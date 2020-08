Von Joris Ufer

Heidelberg. Nach einem knappem halben Jahr coronabedingter Pause öffnet die Tangente am heutigen Samstagabend um 20 Uhr wieder ihre Türen. Inhaber Yusuf Topal hat den Club in Eigenregie mit seinem Team renoviert und an die neuen Hygieneverordnungen angepasst. Die Wände, der Raucherbereich und die Bar strahlen in neuem Glanz. Der Betrieb wird aber vorerst anders laufen als gewohnt. Außerdem gibt es für die Gäste eine Überraschung.

Als die RNZ am Donnerstag vorbeischaute, waren noch alle Mitarbeiter fleißig am Werkeln. Eine große Säge stand vor der Bar, an der Wand stapelten sich Farbeimer und der Boden war staubig. am heutigen Samstag soll dann alles fertig sein. "Die Tangente ist seit 1963 Teil der Altstadt", sagt Yusuf Topal. "Sie ist eine Kulturstätte." Der Tangenten-Betreiber ist erleichtert. Er wirbt für die Wiedereröffnung: "Leute, kommt vorbei und trinkt was mit uns, damit wir erhalten bleiben." Wie für fast alle Gaststätten sei die Zeit des Lockdowns auch für die Tangente schwer gewesen, die Hilfen von Bund und Ländern wären bloß ein Tropfen auf den heißen Stein: "Die Kosten und Schulden sind halt noch da", beklagt Topal. Darum zieht er auch in Erwägung, die Räumlichkeiten gelegentlich für private Feiern zu vermieten.

Der 13. März war der letzte Tag, an dem in dem traditionsreichen Club in der Kettengasse getanzt werden konnte. 180 bis 200 Feierwütige hatten hier damals noch Platz. Jetzt ist die Tanzfläche mit Tischen und Hockern verstellt. "Wir verfügen über 120 Quadratmeter. Bei 1,5 Meter Abstand passen nicht mehr als 50 bis 60 sitzende Gäste rein", erklärt Topal. Tanzen geht nicht. Fast fertig ist dafür der neue Außenbereich, mit dem er die Besucher überraschen will. Der wurde möglich, weil er bei der Stadt eine Ausnahmegenehmigung erwirken konnte, soll aber nur vorübergehend bestehen.

Die Tangente ist keine Kneipe. Bis zum Ende der Pandemie wird sie aber so ähnlich betrieben werden müssen. Das äußert sich auch in den neuen Ruhezeiten, welche die ursprüngliche Sondersperrzeitenregelung ersetzen. Nun gilt: Unter der Woche ist von 20 bis 1 Uhr und am Wochenende bis 4 Uhr geöffnet. Der Außenbereich schließt bereits um 23 Uhr.