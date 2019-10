Von Sebastian Riemer und Klaus Welzel

Heidelberg. Professor Christof Sohn, „Bluttest-Erfinder“, vermeintlicher Hauptakteur des Skandals und somit Hauptbeschuldigter, verhinderte per einstweiliger Verfügung eine Veröffentlichung des Abschlussberichts der sogenannten Unabhängigen Kommission. Sohn befürchtet persönliche Nachteile, weil derzeit ein Disziplinarverfahren der Universität gegen ihn läuft – der Kommissionsbericht könne eine Vorverurteilung Sohns bewirken.

Die Kommission erarbeitete unter dem Vorsitz des Präsidenten der Leibniz-Gesellschaft, Prof. Matthias Kleiner, und der früheren Verfassungsrichterin Dr. Christine Hohmann-Dennhardt, ein 400 Seiten starkes Papier, das die Vorgänge so gut wie möglich aufschlüsselt. Den Auftrag dazu hatte der Aufsichtsrat Anfang April erteilt.

Die RNZ, die den Bluttest-Skandal in seinen vielfältigen Facetten aufdeckte und bis heute begleitet, stellt die Ergebnisse des als „streng vertraulich – privilegiert“ eingestuften Papiers an dieser Stelle dar; berücksichtigt aber auch weiterhin eigene Recherchen, die an einigen Stellen dem Kleiner-Hohmann-Dennhardt-Bericht widersprechen.

Bei Letzterem handelt es sich streng genommen um ein Werk der Mannheimer Kanzlei Schilling, Zutt & Anschütz, der von zwei Juristen des Hauses seit dem Sommer zusammengestellt wurde. Basis sind neben den Artikeln aus der RNZ die E-Mails aus dem uniklinikeigenen Verteiler sowie Interviews mit heutigen und ehemaligen Angestellten des Klinikums. Mit dem Bluttest-Investor Jürgen Harder wurden keine Gespräche geführt – er wurde auch nicht angefragt. Das gilt auch für weiter klinikexterne Beteiligte am Bluttest-Skandal, weshalb hier ausschließlich die Sicht der Klinikangestellten wiedergegeben wird.

Die Juristen teilen den Bluttest-Skandal in ihrem Bericht in fünf Kapitel auf. An diese Aufteilung haben auch wir uns gehalten.





I. Der Anfang: Rongxi Yang erfindet einen Bluttest, der "zu 100 Prozent" Brustkrebs erkennt

Die chinesische Forscherin Dr. Rongxi Yang forscht am Uniklinikum seit Jahren an einem Bluttest zur Brustkrebserkennung, als es Ende 2014 ernst wird. Yang macht mit zwei Uniklinik-Kollegen - ihrer Doktormutter Prof. Barbara Burwinkel sowie Prof. Andreas Schneeweiss - eine Erfindermeldung bei ihrem Arbeitgeber, der Universität Heidelberg. Die Uni nimmt die Erfindung in Anspruch und meldet im Februar 2015 ein Patent an.

Das Jahr 2016 ist dann eine einzige Erfolgsgeschichte für das von Yang geleitete Mammascreen-Team. Die Forscherin gewinnt zahlreiche Preise, am bedeutendsten aber ist der Geldsegen des Exist-Förderprogramms vom Bundeswirtschaftsministerium: Das Projekt Mammascreen bekommt ab Mai 2016 über zwei Jahre 855.000 Euro - eine "außergewöhnliche" Fördersumme, wie mehrere Gesprächspartner der Unabhängigen Kommission versichern. Das Geld ist für die Gründung einer Firma durch Yang (und ihr Team) gedacht - und soll die Entwicklung eines marktfähigen, in Arztpraxen einsetzbaren Bluttests zur Früherkennung von Brustkrebs unterstützen.

Noch gibt es den Test nur unter Laborbedingungen, doch sind schon viele Blutproben analysiert und es gibt einen vielversprechenden Algorithmus zur Auswertung. Das Mammascreen-Team besteht neben Yang aus dem Arzt und Ex-Roche-Manager Dr. Hamid Emminger, der Forscherin Dr. Ruth Merkle und dem Labormanager Dr. Patrick Merz. Da das Team an der Frauenklinik forscht, obliegt die Aufsicht formal Klinikchef Prof. Dr. Christof Sohn. Dieser interessiert sich bis Ende 2016 aber "allenfalls am Rande" für Mammascreen, wie mehrere Gesprächspartner der Kommission berichten. Auch die Frauenklinik-Ärztin Dr. Sarah Schott ist nicht beteiligt, beschafft im Rahmen ihrer normalen Arbeit mit Patienten lediglich Blutproben für das Mammascreen-Team.

