studiert und Sachverständige gefragt.

Heraus kam neben den Episoden eine solche Fülle von Daten, dass der Erzähler selbst einmal fragt: "Aber wen interessiert das?" Andererseits könnten die Detailangaben von Nutzen sein, wenn Interessierte sich auf seinen Spuren an die beschriebenen Orte begeben, sein Büchlein als Wegweiser in der Hand, gewissermaßen als Stadtführer einer anderen Art, der als Dreingabe fantasievolle Geschichten von Menschen erzählt.

Info: Herbert Kollenz: Die Bebauung der Felder, ISBN 9783752943399, Taschenbuch, 144 Seiten, 8 Euro. Erhältlich über jede Buchhandlung. Die ganze Erzählung können Sie auch hier nachlesen.