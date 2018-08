Gewalttätig verlief die Demonstration am 19. Juni 1970 gegen die Entwicklungshilfekonferenz, an der Ex-US-Verteidigungsminister Robert McNamara teilnahm. SDS-Aktivisten Dietrich Hildebrandt (r.) und Jochen Noth hatten sich mit Holzlatten bewaffnet. Fotos: Stadtarchiv

Am 7. Dezember 1968 versuchen etwa 1000 Studenten, die Auslieferung der RNZ in der Hauptstraße zu verhindern. Fotos: Stadtarchiv

Von Micha Hörnle

Heidelberg. Katja Nagel schrieb vor zehn Jahren ihre Dissertation zum Thema "Studentenbewegung in Heidelberg" (Die Provinz in Bewegung. Studentenunruhen in Heidelberg 1967 bis 1973, Verlag Regionalkultur 2009, 448 Seiten, 24,80 Euro). Darin wirft sie, gestützt auf zahlreiche Schriftquellen wie Zeitungsartikel, Flugblätter, Nachlässe und Amtsakten, aber auch auf zahlreiche Zeitzeugeninterviews, einen differenzierten Blick auf diese Zeit. Die 44-Jährige, die momentan Kuratorin der Sechziger-Jahre-Ausstellung im Haus der Geschichte Baden-Württemberg in Stuttgart ist, wohnt immer noch in Heidelberg. Von ihr, die nicht zur Erlebnisgeneration gehört, wollte die RNZ wissen, wie sie als Historikerin die "68er-Bewegung" in Heidelberg beurteilt.

Gab es 1968 überhaupt in Heidelberg? Mir scheint eher, dass der Höhepunkt der Studentenbewegung 1969/70 war.

Es waren eher die "68er Jahre", wie man im Französischen sagt. Die Inkubationsphase begann 1967, damals wurden Protestinhalte aus den Metropolen, wie Frankfurt und West-Berlin, nach Heidelberg importiert - beispielsweise mit dem Schweigemarsch nach dem Ohnesorg-Mord. Aber 1968 gab es schon einige Höhepunkte: die Demonstrationen nach dem Dutschke-Attentat im April oder im Mai die Unibesetzung wegen der bevorstehenden Verabschiedung der Notstandsgesetze. Der Unterschied zu den großen Metropolen lag darin, dass man die Konfrontation mit den Autoritäten erst erproben musste.

Wie meinen Sie das?

In Heidelberg musste man erst lernen, Widerstand zu leisten und zu zeigen, dass es wirklich um einen Bruch ging - und zwar nicht nur in der Theorie, sondern auch in der Praxis. Daran war man noch nicht gewöhnt, wie mir auch die damaligen Galionsfiguren Dietrich Hildebrandt und Burkhart Braunbehrens in Interviews berichtet haben. Die traten zunächst sogar als Redner einer Kundgebung in Jackett und mit Krawatte auf. Man hatte anfangs noch durchaus Respekt vor den Autoritäten und auch gegenüber denjenigen Professoren, die man sehr mochte.

Wann schlug der Protest in Gewalt um?

Das war 1970. Gab es im Dezember 1969 bei der Vietnam-Demonstration noch Gewalt gegen Sachen, wie bei den Zerstörungen im Amerika-Haus, so gab es bei der McNamara-Demonstration im Juni 1970 Gewalt gegen Personen, als einige mit Holzlatten auf Polizisten losgingen.

Gab es in Heidelberg lokale Faktoren?

Ja, vor allem die Tatsache, dass Heidelberg Standort des Hauptquartiers der US Army in Europa und Sitz des Oberbefehlshabers der amerikanischen Streitkräfte in Deutschland war. Das war auch der Grund, weswegen Dutschke von der Notwendigkeit sprach, Proteste und Bewegungen aus den Metropolen in die Provinzen zu tragen. Sein strategisches Kalkül war, "zentrale Nervenpunkte des amerikanischen Imperialismus" wie Armeezentren und Amerikahäuser anzugreifen und durch Eskalation Mobilisierungseffekte erzielen zu können. Beispielsweise indem man zusätzlich versuchte, die Aktivisten der "Black Panther"-Bewegung in Heidelberg auftreten zu lassen und so die afroamerikanischen GIs zu gewinnen. Als in Heidelberg stationierte amerikanische GIs im Rahmen der Anti-Vietnam-Kampagne des SDS im Mai 1968 aufgerufen wurden zu desertieren, gab es eine riesige Medienresonanz und überschießende Reaktionen gerade von Politikern der Landesebene, die um das deutsch-amerikanische Verhältnis fürchteten.

Das klingt fast so, als spielten die lokalen Anführer zunächst keine große Rolle.

Das kann man so nicht sagen. Sie waren ja auch SDS’ler und nahmen die Themen auf, die alle anderen auch umgetrieben haben - wie den Vietnamkrieg oder die NPD-Wahlerfolge. Später schaute man auch, ob man nicht lokale Themen aufgreifen kann.

Reden wir vom zweiten Heidelberger Sonderfaktor: Reinhold Zundel.