Ein erster Businessplan von Yang und Emminger liegt im Oktober 2016 vor. Darin stehen erstmals die berühmten Werte, um die es später viel Streit geben wird: 100 Prozent Sensitivität und 100 Prozent Spezifität. Der Bluttest erkenne also jede an Brustkrebs erkrankte Frau - und zeige zugleich niemals fälschlich Brustkrebs bei einer gesunden Frau an. Im Businessplan steht aber auch: Diese Werte beziehen sich auf ausgewertete Blutproben von lediglich 161 Brustkrebspatientinnen und 151 gesunden Frauen.

Um den Jahreswechsel 2016/2017 erwacht plötzlich Sohns Interesse - und Schott behauptet laut Yang nun sogar vor Dritten, sie sei eigentlich die Leiterin das Mammascreen-Projekts. Woher der Sinneswandel? Eine Mitarbeiterin der Technology Transfer Heidelberg GmbH (TTH) deutet später gegenüber den Kommissions-Anwälten an: weil die chinesische Firma NKY in den Bluttest einsteigen will.

Mit der Exist-Förderung ab Mitte 2015 stürzen Yang und Emminger sich intensiv in die Investorensuche - und greifen dabei auch auf das Netzwerk der TTH zurück. Diese Uniklinik-Tochter soll helfen, Erfindungen der Medizinischen Fakultät und aus dem Uniklinikum zu vermarkten - nun auch in Sachen Bluttest. Viele Firmen und Investoren - darunter Roche und Siemens - sind zwar interessiert, doch sie wollen nicht investieren. Begründung: Der Bluttest befinde sich noch in einer zu frühen Forschungsphase.

Doch dann kommen die Chinesen: Schon im Mai 2015 hatte Rongxi Yang den Kontakt mit der börsennotierten, chinesischen Chemie-Firma NKY geknüpft. Die Vorverhandlungen laufen gut - im Dezember 2016 beginnt die heiße Phase. Es geht jetzt um die Gründung einer Firma. Zwischen allen Beteiligten unstrittig ist zu diesem Zeitpunkt, wer daran Anteile halten soll: Yang, Emminger, NKY und - für die Uniklinik - die TTH. Kontrovers gestalten sich aber die Verhandlungen über die Höhe der Beteiligungen. Immer wieder fürchten Yang und Emminger, der Deal mit NKY könne platzen, weil die TTH-Geschäftsführer Dr. Volker Cleeves und Dr. Jörg Rauch den Anteil für TTH hochtreiben wollen. Beide halten auch persönlich je fünf Prozent der Anteile an der TTH. So geht es lange hin und her - bis zum großen Showdown im März 2017.





II. Die Fehlentscheidungen beginnen: Nach einem denkwürdigen Meeting wird Rongxi Yang am Uniklinikum ausgebootet – und viel Geld geht verloren

Im März endlich der Durchbruch: Es herrscht Einigkeit über die Anteile an der zu gründenden Firma. Yang soll 65,5 Prozent bekommen, Emminger 4,8 Prozent, die TTH 9,6 Prozent und NKY 20 Prozent. Am 9. März 2017 soll die Einigung unterzeichnet werden. Doch dazu kommt es nicht – stattdessen brechen die TTH-Geschäftsführer Cleeves und Rauch plötzlich die Verhandlungen ab.

Was genau an diesem denkwürdigen Donnerstag in den Geschäftsräumen der TTH im Neuenheimer Feld passiert ist – und warum es passierte –, darüber gibt es zwei Versionen.

Die von Cleeves und Rauch geht so: Rongxi Yang habe bei dem Treffen kurzfristig und ohne jede Vorwarnung einen neuen Investor, den erfahrenen Unternehmensgründer Andreas Schmidt, aus dem Hut gezaubert – der zulasten der TTH (also auch des Universitätsklinikums) Anteile bekommen sollte. Das habe auch die Chinesen brüskiert, weshalb man das Meeting abgebrochen habe.

Yang und Emminger dagegen sagen: Yang habe lediglich ihre Absicht verkündet, Andreas Schmidt von ihren eigenen Anteilen an der Firma einen kleinen Teil von vier Prozent abzutreten. Daraufhin seien Rauch und Cleeves aufgestanden, hätten rumgeschrien und seien aus dem Raum gestürmt – was auch die NKY-Delegation konsterniert zurückgelassen habe.

Die Unabhängige Kommission kommt bei ihrer Bewertung der Vorgänge zu einem klaren Urteil: Yang handelte zwar ein wenig „unglücklich“, als sie Schmidt so kurzfristig als Investor einbrachte. Jedoch sei es dabei immer nur um eine Reduzierung ihrer eigenen Anteile zugunsten Schmidts gegangen. Zudem weisen SMS darauf hin, dass NKY schon vor dem Meeting zugestimmt habe, dass Schmidt Anteile von Yang übernimmt. Die Behauptung von Rauch und Cleeves, der Verhandlungsabbruch sei auch im Sinne der Chinesen gewesen, ist laut Kommission unwahr.

