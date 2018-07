"Lehren und Lernen in einer digitalen Welt", unter diesem Leitmotiv geht die Stadt die Digitalisierung an Schulen an. Die Zahlen belegen hier: Geht es um die IT-Ausstattung, ist Heidelberg vorne mit dabei. Aber: Viele Schulleiter wünschen sich Multimedia-Assistenten. Foto: Fezoni

Von Anica Edinger

Heidelberg. Welchen Beruf sie einmal ausüben werden, ist für zwei von drei Grundschülern noch völlig unklar. Aber nicht, weil sie keine Vision haben - sondern, weil es viele der Berufe, die für sie infrage kommen werden, noch gar nicht gibt. Das betonte nicht nur Innenminister Thomas Strobl beim "Festival für digitale Bildung" in der Halle 02 Anfang Juli.

Auch für Stephan Brühl, Leiter des Amtes für Schule und Bildung, ist das Beleg dafür, dass sich in Sachen Digitalisierung an Schulen noch viel tun muss. Daran arbeitet man aktuell in seinem Amt gemeinsam mit dem Regionalen Bildungsbüro unter Hochdruck.

Mit im Boot ist auch Barbara Münch, Grundschullehrerin und seit September 2017 Mitarbeiterin im Regionalen Bildungsbüro der Stadt. Im RNZ-Gespräch erklären beide, wie es in Sachen Vernetzung von Schulen derzeit aussieht.

Über 2000 Schüler-PCs gibt es an den Heidelberger Schulen. Dazu kommen circa 925 mobile Endgeräte, die zur Verfügung stehen. Außerdem sind von den insgesamt 1300 Klassen- und Fachräumen bereits 71 Prozent vernetzt und 54 Prozent mit digitaler Präsentationstechnik ausgestattet. Auf diese Zahlen blickte Stephan Brühl, Leiter des Amtes für Schule und Bildung, beim Beratungsgremium Schulentwicklung zum Thema "Digitalisierung und Schulentwicklung" vergangene Woche in der neuen Julius-Springer-Schule auch mit ein wenig Stolz. Er betonte aber dennoch: "Auf diesen Lorbeeren ruhen wir uns nicht aus." Schließlich seien beispielsweise gut 42 Prozent der Schüler-PCs älter als fünf Jahre - und hätten damit ihre Lebensdauer beinahe schon überschritten. Und trotzdem: Die Schulleiter zeigten sich beim Beratungsgremium mit Blick auf die technische Ausstattung im Großen und Ganzen zufrieden. Insbesondere an den Berufsschulen werde heute mit modernster Technik gearbeitet, hieß es. An der Carl-Bosch-Schule beispielsweise stehen den gut 1300 Schülern 550 PCs und 230 Tablets zur Verfügung, wie Schulleiter Jens-Peter Misch erklärte. Nur: "Auf all diese Geräte kommt nur ein Multimediaberater - der noch dazu nur eine Ermäßigungsstunde bekommt." Viel zu wenig, findet Misch - und auch sein Kollege von der Johannes-Guttenberg-Schule, Martin Schmidt, betonte: "Die ganzen Endgeräte am Laufen zu halten, ist ein Mordsgeschäft." Vonseiten des Landes und des Bundes müssten die Schulen da dringend Unterstützung bekommen, meinte Schmidt auch mit Blick auf Daniel Hager-Mann, stellvertretender Leiter des Referats Medienpädagogik/digitale Bildung im Kultusministerium in Stuttgart. Doch der war nicht gekommen, um den Schulleitern und Lehrern Versprechungen zu machen. Im Gegenteil. Bei dem derzeitigen Lehrermangel könne er sich nicht vorstellen, wer die Funktion als Multimediaberater in den Schulen ausfüllen könnte. Vielleicht könne man ja Schüler damit beauftragen, war beim Beratungsgremium von einigen Seiten zu hören. "Daraus könnte Heidelberg doch ein Modellprojekt machen", meinte Hager-Mann. Über Aussagen wie diese ärgerte sich Andreas Wittemann, Schulleiter der Willy-Hellpach-Schule. Man müsse mal einen Blick ins Ausland werfen, wo es an vielen Schulen mehrere Multimedia-Assistenten gebe. Er findet, diese Funktion könnten auch Ingenieure mit BA-Abschluss übernehmen. "Dann könnten Pädagogen auch wieder Pädagogen sein und Unterricht machen", so Wittemann. Schließlich hätten die Kollegen mit der Vielfalt an neuen Möglichkeiten aktuell "wahnsinnig viel zu tun". Und wenn diese Geräte dann nach mehrmaligem Ausprobieren nicht funktionierten, "kann ich es gut verstehen, wenn die Kollegen es wieder sein lassen". Und damit Lehrer nicht ihre Autorität verlieren, sollten Schüler auch in diesem Zusammenhang nur unterstützend tätig sein. Daher müsse sich Baden-Württemberg fragen: "Was ist ein Land bereit, für seine Bildung auszugeben?" Für Wittemann ist jedenfalls klar: "Da ist in Deutschland noch Luft nach oben." (ani)

Frau Münch, Herr Brühl, im Gespräch mit der RNZ sagten Heidelberger Schüler, dass die Digitalisierung an Schulen - wenn überhaupt - noch in den Kinderschuhen steckt. Ist das so?

