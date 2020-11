Hans-Georg Kräusslich, Chefvirologe am Heidelberger Universitätsklinikum, wird in die Veranstaltung einleiten. Fotos: Rothe/zg/Hentschel/Hoppe

Heidelberg. (RNZ) Die Coronakrise verlangt allen neue Ideen und Konzepte ab – da macht diese Zeitung keine Ausnahme. Am kommenden Sonntag, 29. November, wandert aus diesem Grund das RNZ-Forum ins Internet. Ziel ist es, Leserinnen und Lesern auch aus der Distanz heraus ein Diskussionsforum zu bieten. Fünf Experten stellen sich unter dem Forumstitel "Lockdown – Knockdown?" im Epicto Streaming-Studio in Edingen-Neckarhausen den Fragen von RNZ-Chefredakteur Klaus Welzel.

Einen Überblick über den Stand der Dinge und die wissenschaftlich begründete Notwendigkeit eines Lockdowns bietet Hans-Georg Kräusslich, Chefvirologe am Heidelberger Universitätsklinikum. Der Dekan der Medizinischen Fakultät berichtet zudem seit Ende März im wöchentlichen RNZ-Corona-Podcast.

Ebenfalls mit im Studio: Caroline von Kretschmann, erfolgreiche Hotel-Managerin und Chefin des Hotels "Der Europäische Hof" in Heidelberg. Ihr Haus musste während des ersten Lockdowns im Frühjahr ganz schließen, darf jetzt aber Geschäftsreisende und Medizin-Touristen beherbergen. Das Hotel-Restaurant jedoch muss ebenso wie die Bar geschlossen bleiben.

Chefin des Hotels "Europäischer Hof" Caroline von Kretschmann.

Matthias Lautenschläger managt die MLP Academics. Seine Basketballer spielen derzeit ohne Publikum und unter Corona-Auflagen. Wie bei allen Sportarten mit internationaler Vernetzung bleibt es zudem schwierig, zum Beispiel Spieler aus den USA zu verpflichten – außerdem reißt Corona ein großes Loch in die Vereinskasse.

Matthias Lautenschläger: Manager der MLP-Academics.

Auch Rainer Kern, Leiter des Enjoy-Jazz-Festivals, muss mit weniger Einnahmen auskommen. Sein Festival startete Anfang Oktober unter Corona-Auflagen, der November-Lockdown sorgte dann für ein vorzeitiges Ende. Eigentlich sollte im Dezember nachgespielt werden – doch das steht jetzt in den Sternen. Freilich hat Kern bereits für 2021 einige Zusatzkonzerte geplant. Doch auch für ihn bleibt die Zukunft ungewiss.

Der Psychiater Rainer Holm-Hadulla.

Rainer Holm-Hadulla beschäftigt sich zeitlebens mit der Psyche der Menschen. Der Mediziner und Buchautor sorgt sich vor allem um das Kindeswohl in der Coronakrise. Er fordert deshalb Ausnahmen bei den strengen Restriktionen für Kinder und Jugendliche. Kultur und Sport seien für sie unabdingbar, so der emeritierte Professor.

Rainer Kern vom Enjoy-Jazz-Festival.

Wer an dem RNZ-Forum digital am Sonntag, 29. November, von 18 bis 19.30 Uhr, teilnehmen möchte, kann sich kostenlos registrieren unter dem Kurzlink https:/www.rnz.de/forum – alternativ dazu kann man auch den QR-Code unten benutzen. Alle Teilnehmer können während der Veranstaltung, die RNZ in Kooperation mit der Epicto GmbH Veranstaltungs- und Konferenztechnik durchführt, Fragen stellen und auch an Abstimmungen teilnehmen.