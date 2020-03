Von Timo Teufert

Heidelberg. Vor über einer Woche musste der Heidelberger Zoo wegen der Corona-Pandemie für Besucher schließen. Wie die Mitarbeiter und die Tiere mit dieser ungewöhnlichen Situation zurechtkommen, darüber spricht der Leiter des Elefanten-Reviers, Stefan Geretschläger, im RNZ-Interview.

Herr Geretschläger, wie ist denn gerade die Atmosphäre im geschlossenen Zoo?

Für uns Mitarbeiter ist es total ungewohnt. Sonst läuft zu dieser Zeit, so kurz vor Ostern, alles auf Hochtouren, um den Zoo schön herzurichten. Jetzt ist es leise und still.

Sie wohnen ja auch im Zoo. Ist die Ruhe da nicht angenehm?

Die ersten beiden Tage war es schön. Jetzt ist es eher geistermäßig, so viel Ruhe sind wir gar nicht gewöhnt. Denn sonst haben wir an sieben Tagen die Geräuschkulisse – die zugegebenermaßen manchmal nervt – als Hintergrundbeschallung.

Und Ihre Arbeit? Wie läuft die in Zeiten von Corona?

Wir haben gleich zu Beginn Notfallpläne geschrieben und die Tierpfleger in zwei Teams aufgeteilt, die immer wechselschichtig arbeiten. Außerdem halten wir natürlich die Präventionsmaßnahmen ein, machen nicht mehr zusammen Pause und kommunizieren nun viel über Handy und E-Mail, weil man sich ja nicht mehr sieht.

Hat sich Ihr Arbeitstag verändert?

Verändert nur in dem Sinne, dass wir jetzt nur noch zu dritt die Arbeit machen, sonst sind wir oft zu viert oder zu fünft. Die Arbeit mit zwei Teams ist aber wichtig, um die Versorgung der Tiere dauerhaft gewährleisten zu können. Wir kümmern uns wie gewohnt um die Grundbedürfnisse der Tiere, füttern sie und machen die Gehege sauber. Daneben ist aber auch die Beschäftigung der Tiere sehr wichtig.

Stefan Geretschläger. Foto: Rothe

Die Situation ist doch sicher auch für die Tiere eine Umstellung?

Das ist natürlich von Tierart zu Tierart unterschiedlich. Den Ziegen und Schafen im Zoo werden die Streicheleinheiten der Besucher sicher fehlen. Die Tiger sehen es sicher entspannter, weil sie es lieber ruhig mögen. Und bei den Elefanten merken wir, dass sie sich am Anfang immer umgeschaut haben. Und weil es so leise ist, einzelne Geräusche viel stärker wahrnehmen, als wenn zwei Schulklassen vor der Außenanlage stehen. Die Tiere beobachten ja sonst auch die Besucher, das ist einfach weggefallen, und ich habe das Gefühl, die Elefanten schauen einen jetzt fragend an, wenn man alleine vor der Anlage steht.

Weil es also für die Tiere nichts mehr zu gucken gibt, ist die Beschäftigung umso wichtiger?

Ja, natürlich. Die Zeiten, in denen wir sonst mit Kindergeburtstagen oder Führungen beschäftigt waren, nutzen wir jetzt für handwerkliche Arbeiten oder eben die Tierbeschäftigung und das medizinische Training. Wir gewöhnen die Elefanten gerade an die neue Trainingswand, die ja auf dem Gelände des alten Elefantenhauses entstanden ist. Im Moment ist der neue Bereich für die Tiere frei zugänglich und wir wollen sie schrittweise daran gewöhnen, auch einzeln in den Trainingsbereich zu gehen.

Dann ist es zum Üben sicher ganz gut, wenn keine Zuschauer da sind, oder?

Wir hätten lieber mit Besuchern im Hintergrund unter realen Bedingungen angefangen zu üben. Denn es ist für die Elefanten schon eine Umstellung, vor 50 oder 100 Menschen zu stehen, um ihre Übungen zu machen. Bislang kennen sie das ja nur aus dem Elefantenhaus.

Und wie geht es dem RNZ-Patentier Ludwig?

Aus Ludwig ist ein sehr selbstbewusster junger Elefantenbulle geworden. Er wiegt mittlerweile fast drei Tonnen, ist eifrig am Lernen und macht gerne neue Übungen im medizinischen Training.

Info: Der Zoo informiert regelmäßig in Videos über die Dinge, die den Besuchern im Moment verborgen bleiben. Die Ausschnitte aus dem Zooalltag sind im Internet unter www.zoo-heidelberg.de/deinzoo zu finden.