Eine sehr interessante Person. Denn zuerst weigerte er sich, Demonstrationszüge in der Hauptstraße zuzulassen, weil er den Geschäften nicht schaden wollte. Als die Studenten mit ihm diskutierten, dachte er um - und vertrat das in der Verfassung verankerte Demonstrationsrecht. Und er war auch niemand, der einfach nur räumen ließ, er diskutierte mit den Studenten.

Wenn er also eher ein Mann des Ausgleichs war, wieso erinnert man sich an ihn heute als "Hardliner"?

Er hatte eben klare Vorstellungen. Später trat er ja auch aus der SPD aus, weil er Anzeigen gegen Steinewerfer und Hausbesetzer nicht zurücknehmen wollte. Da gab es für ihn keinerlei Spielraum. Und er zeigte oft Verständnis für die Polizeieinsätze - was vielen im Gedächtnis blieb. Er verstand sich als konsequenter Verfechter des Rechtsstaats, der immer wieder betonte, dass das Recht die Voraussetzung der Freiheit sei. Und schließlich brauchte man auch auf lokaler Ebene ein Feindbild. Er war dem Auftreten der Studentenbewegung gewachsen und ließ sich, bei allem Verständnis für das Demonstrationsrecht, nicht weichklopfen. In gewisser Weise verkörperte er eine Vaterfigur, gegen die man sich wenden muss.

Dritter lokaler Sonderfaktor: die RNZ.

Auch die RNZ sehe ich eher als Mittlerin. Sie erklärte ihren Lesern, dass die Studenten ein Recht zum Demonstrieren haben - und erklärte ihnen so die Demokratie. Sie warb für Fairplay - und bot sogar den Studenten an, auf Leserbriefe erboster Bürger zu antworten, die um ihre Ruhe fürchteten.

Gab es Unterschiede zum damals konkurrierenden "Tageblatt"?

Inhaltlich keine großen. Die RNZ war eher um ausgleichende Berichterstattung bemüht: Es wurden die verletzten Demonstranten und auch die verletzten Polizisten erwähnt. Allerdings gab es mit dem Lokalchef Karl Stauder jemanden, den der SDS als "Faschisten in den Institutionen" ausfindig gemacht hatte, indem man ihm Artikel aus seiner Zeit als Gaupresseamtleiter Franken und als Redakteur der "Fränkischen Tageszeitung" vorhielt. Dann setzte man Stauder mit der RNZ gleich - und schüttete so das Kind mit dem Bade aus. Differenzierung war damals nicht das Gebot der Stunde.

Vierter lokaler Faktor, den es aber auch andernorts gab: die Proteste gegen die Fahrpreiserhöhungen.

Das war auf einen Solidarisierungseffekt aus: Schüler und Arbeiter sollten sich gemeinsam mit den Studenten gegen den Kapitalismus auflehnen. Das sollte verhindern, dass die sich zunehmend zersplitternde und zerstrittene Studentenbewegung zerfiel. Man wollte das Rad, die sogenannte große Weigerung, immer weiter am Laufen halten. Aber der Elan wurde schwächer: War die "Roter-Punkt"-Kampagne 1969 noch ein großer Erfolg, klappte es bei der Wiederauflage zwei Jahre später nicht mehr so gut.

Was wissen wir über die Massenbasis der Studentenbewegung in Heidelberg?

Der Zuspruch seitens der Arbeiter war gleich null, anders als in großen Industriestädten wie Stuttgart beispielsweise. Deutlich stärker war die Rolle der Schüler. Auch bei den Studenten war der SDS, der ab Mitte 1968 den AStA dominierte, noch 1967 eine kleine Minderheit mit etwa 24 aktiven Mitgliedern - einmal abgesehen davon, dass der Schwerpunkt bei den Geisteswissenschaftlern lag, die Naturwissenschaftler spielten eher eine Nebenrolle. Insofern glaube ich, dass in den ersten zwei Jahren bis 1969 nicht von der Heidelberger Studentenbewegung als einer Massenbewegung gesprochen werden kann.

Wenn Sie auf die wichtigsten Personen heute als eine nachgeborene Historikerin blicken, wem zollen Sie Respekt?

Zunächst einmal Aktivisten wie Michael Buselmeier, die sich später auch kritisch mit ihrer Vergangenheit auseinandergesetzt und das Gespräch mit ihren einstigen Gegnern gesucht haben, auch wenn er selbst oft angefeindet wurde. Aber auch den SDS-Protagonisten Hildebrandt und Braunbehrens, die auf einem sehr hohen Niveau argumentierten und gute Organisatoren waren. Ihr Protest, gerade die Plakate und Flugblätter, war oft kreativ und witzig. Im Nachhinein geben sie durchaus zu, dass sie oft überheblich und selbstgerecht waren - und bedauern, dass sie einzelne Professoren zum Beispiel bei sogenannten "Aussperraktionen" nicht gerade gewaltfrei behandelt haben. Bei Zundel beeindruckt mich seine Souveränität: Er hatte kein Problem damit, seine Position zu revidieren - und dann das Recht der Studenten auf Demonstrationen zu verteidigen. Er war stringent in seiner Haltung - und hatte auch im Nachhinein keinen Groll gegenüber den Studenten. Und bei der RNZ fiel mir auf, wie sehr sie genau dieses verfassungsrechtlich geschützte Demonstrationsrecht gegenüber ihren Lesern vertrat - und zwar ganz im Gegensatz zur Springer-Presse.