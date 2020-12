Das Interkulturelle Zentrum in Heidelberg-Bergheim. Foto: Rothe

Heidelberg. (RNZ) "Dreamers" heißt der neue Podcast, indem das Interkulturelle Zentrum (IZ) ab sofort Menschen, ihre Träume, ihre Ideen und deren Umsetzung in den Mittelpunkt stellt. Jana Stahl ist Gastgeberin der Podcast-Reihe und blickt mit den Gästen des IZ hinter die Kulissen unterschiedlicher Projekte.

Im ersten "Dreamers"-Podcast ist der Mannheimer Journalist Patrick Figaj zu Gast. Er hat sich auf die Spuren seiner Familiengeschichte begeben. Spät fiel ihm auf, dass sein Großvater nicht grundlos "Tadschu" genannt wird. Hinter dem Spitznamen verbirgt sich ein großes Stück europäischer Geschichte: "Tadschu" heißt eigentlich Tadeusz, wurde 1919 in Polen geboren und kam während des Zweien Weltkriegs als "Tadeusz" in die Rhein-Neckar-Region. Lange bleiben seine Erlebnisse unerzählt. Bis sein Enkel Patrick Figaj in die Familiengeschichte eintaucht und eine Podcast-Serie kreiert. Im "Dreamers"-Podcast erzählt er Jana Stahl, wie es von der Idee zur Umsetzung kam und welchen Herausforderungen er bei der Verwirklichung seiner Idee begegnet ist.

Der erste Podcast erscheint an diesem Donnerstag, 17. Dezember. Im neuen Jahr erscheint "Dreamers" alle 14 Tage auf allen großen Podcastanbietern, zum Beispiel Spotify, Deezer und Apple, sowie auf der Internetseite und im Youtube-Kanal des Interkulturellen Zentrums.

Weitere Informationen unter www.iz-heidelberg.de.