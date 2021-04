Von Birgit Sommer

Heidelberg. "Die vom Kabinett beschlossenen Steuererhöhungen auf Zigaretten sind viel zu niedrig", sagt Katrin Schaller, die kommissarische Leiterin der Stabsstelle Krebsprävention am Deutschen Krebsforschungszentrum (DKFZ). Rauchen koste jährlich allein in Deutschland rund 127.000 Menschenleben. Die große Chance, die Gesundheit der Bevölkerung zu schützen und dabei gleichzeitig höhere Steuereinnahmen zu erzielen, verschenke der Referentenentwurf. Über den Einstieg, Umstieg und Ausstieg von Rauchern und den deutschen Nichtraucherschutz spricht sie im RNZ-Interview.

Frau Schaller, nach zehn Jahren soll jetzt erstmals wieder die Tabaksteuer erhöht werden, um etwa 2,3 Prozent jährlich von 2022 bis 2026. Ihnen ist die Erhöhung zu gering.

Ich sehe das unter dem Aspekt, wie sich die Steuererhöhung auf das Rauchverhalten der Menschen auswirkt. Die geplanten moderaten Erhöhungen sind zu gering, um zum Rauchstopp zu motivieren. Viele Raucher werden stattdessen auf den weiterhin viel billigeren Tabak zum Selberdrehen umsteigen.

Wie müssten denn die Preise steigen, um vor allem den Jugendlichen den Einstieg ins Rauchen zu vermiesen? Die stärkeren Erhöhungen in den Jahren 2002 bis 2005 senkten den jährlichen Zigarettenkonsum damals um 40 Milliarden auf 95,8 Milliarden Stück im Jahr 2005.

Die Weltgesundheitsorganisation empfiehlt einen jährlichen Preisanstieg von zehn Prozent. Das kann bei Erwachsenen zu einem Rückgang des Raucheranteils um vier Prozent, bei Jugendlichen um bis zu 13 Prozent führen.

Um die gesundheitlichen und volkswirtschaftlichen Kosten des Rauchens zu kompensieren, heißt es, müsste eine Schachtel Zigaretten fast 23 Euro kosten statt jetzt etwa sechs Euro.

Richtig, 22,80 Euro. Wir haben das von einem Ökonomen für Deutschland ausrechnen lassen. Gesundheitskosten und volkswirtschaftliche Kosten des Rauchens summieren sich auf 97 Milliarden Euro pro Jahr.

Tabakerhitzer und nikotinhaltige E-Zigaretten werden ab Juli 2022 erstmals mit einer Steuer belegt. Das Finanzministerium sagt: Was die Verbraucher für eine Zigarette halten, wird auch wie eine Zigarette besteuert. Hilft das, das Rauchen einzudämmen?

Es ist auf jeden Fall gut, dass sie besteuert werden. Tabakerhitzer – hier wird ein Tabakstick in einem Gerät erhitzt – werden bisher wie Pfeifentabak, also sehr gering, besteuert. Hersteller wie Philipp Morris und BAT haben hier prinzipiell große Gewinnmargen. Die nikotinhaltigen E-Zigaretten-Liquids haben bisher nur die Mehrwertsteuer drauf und sind dadurch verhältnismäßig günstig. Das erleichtert Jugendlichen den Einstieg. Ob sich die höhere Besteuerung auf das Rauchverhalten auswirken wird, kann auch davon abhängen, inwieweit die Preiserhöhungen an die Käufer weitergegeben werden.

Einer Umfrage zufolge werden 50 Prozent der Raucher von der E-Zigarette auf die wesentlich günstigeren Tabakzigaretten umsteigen. Die Steuererhöhung treibt sie also zurück zum Tabak.

Das sagen die Hersteller von E-Zigaretten. Wie sich die Konsumenten verhalten werden, weiß man nicht – ob sie wieder anfangen zu rauchen, beim E-Zigaretten-Gebrauch bleiben oder ganz damit aufhören.

Ist die E-Zigarette tatsächlich die erfolgreichste Ausstiegsvariante? 98 Prozent der Nutzer sollen ehemalige Tabakraucher sein.

Das klingt sehr nach Hersteller-Info. Wir wissen: 80 Prozent der E-Zigaretten-Konsumenten rauchen auch gleichzeitig Zigaretten, nur knapp 15 Prozent sind ehemalige Raucher. Viele verwenden E-Zigaretten in der Absicht, mit dem Rauchen aufzuhören, aber tatsächlich gelingt das nicht so oft. Die wissenschaftliche Evidenz ist zu gering, als dass E-Zigaretten generell zum Ausstieg empfohlen werden.

Das DKFZ steht dem Gebrauch von E-Zigaretten kritisch gegenüber. Warum?

Das Aerosol von E-Zigaretten enthält deutlich weniger Schadstoffe als Zigarettenrauch. Wie viel weniger schädlich es ist, weiß man aber nicht. Studien deuten darauf hin, dass der Gebrauch von E-Zigaretten Gesundheitsrisiken birgt. Was uns fehlt, sind Langzeitstudien, und da die meisten E-Zigaretten-Konsumenten ehemalige Raucher sind, ist schwer zu unterscheiden, was langfristige Folgen des Rauchens und was Folgen des E-Zigaretten-Gebrauchs sind.

Ab 2024 ist auch ein Werbeverbot für E-Zigaretten geplant.

Deutschland hat das stufenweise für Außenwerbung und Kinowerbung beschlossen. In der EU gilt schon seit 2016 ein Werbeverbot für nikotinhaltige E-Zigaretten in TV, Radio, Internet und Print. Aber die Außenwerbung fällt nicht unter EU-Recht.

Hinkt Deutschland also in Sachen Gesundheitsschutz durch Rauchverbote und durch Werbeverbote seinen europäischen Nachbarländern deutlich hinterher?

Deutschland ist im europäischen Vergleich hinsichtlich der Tabakkontrolle das Schlusslicht, weil hierzulande unter anderem seit Jahren die Tabaksteuern nicht mehr wirksam erhöht wurden, die Nichtraucherschutzgesetze weitreichende Ausnahmeregelungen haben und Deutschland die Außenwerbung für Tabakprodukte erst ab Januar 2022 verbietet – als letztes Land in der EU. Irland und das Vereinigte Königreich hingegen sind führend in diesem Bereich: Sie haben hohe Zigarettenpreise, Nichtraucherschutzgesetze ohne jegliche Ausnahmen, verbieten sogar das Ausstellen von Zigaretten im Laden und haben eine unattraktive Einheitsverpackung für Zigaretten.