Der Abschlussbericht sagt aber auch deutlich: Die ganze Sache war kein abgekartetes Spiel, um Yang loszuwerden. Rauch und Cleeves waren also ernsthaft empört über Yangs plötzliche Beteiligung des Investors Schmidt – und brachen deshalb das Treffen ab. Nach dem Eklat versucht Yang, die Wogen zu glätten, zieht die Forderung nach der Beteiligung Schmidts sofort zurück. Unterdessen verhandelt die TTH alleine mit NKY. Doch weil Cleeves nun plötzlich deutlich mehr Anteile für die TTH fordert, reisen die Chinesen schließlich ohne Einigung ab.

Dieses Treffen am 9. März beendet die Karriere der Forscherin Rongxi Yang am Universitätsklinikum Heidelberg. Und plötzlich betritt Markus Jones die Bildfläche. Der Klinikjustiziar, TTH-Mitgeschäftsführer und stellvertretende kaufmännische Direktor des Uniklinikums schreibt am 22. März 2017 eine E-Mail an die Kaufmännische Direktorin der Kinderklinik, Dr. Ulrike Klein: Man müsse „nun auf Prof. Sohn zugehen und das Team neu aufstellen“. An den damaligen Medizin-Dekan Wolfgang Herzog schreibt er am selben Tag eine Mail mit lauter Vorwürfen gegen Yang – und dem Satz: „Frau Dr. Schott steht bereit, das Vorhaben wissenschaftlich fortzuführen.“

Endgültig wird der Stab über Yang am 23. März gebrochen – nach einem von Jones anberaumten Treffen mit Sohn, Rauch und einer TTH-Mitarbeiterin steht fest: Schott soll übernehmen, die Daten von Yang validieren – und auch Anteile an der geplanten Firma bekommen. Jones erklärt sich bereit, Yang ihre Demission mitzuteilen. Sohn und Schott sollen sich derweil darum kümmern, woran Yang bis zum Ende ihrer Vertragslaufzeit im Mai 2018 arbeiten soll.

Wieso dieser abrupte Bruch mit Yang aufgrund eines einzigen unglücklich verlaufenden Meetings? Rongxi Yang wird dafür nie eine Erklärung erhalten. Neben der Sache mit Investor Schmidt werden ihr – wie die Kommission später herausfindet – vonseiten der TTH-Leute drei weitere Vorwürfe gemacht: So habe sie erstens eine hohe Beteiligung für sich durchdrücken wollen. Das allerdings ist nicht nur vollkommen normal für Gründer – es ist im Rahmen der Exist-Förderung sogar ausdrücklich erwünscht.

Zweitens habe Yang heimlich hinter dem Rücken der TTH mit NKY verhandelt. Für diese unplausible Behauptung findet die Kommission keinerlei Belege.

Und drittens habe Yang die TTH nach dem Verhandlungsabbruch beim Projektträger der Exist-Förderung „angeschwärzt“. Doch spricht vieles dafür, dass Andreas Schmidt den Projektträger zuerst informierte. Zudem gehörte es ausdrücklich zu den Pflichten Yangs im Rahmen der Förderung, über den Stand von Investorenverhandlungen zu informieren.

Die Kommission sieht in der Absetzung Yangs daher eine „klare Überreaktion der Verantwortlichen“ – und die hat weitreichende Folgen: Am 10. Mai 2017 bricht der Exist-Projektträger die Förderung ab – rückwirkend zum 31. März 2017. Begründung: Yangs Beteiligung als „Know-how-Trägerin und ausgewiesene Technologieexpertin“ sei Voraussetzung der Förderung gewesen. Zudem lasse sich die fachliche Qualifikation von Dr. Schott nicht hinreichend bewerten. Übrigens: Auf die Tatsache, dass die Exist-Förderung an die Personen der Gründer gebunden sei, hatte der Projektträger in einem Brief an die Universität Heidelberg schon am 21. März hingewiesen – also vor der Absetzung Yangs.

Wer ist also verantwortlich für die fatale Fehlentscheidung, Yang zu schassen? Fast alle Gesprächspartner der Kommissions-Anwälte – darunter Jones, Rauch und die Kaufmännische Direktorin der Uniklinik, Irmtraut Gürkan, – deuten mit dem Finger auf Christof Sohn. Allein er selbst weist das zurück. Schon an Yang hatte er im April 2017 geschrieben, es handele sich um „eine gemeinsame Entscheidung unseres Klinikvorstandes, der Juristen und TTH“.

Die Kommissions-Anwälte urteilen: Formal lag es in Sohns Verantwortlichkeit und Zuständigkeit als Yangs Vorgesetzter, über ihre Absetzung zu entscheiden. Jedoch spreche vieles dafür, dass die Initiative dazu von der TTH ausging: Jones, Rauch und Cleeves haben demnach Yangs Absetzung forciert. Letztlich ist es Jones, der Yang „im Namen von Prof. Sohn“ per E-Mail über ihre Absetzung informiert. Der damalige Vorstand – Klinikchef Adler, Dekan Herzog sowie Gürkan – trägt die Entscheidung mit.

