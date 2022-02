Von Julia Lauer

Heidelberg. Die Gestalt des Coronavirus mit seinen Spike-Proteinen ist einem inzwischen vertraut. Andere Viren sehen anders aus, Humane Papillomviren zum Beispiel. Sie weisen eine Blumenstruktur auf, die sie wie ein Netz umspannt. Einen Eindruck davon kann man sich derzeit am Theaterplatz verschaffen. Dort, wo früher das Kunsthaus Welker seine Gemälde zeigte, präsentiert das Deutsche Krebsforschungszentrum Themen rund um Krebsforschung und Krebsprävention – auf Schautafeln und interaktiv mit Spielen. Während die Themen des Tages wechseln, stehen Humane Papillomviren im Mittelpunkt des festen Teils der Ausstellung.

"Oft will man von Krebs nichts wissen, bis man selbst oder jemand im eigenen Umfeld davon betroffen ist", erzählt die Ärztin Ursula Will vom Krebsforschungszentrum, die die Ausstellung am Dienstag betreut. Vielleicht ist das mit ein Grund, weshalb an jenem verregneten Nachmittag kaum Besucher den Weg dorthin finden. Dabei will die Ausstellung vor allem zeigen, wie man sich vor Krebserkrankungen schützen kann – etwa mit einer Impfung. Im Falle der Humanen Papillomviren beugt sie den Tumoren vor, die manche Virustypen nach sich ziehen können. Die Ständige Impfkommission am Robert-Koch-Institut empfiehlt sie für Mädchen und Jungen im Alter zwischen neun und 14 Jahren. Auch dass der Heidelberger Mediziner Harald zur Hausen zu ihrer Entwicklung beitrug, verschweigt die Ausstellung nicht. 1976 hatte er vermutet, dass Humane Papillomviren Gebärmutterhalskrebs auslösen; später erhielt er den Medizinnobelpreis.

Wissen in die Öffentlichkeit zu tragen, darauf zielt dieses Format ab. Die Ausstellung zum Thema Krebsprävention ist Teil einer ganzen Veranstaltungsreihe. Unter dem Motto "Science in the City" soll Wissenschaft erfahrbar werden. Die Idee dazu entstand im Amt für Wirtschaftsförderung und Wissenschaft der Stadt. "Wir wollen einzelne, temporäre Leerstände nutzen, um Wissen in die Welt zu bringen", erklärt dessen Leiter Marc Massoth gegenüber der RNZ. Nachdem unlängst verschiedene Heidelberger Forschungseinrichtungen Erkenntnisse aus der Astronomie am selben Ort präsentiert hatten – wenn auch coronabedingt nur im Schaufenster –, setzt man das Format nun hiermit fort.

Dass die Ausstellungen nur von kurzer Dauer sind, versteht sich bei diesem Konzept von selbst. In die Geschäftsräume der ehemaligen Kunsthandlung am Theaterplatz zieht etwa zum 1. März ein Unternehmen aus dem Dienstleistungssektor ein. Angedacht ist aber ohnehin, wechselnde Orte für die Präsentation von Wissensthemen zu nutzen. Zuletzt waren Leerstände in der Altstadt zumindest gefühlt recht häufig; ein Partner für eine temporäre Nutzung ist aber trotzdem nicht immer leicht gefunden: "Das liegt auch daran, dass oft schon feststeht, wann wieder jemand einzieht", sagt Massoth.

Auf die Altstadt ist man jedoch nicht festgelegt. "Das kann auch mal im Stadtteil stattfinden", meint er. Vonseiten der Heidelberger Forschungslandschaft kann er von großem Interesse daran berichten, Erkenntnisse auf diesem Weg zu teilen. Zehn Einrichtungen oder Arbeitsgruppen hätten bereits Bereitschaft signalisiert, sich und ihre Themen auf diesem Weg vorzustellen.

Das Deutsche Krebsforschungszentrum hat dazu in der Hauptstraße 106 noch bis zum 26. Februar Gelegenheit – dienstags bis freitags von 12 bis 18.30 Uhr, samstags ab 11 Uhr. Es gilt 2G-Plus-Nachweispflicht, der Eintritt ist frei.