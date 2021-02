Von Holger Buchwald

Heidelberg. Fast 45 Jahre ist es nun schon her, dass die Alte Hauptpost in der Rohrbacher Straße abgerissen und das Gelände im Zuge der Innenstadt-Modernisierung unter Oberbürgermeister Reinhold Zundel neu bebaut wurde. Doch für viele alteingesessene Heidelberger ist es immer noch eine der schlimmsten Bausünden der vergangenen Jahrzehnte. Darum geht es in unserer heutigen Folge der Serie "Einst und jetzt", die die RNZ aus Anlass ihres 75-jährigen Jubiläums ins Leben gerufen hat.

Einst und jetzt

Leser Wolfgang Bittmann hat die Alte Hauptpost Anfang der 70er-Jahre von der Poststraße aus fotografiert. Er war damals zum Studium nach Heidelberg gekommen. Links im Bild – zum damaligen Horten und der heutigen Galeria Kaufhof hin – ist ein Baugerüst zu sehen. "Es war ein sehr schönes Gebäude aus Buntsandstein und nach meiner Einschätzung bestimmt nicht baufällig", erinnert sich Bittmann. Der Abriss sei für ihn "ein Schock" gewesen.

Sehr kritisch gehen auch die "Bürger für Heidelberg" in ihrem Band zum 40-jährigen Bestehen des Vereins mit dem Abriss um. "In der Blütezeit des Heidelberger Tourismus wurde die große Hauptpost gegenüber dem damaligen Hauptbahnhof im Jahr 1884 errichtet", heißt es darin: "Der prachtvolle Bau des Historismus stimmte die Ankommenden auf die Renaissance des Schlosses ein." Nur 90 Jahre später habe aber ein Gutachten dem Gebäude eine gewisse Baufälligkeit bescheinigt. Direkt als die Post in ihren Neubau gegenüber dem neuen Hauptbahnhof gezogen war, sei mit dem Abriss begonnen worden. "Sie wurde durch den gesichtslosen Neubau neben dem ,Horten’ ersetzt." Dieser Gesichtsverlust in der Innenstadt sei noch heute spürbar, bedauern die "Bürger für Heidelberg".

Es herrschte der Zeitgeist der Modernisierung vor, und dementsprechend unkritisch ging die RNZ damals mit dem Projekt um. Als das Landesdenkmalamt im November 1973 mitteilte, dass das Gebäude "erhaltenswert" sei und bei einem Abriss zumindest Teile der Fassade wiederverwendet werden sollten, stellte ein Artikel dies in Frage. "Große Ereignisse werfen bekanntlich ihre Schatten voraus", hieß es dann im Januar 1976, als die letzten Telefonhäuschen mit Presslufthämmern entfernt wurden. Und zwei Monate später hieß es: "Der letzte Griff des Baggers an der alten Heidelberger Hauptpost lässt Heidelberg-Romantiker unserer Zeit ,lamentös’ Abschied nehmen von einem Gebäude, das längst abbruchreif geworden war." Später, als der Neubau in die Höhe wuchs, verteilte die RNZ Vorschusslorbeeren: Hier wachse ein "attraktiver Geschäftsneubau" in die Höhe. Auch das Architekturbüro HWP, das den Neubau geplant hatte, wurde gelobt. Es habe das Bild der Stadt entscheidend geprägt – und zwar auch mit dem Neubau des Europäischen Hofes und des Parkhauses am Kornmarkt.

In den 70er-Jahren wurde auch gefeiert, dass Teile der historischen Fassade gerettet werden konnten. Wer heute das Gebäude betrachtet, entdeckt aber, dass lediglich zwei Versatzstücke lieblos über den Eingang des Schnellrestaurants McDonald’s geklebt wurden. Die "Bürger für Heidelberg" bedauern dies: "Es sind zwei Karyatiden, die nun nichts mehr zu tragen haben. Dort fristen sie noch heute ein kümmerliches, wenig beachtetes Dasein."