Doch nach der Absetzung wird es erst richtig unangenehm. Trotz mehrmaliger Nachfrage wird Yang nicht ein einziges Mal ein richtiger Grund für ihre Demission genannt. „Vertrauen ist verloren gegangen“, schreibt Jones lediglich an Yang. Diese bittet ihren Vorgesetzten Sohn mehrmals um ein Gespräch – erfolglos.

Zugleich übt Jones massiven Druck auf Yang aus. Binnen zwei Tagen soll sie sich entscheiden, wie es mit ihr weitergeht: sich Schott unterordnen, einem anderen Projekt zugeteilt werden oder ihren Vertrag (der noch bis April 2018 läuft) vorzeitig beenden. Druck kommt auch von Sohn und Schott, die eine sofortige Projektübergabe fordern. Das geht soweit, dass Schott am 7. April 2017 um 12.10 Uhr eine E-Mail an Yang schreibt, in der sie eine Terminbestätigung bis 7. April 2017 um 12 Uhr fordert. Sohn schreibt drei Tage später, wann Yang wo zu sein hat – und beendet seine Mail mit den Worten: „Dies ist eine Dienstanweisung.“

Yangs Schlüsselkarte zu dem Gebäude, in dem ihr Büro liegt, wird deaktiviert. Ihre Dateien werden gesperrt. Sie muss alle privaten Gegenstände aus ihrem Büro holen – Schott beaufsichtigt sie dabei. Yang erhält ein isoliertes Einzelbüro, muss sich jeden Tag bei Sohns Chefsekretariat an- und abmelden – inklusive Pausenzeiten. Yang beschreibt den Umgang mit ihr in einer E-Mail damals so: „Hausarrest, Demütigung, mentaler Stress“.

Sohn streitet ab, für diese Behandlung verantwortlich zu sein. Die Kommission aber urteilt, er sei zumindest darüber informiert gewesen. Obwohl ein Personalrat rät, es auf einen Kündigungsschutzprozess ankommen zu lassen, gibt Yang auf: Aus Angst, dass ihre Karriere im Fall einer Kündigung beendet ist, stimmt sie zum 30. Juni 2017 einer Aufhebung ihres Vertrages zu – gegen 30 000 Euro Abfindung.

Die Kommission fällt ein vernichtendes Urteil über die Entscheidungsträger in der Causa Yang: Ihre Absetzung, eine „Entscheidung von erheblicher Tragweite“, sei zum Teil lediglich aufgrund Behauptungen einzelner Personen getroffen worden – und nicht gerechtfertigt gewesen. Der wahre Sachverhalt sei nie aufgeklärt, Yang nie angehört worden. Auch die Behandlung Yangs nach der Absetzung sei „unangemessen und nicht mit den Grundsätzen guter Personalführung vereinbar“ gewesen.





III. Mit dem Privatinvestor Jürgen Harder kommt Glamour in das Projekt Heiscreen

Es dauert ein halbes Jahr, von Anfang Mai bis Dezember 2017, bis Christof Sohn seinen Freund, Jürgen Harder, als Investor durchsetzt. Nach Auskunft von mehreren TTH-Geschäftsführern gegenüber der RNZ muss zu diesem Zweck unter anderem der quasi fertige Vertrag mit dem chinesischen Investor NKY umgeschrieben und neu verhandelt werden. Doch diese Passage findet sich so nicht im Bericht.

Dort wird geschildert, dass Sohn auf eigene Initiative drei Investoren präsentiert, obwohl NKY und auch der High-Tech-Gründerfonds parat stehen. Die drei neuen Investoren sind zum einen der Heidelberger Unternehmer Dr. Rainer Dulger („Prominent“), der auch dem Aufsichtsrat des Klinikums angehört. Er stellt dort die Rückfrage, ob das Gremium beziehungsweise das Wissenschaftsministerium Bedenken gegen ein Investment hätten. Die Antwort dazu wird nie gegeben, weil sich zuvor Harder als Investor durchsetzt. Des Weiteren nominiert Sohn den Unternehmer Larry Klein, der ebenfalls zurückzieht, als Harder zugreift.

Doch gegen Sohns Freund gibt es reichlich Widerstand. So werden seitens der TTH und auch im Vorstand des Uniklinikums „die Korruptionsvorwürfe gegen Harder kontrovers diskutiert“. Der Immobilienentwickler wird wenige Monate Zeit später, im Februar 2018, rechtskräftig zu einer zweijährigen Haftstrafe auf Bewährung sowie zu einer Zahlung von sechs Millionen Euro verurteilt.

Insbesondere die Kaufmännische Direktorin Irmtraut Gürkan hinterfragt die Entscheidung – auch wegen Harders „Fachfremdheit“ – kritisch. Letztlich stimmen aber die Vorstände Gürkan, Grüters-Kieslich und der damalige Dekan der Medizinischen Fakultät, Prof. Wolfgang Herzog, per Umlaufbeschluss zu.

