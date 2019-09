Heidelberg. Gabriele Fleig aus Mauer kann auf eine richtige Flohmarkt-Karriere zurückblicken, die eine Geschichte spielt sogar beim ersten "Heidelberger Herbst" 1970. Sie erzählt ihre Geschichte:

"Meine Schulfreundin aus der Zeit hieß Jutta. Sie wohnte in der Kettengasse, war Einzelkind, und ihr Vater brachte ihr von seiner Arbeit - er war bei der Müllabfuhr - immer wieder Überraschungen mit. Ich beneidete Jutta um diese unerwarteten Schätze, und eines Tages hatte sie eine Barbiepuppe bekommen. Wie bewunderte ich diese schöne Gestalt mit der glatten Oberfläche, den langen hellblonden Haaren, diesen scheinbar so weiblichen Körper!

Ich plagte meine Mutter und meine Schwester, weil unsere normalen Puppen viel zu langweilig wären, und tatsächlich wurden in der Woolworth-Filiale eines Tages in der Altstadt Barbies verkauft. Wir erstanden eine Grundausstattung, und ich schleppte meine Barbie-Welt in einer alten Handtasche meiner Mutter zum Spielen durch die Gegend. Leider verlor sich Barbies Reiz zusehends. Irgendwie kam es mir meiner alten Puppe Marina - genauso rothaarig wie ich - gegenüber auch nicht fair vor, so auf Barbie abzufahren. Natürlich spielten Jutta und ich immer noch gerne Barbie, aber Barbie passte nicht mehr in mein Weltbild.

Und dann kam der erste Heidelberger Herbst. Als waschechte Altstädterin beäugten wir, was aufgeboten wurde, und fühlten uns sehr besonders im Zentrum des Geschehens. Da kam mein Opa und erzählte vom Flohmarkt im Museumsgarten, in dem Kinder ihre Sachen verkaufen würden. Geistesgegenwärtig witterte ich Barbies und meine Chance. Die alte Handtasche und fix noch ein paar andere Entbehrlichkeiten wurden zusammengerafft und dann ein Plätzchen auf der Wiese im lauschigen Garten des Kurpfälzischen Museums ergattert.

Weil alles neu und aufregend war, hatte ich zur Verstärkung meinen kleinen Bruder mitgenommen. Es war wunderbar - überraschend, voll, turbulent - alle hatten gute Laune an diesem Tag im Herbst 1970. Der Verkauf lief blendend, was vielleicht an meinen noch unterentwickelten Preisvorstellungen lag, aber ich erinnere mich noch sehr gut an dieses spezielle Gefühl, Geschäfte zu machen (heute bin ich Beamtin).

Schon beim ersten Heidelberger Herbst 1970 wurde sie ihre erst heiß- dann ungeliebte Barbie los. Foto: privat

Jedenfalls wurde ich Barbie erfolgreich los und habe dem Kinderflohmarkt des Heidelberger Herbstes die Treue gehalten, indem ich meine eigenen Kinder regelmäßig zum Verkauf der nicht mehr benötigten Spielsachen nach Heidelberg schleppte. Leider sind sie mittlerweile herausgewachsen. Ich werde trotzdem wieder hingehen."

Da Gabriele Fleig beim Thema Flohmarkt war, fiel ihr noch diese "Schote" (wie sie selbst sagt) ein: Ihr damals achtjähriger Sohn Samuel verkaufte beim "Herbst" 2009 seine Spielsachen auf dem Kinderflohmarkt in der Sandgasse. Das Geschäft lief ganz ordentlich. Gabriele Fleig bummelte dann über das Fest - und als sie zurückkam, hatte Samuel auf einmal eine Kiste mit einer Autorennbahn neben sich liegen.

Das war schließlich sein großer Traum gewesen. Fleig schimpfte auf die großen Jungs, die Samuel die Rennbahn verkauft hatten, und auf ihren Buben, weil er die unbedingt haben wollte. Doch niemand wollte den Kauf rückgängig machen, und so packten Mutter und Sohn zusammen und fuhren heim.

Die Rennbahn, dieses Sehnsuchtsstück, war aber kaputt. Und da es Gabriele Fleig nicht übers Herz brachte, sie wegzuwerfen, liegt sie heute noch auf dem Speicher.