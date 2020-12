Von Denis Schnur

Heidelberg. Jetzt können auch die Gäste des Zoos während ihres Besuches Strom tanken – wenn sie ein entsprechendes Auto fahren und sobald der Tierpark wieder geöffnet ist. Anfang Dezember haben Stadtwerke und Tierpark im benachbarten Parkhaus vier Ladepunkte für strombetriebene Autos eingerichtet. Damit bieten die Stadtwerke als Stromversorger nun insgesamt 59 Lademöglichkeiten an 23 Standorten in Heidelberg und Umgebung an. Hinzu kommen ein paar Dutzend von privaten Betreibern – etwa Supermarktketten.

Die sind zwar sehr ungleich über die Stadt verteilt – die meisten findet man im Zentrum –, doch damit biete man grundsätzlich mehr Lademöglichkeiten als gebraucht werden. "Bis jetzt sind wir noch nicht wirklich ausgelastet", erklärt Amélie Wippern, die bei den Stadtwerken für E-Mobilität zuständig ist.

Knapp 700 Elektro- und Plug-In-Hybrid-Autos gebe es derzeit in Heidelberg. "Die Stadt liegt damit etwas über dem Bundesdurchschnitt." Schaut man sich die Heidelberger Sozialstruktur an, überrascht das nicht wirklich. Schließlich sind es vor allem gut verdienende Akademiker, die sich ein elektrisch betriebenes Fahrzeug zulegen. Entsprechend sind die meisten in Heidelberg auch in der Weststadt, der Altstadt, Handschuhsheim und der Bahnstadt zugelassen – Stadtteile, in denen auch überdurchschnittlich oft "grün" gewählt wird. Es sind jedoch auch die Quartiere, in denen die Anwohner oft Probleme haben, einen Abstellplatz für ihr Auto zu finden. "Die Nachfrage nach Ladepunkten ist dort am größten, wo auch der Parkdruck am höchsten ist", so Wippern.

Und doch wollen Stadtwerke und Stadt die Ladeinfrastruktur weiter stark ausbauen. "Weil es die Nachfrage gibt", betont Thomas Raab, Abteilungsleiter für Nachhaltige Mobilität beim Amt für Verkehrsmanagement. Und zwar nicht nur in den genannten Stadtteilen, sondern mittlerweile in ganz Heidelberg. Bis Mitte 2021 sollen deshalb 150 Ladepunkte am Netz sein – mehr als doppelt so viele wie jetzt.

Stadt und Stadtwerke gehen dafür mehrgleisig vor: In der Altstadt wollen die Stadtwerke vor allem in ihren Parkhäusern weitere Anschlüsse schaffen. Gleichzeitig sucht die Stadt nach Parkplätzen, die selten ausgelastet sind und widmen einzelne Stellplätze um – wie am Ruffinusplatz in Neuenheim. Das wird jedoch nicht ausreichen: "Wir können im öffentlichen Raum keine Verlässlichkeit garantieren", so Raab. Denn ein Ladepunkt sei kein Parkplatz, sondern nur "ein Ladeplatz für bis zu vier Stunden". Länger darf man dort nicht stehen – auch nicht über Nacht. Bei jeder Umwandlung eines Stellplatzes falle dieser also ersatzlos weg.

Deshalb sucht die Stadt auch nach Partnern, um Ladepunkte im sogenannten "halböffentlichen Raum" umzusetzen – also bei Firmen oder anderen Einrichtungen, die eine Ladesäule auf ihrem Grundstück errichten, dort jedoch jeden "tanken" lassen. Dazu erhalten etwa Firmen bis zu 10.000 Euro Förderung, wenn sie eine öffentlich zugängliche Säule errichten.

Ohnehin ist der Ausbau der Elektroinfrastruktur ein Zuschussgeschäft – auch für die Stadtwerke. Nutzer zahlen zwar für den Strom sowie eine Gebühr von 60 Cent pro Stunde, wenn sie ihr Fahrzeug laden. Doch damit ein Ladepunkt sich wirtschaftlich rechne, müsse dort etwa je nach Investition zwei bis viermal täglich geladen werden, so Wippern. Aktuell liege der Schnitt bei einer Ladung. "Aber die Wirtschaftlichkeit ist erst mal zweitrangig. Wir wollen den politisch gewollten Ausbau unterstützen und gehen bewusst in Vorleistung."

So wolle man das Henne-Ei-Problem ein Stück weit aufbrechen. Denn Infrastruktur lässt sich erst wirtschaftlich betreiben, wenn es genügend Nutzer gibt. Die Menschen steigen jedoch erst um, wenn es genug Infrastruktur gibt, um sein Fahrzeug einigermaßen bequem laden zu können. "In Heidelberg gibt es die Henne schon. Das Ei kann kommen", drückt es Stadtwerke-Geschäftsführer Michael Teigeler aus.