Im Bericht heißt es dazu: „Nach unserer Einschätzung geht die Entscheidung zugunsten von Jürgen Harder dabei maßgeblich auf den von Prof. Dr. Christof Sohn ausgeübten Einfluss zurück.“ Gemeint ist damit wohl eine „Brandmail“, die Sohn am 5. Juni 2017 an die Vorstände, die TTH und weitere Personen schickt, in der er sich für Harders Seriosität verbürgt und vor einem chinesischen Investment warnt.

Auch berichtet eine TTH-Mitarbeiterin von einem Telefonat mit Sohn vom 1. Juni 2017, in der er davor warnt, weitere Verhandlungen mit der chinesischen Seite könnten Harder „vergraulen“. Die Ehefrau des künftigen Investors, Ex-Schwimmstar Franziska van Almsick, habe „bereits Angelina Jolie angesprochen, die man gerne als Galionsfigur für dieses Projekt“ sehen würde. Der Hollywood-Star habe schon zugestimmt. Mehrfach wird auch erwähnt, Harder bespreche sich in der Sache Bluttest mit seinem Freund, dem Mäzen und SAP-Mitbegründer Dietmar Hopp.

Es ist dann TTH-Geschäftsführer Markus Jones, der darauf drängt, NKY wenigstens den chinesischen Markt zu überlassen. Dem ebenfalls interessierten, renommierten High-Tech-Gründerfonds wird dagegen auf Harders Verlangen hin eine Absage erteilt. Schriftlich fixiert wird die Investitionsvereinbarung mit Harder Ende Oktober 2017, die Leitende Ärztliche Direktorin, Prof. Annette Grüters-Kieslich, ist da bereits knapp fünf Monate im Amt.

Die Kommission hegt Zweifel daran, ob das Uniklinikum (beziehungsweise die Universität) beim Abschluss der Investitionsvereinbarung überhaupt rechtlich bindend vertreten war. Nach RNZ-Recherchen ist damit der Umstand gemeint, dass TTH-Geschäftsführer Jones als stellvertretender Kaufmännischer Direktor für das Klinikum den Vertrag unterzeichnet. Eigentlich wäre das Aufgabe des Vorstands.

Angelastet wird dem Juristen Jones auch die Aufnahme der 100-Prozent-Garantie in den Text, obwohl doch zum damaligen Zeitpunkt alle wissen, dass der aktuelle Bluttest diesen Wert nicht erreicht. Allerdings räumen die Anwälte von Schilling, Zutt & Anschütz ein, dass diese Passage „keine generelle Garantiezusage einer Erkennungsgenauigkeit des Bluttests von 100 Prozent“ darstellt. Dennoch gehen sie davon aus, „dass die haftungsrechtliche Relevanz“ durch das Uniklinikum und die TTH „zumindest unterschätzt worden“ sei. Kritisch angemerkt wird auch, dass das Klinikum auf externen anwaltlichen Rat verzichtet, während Harder juristische Hochkaräter den Vertrag aufsetzen lässt. Seine Anwälte sind es auch, die die „Garantieklausel“ in den Text setzten.

Und welche Summen sollen investiert werden? Dazu finden sich unterschiedliche Angaben. Bei Harder sollen es zunächst sechs, dann 25 Millionen Euro sein, die Chinesen sind bereit, 25 bis 28 Millionen für ihr Projekt zu investieren. Komplizierte Beteiligungen, Lizenzvereinbarungen und Milestone-Zahlungen stellen für die TTH, die Universität, das Klinikum sowie die Forscher Sohn und Schott Einnahmen beziehungsweise Fördergelder in Aussicht.

Gegründet werden die Bluttestvermarktungsfirmen Heiscreen GmbH und Heiscreen NKY GmbH im Oktober 2017. An beiden sind Sarah Schott (12 Prozent) und Christof Sohn (8 Prozent) beteiligt – hier gibt es etwas Gezerre zugunsten Sohns, dessen Anteil ursprünglich bei 5 Prozent liegen sollte. Harder gehören an Heiscreen 39 Prozent.

Bemerkenswert: Die Leitende Ärztliche Direktorin am Klinikum, Grüters-Kieslich, betont im Gespräch mit den Anwälten, sie habe erst im August 2018 erfahren, dass Harder der Investor sei. Dabei – und darauf verweist der Bericht – stimmt sie doch im Juni 2017 selbst dem Investment zu. Immer wieder finden sich Passagen im Bericht, dass Sohn vom Erfolg des Bluttest-Projekts fest überzeugt ist. Und Harder versichert mehrmals gegenüber Markus Jones, er vertraue voll und ganz seinem Freund, Professor Sohn.

