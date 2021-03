Von Julia Lauer

Heidelberg. Über kein Vitamin wird so leidenschaftlich gestritten wie über das "Sonnenvitamin D", das eigentlich gar kein Vitamin, sondern ein Hormon ist. Nun liegen neue Erkenntnisse vor: Heidelberger Forscher haben berechnet, wie viele Krebstodesfälle jährlich in Deutschland vermeidbar wären – wenn die Über-50-Jährigen nur flächendeckend Vitamin D einnähmen. Die Ergebnisse haben sie im Fachjournal "Molecular Oncology" veröffentlicht. Ein Gespräch mit Studienleiter Hermann Brenner, Epidemiologe am Deutschen Krebsforschungszentrum.

Herr Professor Brenner, Sie haben berechnet, dass rund 30.000 Krebstodesfälle in Deutschland pro Jahr vermieden werden könnten, wenn die Älteren mit ausreichend Vitamin D versorgt wären. Wie sind Sie dabei vorgegangen?

Wir haben die Ergebnisse der neuesten Metaanalysen großer klinischer Studien mit insgesamt mehreren Zehntausend Teilnehmern über 50 Jahren herangezogen, in denen ein Teil der Teilnehmer nach dem Zufallsprinzip regelmäßig über mehrere Jahre Vitamin D in Tagesdosen zwischen 400 und 2000 internationalen Einheiten zur Einnahme bekam, ein Teil ein Placebo. Dabei traten bei denen, die Vitamin D bekamen, 13 Prozent weniger Sterbefälle an Krebs auf – über alle Krebsarten hinweg. Übertragen auf Deutschland wären das rund 30.000 weniger Krebstote im Jahr.

Bedeutet das, dass Vitamin-D-Pillen vor Krebs schützen?

Nein, bei der Gesamtzahl der Neuerkrankungen an Krebs hat sich kein Zusammenhang gezeigt. Aber die Teilnehmer mit Vitamin D hatten seltener Krebs in fortgeschrittenen Stadien und sind seltener an ihrer Krebserkrankung gestorben. Sie hatten im Fall einer Krebserkrankung also deutlich bessere Überlebenschancen.

Das heißt also, dass Sie Vitamin-D-Pillen empfehlen?

Am besten ist sicher, wenn ausreichend Vitamin D unter Sonneneinstrahlung in der Haut gebildet wird. Dies ist in unseren Breiten aber nur zwischen April bis Oktober möglich, und bei älteren Menschen funktioniert dieser Mechanismus schlechter. Daher ist der ohnehin weit verbreitete Vitamin-D-Mangel in dieser Gruppe, zu der ja auch die meisten Krebspatienten gehören, in den Wintermonaten zumeist noch ausgeprägter. In England etwa empfiehlt das Nationale Institut für Gesundheit bereits seit Längerem die Gabe von Vitamin D über die Wintermonate für die Gesamtbevölkerung und die zusätzliche Gabe für Risikogruppen auch im Sommer. Diese Empfehlung kann ich aufgrund der aktuellen Ergebnisse zur Krebssterblichkeit nur unterstreichen. Die Kosten dafür liegen selbst bei ganzjähriger Einnahme unter 25 Euro.

Sie haben auch berechnet, welcher volkswirtschaftliche Nutzen mit der flächendeckenden Einnahme von Vitamin D in der älteren Bevölkerung verbunden wäre: 254 Million Euro jährliche Ersparnis.

Ja, nach unseren Berechnungen wären die Kosten für eine flächendeckende Einnahme von Vitamin D in der Bevölkerung ab 50 Jahren sogar deutlich geringer als die dadurch eingesparten Behandlungskosten der verhüteten fortgeschrittenen Krebserkrankungen. Die Chance, jedes Jahr 30.000 Todesfälle zu verhindern und dabei auch noch erhebliche Mittel im Gesundheitswesen einzusparen, sollten wir unbedingt nutzen.