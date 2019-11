Heidelberg. (stoy) Lautes Motorengeheule ist selten in der Altstadt, erst recht wenn es von sieben Sportwagen der Marke Porsche stammt. Am heutigen Donnerstagvormittag erregten die Luxusautos in Heidelberg viel Aufsehen, denn für einen Werbefilm der Produktionsfirma Zauberberg rasten Modelle wie der Porsche 911 GT2 RS oder Carerra GT mit hoher Geschwindigkeit über die Alte Brücke.

Ein weiterer Porsche SUV fuhr im gleichen Tempo hinterher und filmte mit einem aufwendigen Kameragestell auf der Motorhaube. Nebenher flog in der Luft eine mindestens genauso auffällige Drohne, um die Sportwagen in der malerischen Kulisse am Neckar aufzuzeichnen. „Ihr habt einfach die schönste Brücke in Deutschland, deswegen haben wir uns Heidelberg ausgesucht“, sagte ein Sprecher der Filmproduktion.

Damit auch kein Passant das Werbevideo ungewollt durchkreuzt oder von den rasenden Autos gefährdet wird, bleibt die Alte Brücke am heutigen Donnerstags noch bis 16 Uhr gesperrt. Jedoch dürfen alle 15 bis 20 Minuten die Fußgänger die Brücke überqueren. Möglicherweise werden die Dreharbeiten auch noch am morgigen Freitag fortgesetzt.

Autofahrer auf der Ziegelhäuser und Neuenheimer Landstraße wurden immer wieder gestoppt - es gab hier am Donnerstag immer wieder kleine Staus.