Zeit zum Feiern. Harder lädt für den 14. November 2017 zum „Closing Dinner“ in den China Club des Hotels Adlon – samt Übernachtung. Dabei sind neben Harder und seiner Frau Franziska van Almsick unter anderen Sohn, Schott, die TTHler Rauch und Jones, der frühere österreichische Finanzminister Karl-Heinz Grasser (er steht seit Dezember 2017 wegen Korruptionsvorwürfen vor Gericht) sowie Ex-„Bild“-Chefredakteur Kai Diekmann und Frau. Die Klinikleute fliegen in Harders Privatjet nach Berlin. Ob die „Adlon-Sause“ rechtliche Folgen hat, klärt – so ein Hinweis der Anwälte im Bericht – derzeit die Mannheimer Staatsanwaltschaft. Genehmigt (wenn auch teils mündlich) war der Trip jedenfalls.





IV. Der Bluttest floppt – der Investor wird ungemütlich

Um den Ärger des Investors nachvollziehen zu können, muss man sich noch einmal mit der „Garantie“ im Heiscreen-Gründungsvertrag beschäftigten. Dazu existieren widersprüchliche Aussagen. So gibt Uniklinik-Justiziar Markus Jones an, die Forscherin Sarah Schott und auch Christof Sohn hätten ihm die 100-Prozent-Trefferquote bestätigt – was beide bestreiten. Vielmehr habe Jones erklärt, die Garantie sei rechtlich unerheblich. Und um die Verwirrung komplett zu machen weist TTH-Geschäftsführer Jörg Rauch darauf hin, alle Beteiligten – auch Harder – doch gewusst hätten, dass das Ganze ein „Hochrisikoinvest“ sei. Dazwischen die Statistiker mit dem Schreiben an Schott, dass der Test so nichts wert ist. Und Schott? Kopiert die alte Erfolgsmeldung aus dem Yang-Team 1:1 und tauscht lediglich die Forschernamen aus. Die „Garantie“ kommt jedenfalls letztlich über Harders Anwälte in den Gründungsvertrag von Heiscreen.

Der Abschlussbericht der Anwälte bilanziert, dass „im zweiten Halbjahr 2017“, also zu der Zeit, als Uniklinik, TTH und Harder handelseinig werden, „einigen Beteiligten“ bewusst gewesen sei, „dass in Bezug auf die Reproduktion der Forschungsdaten von Dr. Yang Schwierigkeiten bestehen könnten“.

Es dauert dann bis Februar (oder April) 2018, bis Sohn und Schott den Investor Harder offiziell informieren, dass der Test nicht funktioniert, wie erhofft. Statistiker des Uniklinikums ermitteln im Mai 2018 eine korrekte Trefferquote bei kranken Patientinen (Sensitivität) von 62 bis 80 Prozent und eine richtige Trefferquote bei gesunden Patientinnen (Spezifität) von 61 bis 75 Prozent. Hierbei erweist sich der Datensatz aus dem Team Schott als verlässlicher als der aus dem Team Yang. Im Juni 2018 informiert TTH-Chef Jones die Uniklinikvorstände Grüters-Kieslich, Gürkan und Herzog über den Misserfolg.

Sogleich werden Zweifel laut, ob die sensationellen Werte von Yang nach strengen wissenschaftlichen Kriterien erarbeitet wurden – was die universitäre Senatskommission zur guten Wissenschaftlichen Praxis unter Professor Stephen Hashmi erst jetzt abschließend verneinte. Im Frühjahr 2018 wird auch Kritik daran geübt, dass die Arbeit eines Wissenschaftsteams (Yang, Burwinkel) von Ärzten (Schott, Sohn) übernommen wurde. Die mittlerweile nach China zurückgekehrte Yang weigert sich, zu helfen. Burwinkel bietet ihre Hilfe an – doch Sohn und Schott greifen nicht zu.

Und Jürgen Harder? Erhebt den Vorwurf, getäuscht worden zu sein. Seine Anwälte machen Schadensersatzansprüche gegen das Uniklinikum und die TTH in Millionenhöhe geltend. Vorwurf: „Arglistige Täuschung“. Der Kommissionsbericht wertet Harders Reaktion als „hart, aber nicht illegitim“. Jedenfalls löst sie hektische Betriebsamkeit im Klinikvorstand aus. Dabei gibt es keine gemeinsame Verteidigungsstrategie, stattdessen Gespräche in unterschiedlichen Zusammensetzungen mit Harder und seinen Anwälten. Der neue Dekan der Medizinischen Fakultät, Prof. Andreas Draguhn, trifft sich sogar alleine mit Harder – und dessen Anwälten.

Die Gutachter stellen nüchtern fest: „Das nach außen gerichtete Handeln des Vorstands war nicht primär auf Anspruchsabwehr, sondern vielmehr auf Befriedung der Verhandlungslage durch eine Erhöhung der Beteiligung von Jürgen Harder ausgerichtet.“ Die Vorschläge von Markus Jones, härter zu verhandeln, werden abgelehnt. Die TTH wird außen vor gelassen. Sogar unmittelbar vor der Pressekonferenz am 21. Februar 2019, die den Bluttest-Skandal erst auslöst, lehnt es der Vorstand „mangels interner Einigkeit“ ab, einer Neuaufteilung der Heiscreen-Anteile zuzustimmen. Und: Die Klinikumsspitze verzichtet wieder – im Gegensatz zu Harder – auf externen anwaltlichen Beistand. Ein grober Fehler.

