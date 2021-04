Heidelberg. (rie) "Prinz Philip zeigte sich beeindruckt", stand am 14. März 1979 in der RNZ. Denn der Gemahl von Queen Elizabeth, der am Freitag im Alter von 99 Jahren starb, war vor 42 Jahren zu einem Kurzbesuch in Heidelberg. Der damals 57-Jährige war als Vorsitzender der Internationalen Reiterlichen Vereinigung auf Einladung des Deutschen Sportbunds zu Gast. Er schaute im Bundesleistungszentrum im Neuenheimer Feld und in der Orthopädie in Schlierbach vorbei. Offiziell im Namen der Stadt willkommen hieß den Prinzgemahl damals Stadträtin Beate Weber. Die Frau, die elf Jahre später Oberbürgermeisterin werden sollte, schenkte Philip ein Skizzenbuch von Heidelberg.