Münch: Nein. In den Kinderschuhen steckt die Digitalisierung in Heidelberg auf keinen Fall. Im Gegenteil. Im interkommunalen Vergleich sind wir hier sehr weit. Aber ich kann verstehen, wenn Schüler das so empfinden - vor allem Abiturienten, die auf einige Jahre Schulzeit zurückblicken. Vieles, was gerade passiert, ist nicht immer sofort sichtbar.

Was passiert denn?

Brühl: Im Januar haben wir eine Abfrage an allen 36 Heidelberger Schulen zur IT-Ausstattung gemacht. Dabei zeigte sich, dass vor allem die weiterführenden und die beruflichen Schulen im grünen bis leicht grünen Bereich liegen. Anders sah das bei den Grundschulen und den Sonderpädagogischen Bildungs- und Beratungszentren - den SBBZ - aus. Da gibt es noch einen großen Bedarf, den wir aktuell versuchen, zu decken.

Münch: Deshalb arbeiten wir beispielsweise eng mit der Dietmar-Hopp-Stiftung zusammen. 13 Grundschulen und ein SBBZ konnten wir mit deren Unterstützung bereits mit einem Satz Tablets ausstatten. Über 400 Tablets gibt es derzeit an Schulen. In der nächsten Bewerbungsphase im kommenden Jahr können weitere Schulen Bedarf anmelden.

Tablets bringen aber ohne WLan oder generell Internet wenig. Wie sieht es in Sachen Vernetzung aus?

Brühl: 24 von unseren 36 Schulen haben heute bereits eine Breitband-Anbindung. Unser Ziel ist es, bis 2020 alle an dieses Netz angeschlossen zu haben. Allerdings liegen wir mit diesen Zahlen heute schon an der Spitze im kommunalen Vergleich.

Münch: Außerdem sind alle PC-Räume mit WLan ausgestattet. Und an vielen Schulen gibt es bereits sogenannte Access Points, sodass es auch im Klassenzimmer WLan gibt. Wir haben in Heidelberg aber viele alte Schulen mit dicken Wänden, in denen die Herstellung einer Verbindung oft nicht einfach ist. Wir haben aber jede Woche einen Jour fixe mit der IT-Abteilung, wo solche Probleme besprochen werden und nach praktikablen Lösungen gesucht wird.

24 von 36 Schulen sind ans Breitband angeschlossen - eine vorzeigbare Zahl, finden Stephan Brühl und Barbara Münch. Foto: Hentschel

Die IT-Ausstattung an den öffentlichen Schulen ist Hauptaufgabe des Schulträgers - also der Stadt. Geht Ihre Arbeit in Sachen Digitalisierung auch darüber hinaus?

Brühl: Sie geht deutlich darüber hinaus. Das fängt damit an, dass wir im Personal- und Organisationsamt einen eigenen Fachbereich "Schul-IT" eingerichtet haben. Dieser ist auch über eine Notfall-Hotline immer für die Schulen erreichbar. Wir definieren die Digitalisierung an Schulen als "Lehren und Lernen in einer digitalen Welt". Technik und Pädagogik müssen in einer engen Beziehung zueinander stehen. Wie wichtig das ist, sehe ich auch bei meinen Enkeln: Es ist erstaunlich, wie Zweijährige schon völlig selbstverständlich auf dem Smartphone nach links und rechts wischen. Deshalb geht es uns nicht nur um die Nutzung digitaler Medien, sondern auch um Aufklärung zum richtigen Umgang damit: Welche Gefahren gibt es im Netz und wie kann ich mich schützen?

Und wie gehen Sie da vor?

Münch: Wir haben eine Veranstaltungsreihe zum Thema "Digitalisierung an Schulen" ins Leben gerufen. Außerdem haben wir die Schulleitungen gebeten, uns einen Medienberater zu nennen. Mit diesen kooperieren wir eng. Zudem treffen wir uns regelmäßig mit unseren Partnern, der Pädagogischen Hochschule, dem Landesmedienzentrum und dem Medienzentrum Heidelberg. Und im Beratungsgremium Schulentwicklung tauschen wir uns regelmäßig mit Schulleitern, Lehrern und Eltern aus, zuletzt Mitte Juli zum Thema Digitalisierung und Schulentwicklung.

Das wäre eigentlich auch Landesaufgabe. Hat Baden-Württemberg in Sachen Digitalisierung an Schulen in den letzten Jahren geschlafen?

Brühl: Im Bildungsplan 2016/2017 wurde die Medienbildung als eine von sechs Leitperspektiven aufgenommen. Dadurch hat das Thema jetzt nochmals größere Bedeutung und Aufmerksamkeit erfahren. Sowohl Bund als auch Land beteuern, dass die Digitalisierung wichtig sei. Aber bisher waren beide nicht bereit, sich auf finanzielle Zusagen festzulegen. Es gibt etwa eine Multimediaempfehlung, die im Konsens zwischen Land und Kommunen erarbeitet wurde, aber bisher nicht verabschiedet wurde. Und auf Bundesmittel warten wir inzwischen schon seit Jahren.

Münch: Heidelberg geht da im Rahmen seiner finanziellen Möglichkeiten in Vorleistung - in der Hoffnung, dass wir eines Tages Unterstützung bekommen.