Dann noch die Finanzierungslücke bei Heiscreen, die Dekan Draguhn mit einer gewagten Finanztransaktion in Höhe von 300 000 Euro schließt – das Geld stammt von einem Drittmittelkonto; es ist strittig, ob der Vorgang rechtskonform war. Denn mit Drittmitteln darf nur Forschung finanziert werden, Heiscreen ist aber ein Bluttest-Vermarkter. Die Anwälte sehen hier zumindest ein strukturelles Defizit, weil nicht klar getrennt wurde zwischen Heiscreen und der Uniklinik.





V. Die PR-Maschinerie wird angeworfen – alle Beteiligten steuern sehenden Auges in den Bluttest-Skandal

Derweil wird weiter am Bluttest geforscht. Nach RNZ-Informationen, die sich so nicht im Abschlussbericht finden, werden die Ergebnisse im November und Dezember 2018 zuverlässiger. Auf die Jahreswende 2018/19 datiert das Gutachten den Entschluss, mit den Zwischenergebnissen an die Öffentlichkeit zu gehen. Bei mehreren Treffen, an denen neben Harder seine Berater Diekmann (PR), Grasser (wirtschaftliche Fragen), Christof Sohn, Sarah Schott und zwei Anwälte teilnehmen, wird festgelegt, dass Sohn zum Thema „Liquid Biopsie“ auf einem Gynäkologenkongress (den er selbst mitorganisierte) sprechen wird. Die Pressekonferenz im Anschluss an Sohns Vortrag ist dann Harders Idee. Dabei sei „von vornherein klar“ gewesen, dass der Bluttest von einer großen Medienkampagne begleitet werde. Niemand habe Sohn zu irgendetwas gedrängt; insbesondere Ex-„Bild“-Chef Diekmann und auch der Österreicher Grasser hätten „eher defensiv“ agiert und die wissenschaftliche Beurteilung Sohn und Schott überlassen. Diese meldeten ein neues Patent bezüglich des Bluttestes an.

Nicht ganz ins harmonische Bild passen die Aussagen von Sarah Schott, die bei einem Treffen bereits im November Zweifel geäußert haben soll, dass ein Fortbildungskongress für Gynäkologen der richtige Ort sei, um einen wissenschaftlichen Durchbruch zu melden (der so ja noch gar nicht vorhanden war). Professor Sohn habe sie dann vor den anderen „rundgemacht“: Er könne als ordentlicher Professor wohl besser als sie beurteilen, wie man so etwas angehe.

Eine Ermahnung mit Folgen. Schott erklärt, sie habe in der Folge keine Zweifel mehr geäußert, auch wenn sie den Test nicht für veröffentlichungsreif gehalten habe. Sohn schon.

Nach und nach werden der Dekan (Mitte Januar) und der Vorstand des Uniklinikums informiert. Bei der Besprechung mit dem Dekan ist die Stuttgarter Kanzlei Gleiss Lutz dabei (damals noch ohne Mandat). Sie wird ein halbes Jahr später Verfehlungen von Markus Jones im Auftrag des Klinikvorstands eruieren. Damals jedoch herrscht Einigkeit. Draguhn erklärt sich bereit, das Siegel der Uni für den unfertigen Bluttest zu gewähren. Ein großer Schritt für Heiscreen. Am 29. Januar schließlich unterrichtet Jones die restlichen Klinikvorstände, einen Tag danach berät man sich im Rahmen der Fakultätsvorstandssitzung.

Bei dieser Sitzung spricht sich allein die (nicht stimmberechtigte) Kaufmännische Direktorin Gürkan gegen die Pressekonferenz und die PR-Kampagne aus. Grüters-Kieslich und Draguhn vertreten die Position, einem „berufenen Professor könne man die Abhaltung einer Pressekonferenz zu Forschungsthemen nicht untersagen“. Zu diesem Zeitpunkt aber ist klar, dass der Test nicht richtig funktioniert, und dass die Auseinandersetzung mit Harder anhält (bis heute gibt es jedoch keine Strafanzeige, so Harders Anwalt gegenüber der RNZ).

Dekan Draguhn erhält (von wem, ist unklar) den Auftrag, die neue, sensationell gute Trefferquote des Bluttests bei Eierstockkrebs von 96 Prozent mit Professor Sohn zu überprüfen – und die PR-Kampagne zu hinterfragen. Die Runde weiß laut Gutachten damals nicht über das „Bild“-Interview Bescheid.

Einen Tag später, am 31. Januar, beauftrag Heiscreen sogleich die Agentur Deekeling Arndt mit der PR-Kampagne. Sohn und Schott bereiten Anfang Februar ihre Vorträge für den Kongress vor (wobei Schott ihre Autorenschaft zurückzieht, nachdem Sohn Zahlen eingefügt). Das „Bild“-Interview wird angegangen, die Pressemitteilung und der Homepagetext entworfen.

Schon am 6. Februar liest und lobt Draguhn das „Bild“-Interview von Sohn, dass er dem Boulevard-Blatt nach seinen Worten „so gar nicht zugetraut“ hätte. Eine Woche später auch Lob von der Leiterin der Unternehmenskommunikation, Doris Rübsam-Brodkorb, über deren Schreibtisch auch sämtliche Korrespondenz bezüglich der Pressemitteilung läuft. Sie bekommt drei Tage vor der Veröffentlichung „mehr als Bauschmerzen“, rät dazu, auch die Falschtrefferquote anzugeben, und weist in einer Mail unter anderem an Sohn, Grüters-Kieslich, Draguhn und Gürkan auf die Risiken der Kampagne hin: „Wir bewegen uns hier in seinem sehr sensiblen Umfeld.“

Ebenfalls Anfang Februar weisen die Statistiker der Universität Sohn und Schott per Mail daraufhin, dass aufgrund aktualisierter Auswertungen zum Bluttest „eine Veröffentlichung in der Presse zum gegenwärtigen Zeitpunkt unausgereift und gefährlich“ sei. Die Gutachter fassen zusammen: „Die Statistiker distanzieren sich von einer klinikumsexternen Öffentlichkeitsaktion.“

Und noch eine rät ab: Sarah Schott. Sie wendet sich erst an ihren Chef Christof Sohn, dann an die Leitende Ärztliche Direktorin Grüters-Kieslich mit dem Wunsch, die Pressekonferenz abzusagen. Vergeblich. Dass Schott dann doch nach Düsseldorf fährt, dass sie in dem Video, das „Bild“ zeitgleich mit dem Interview veröffentlicht, trotz Bedenken mitmacht – das alles schieben die Gutachter (und mit ihnen die Unabhängige Kommission bereits in ihrem Zwischenbericht Mitte Juli) auf die hierarchisch untergeordnete Stellung Schotts gegenüber Sohn.

Das Urteil über den Ärztlichen Direktor der Universitätsfrauenklinik ist eindeutig: „Als Wissenschaftler trägt er die Eigen- und Letztverantwortung bei der Ausübung von Forschungsaktivitäten und der Publikation von Forschungsergebnissen.“

Das Urteil über die weiteren Beteiligten: Schott agiert im Bericht als Belastungszeugin. Viele Aussagen richten sich gegen ihren Chef, Christof Sohn. Sie decken sich aber nicht immer mit denen der anderen Befragten. Wobei das Klima am Uniklinikum und auch in der Frauenklinik im Gutachten als stark hierarchiegeprägt bis einschüchternd geschildert wird. Manche Mitarbeiter würden deshalb sogar kündigen.

Dekan Andreas Draguhn wird angelastet, das Gütesiegel der Universität leichtfertig für den unfertigen Bluttest zur Verfügung gestellt zu haben. Auch die Verhandlungen mit Harder verliefen alles andere als professionell. Ebenfalls negativ, dass er weder mit Sohn die letzten vermeintlich sehr positiven Testwerte besprach noch die Pressekampagne.

Die Leitende Ärztliche Direktorin, Prof. Annette Grüters-Kieslich, stimmte ebenso wie ihre Vorstandskollegin Irmtraut Gürkan dem Investment des fachfremden Jürgen Harder zu. Grüters-Kieslich versuchte allerdings zu verhindern, dass die falsche („Marktreife noch in diesem Jahr“) Pressemitteilung von Heiscreen und Uniklinikum auf der Homepage des Klinikums platziert wurde. Sie entschärfte (am Vorabend der Veröffentlichung) auch als Einzige das „Bild“-Interview, sagte aber trotz erheblicher Zweifel nicht die Pressekonferenz ab.

Gürkan wiederum sprach sich als Einzige gegen Harder und die Kampagne aus, doch das „Bild“-Interview, das sie einige Tage vor Grüters-Kieslich las, ließ sie durchgehen, obwohl die Öffentlichkeitsarbeit in ihren Zuständigkeitsbereich fiel – theoretisch zumindest. Das Binnenklima im Vorstand war jedenfalls von Streit, Nicht-Kommunikation und permanenter Uneinigkeit geprägt.

Über Markus Jones findet sich in dem 400-seitigen Gutachten keine eindeutige Wertung. Möglicherweise überschritt er seine Kompetenzen. Im Bericht der universitären Senatskommission wird betont, dass Jones als Einziger bei allen wichtigen Sitzungen und in allen beteiligten Gremien, bis hin zum Aufsichtsrat, beteiligt beziehungsweise vertreten war. Deshalb auch seine Freistellung.