Von Maria Stumpf

Heidelberg. Vorrangig ging es in den vergangenen Wochen bei ihren bundesweiten Protestaktionen um die Wiedereröffnung ihrer Institute in Corona-Zeiten – ab Montag dürfen Kosmetiksalons wieder Kundinnen empfangen. Aber das eigentliche Anliegen der Branche bleibt: Das Kosmetikhandwerk fordert insgesamt mehr Wertschätzung und Zukunftsperspektiven mit einem geregelten Ausbildungsniveau. "Denn wir sind wertvoller, als viele denken", sagen Angelika Wolf und Andrea Rippberger-Pinter.

Die Frauen sind Initiatorinnen der Heidelberger Initiative mit der Bezeichnung #beautybranchestehtauf. Nach eigenen Angaben hat die Interessensgemeinschaft bundesweit 1200 Mitglieder. Demos gab es bereits in Köln, Speyer, Augsburg, Erfurt und Schwerin, rund 20 Inhaberinnen und Mitarbeiterinnen von lokalen Kosmetiksalons demonstrierten nun am Samstag in Heidelberg – eindrucksvoll still mit Plakaten, um auf ihre Situation aufmerksam zu machen.

"Um 11.55 Uhr, denn für viele von uns ist es mittlerweile buchstäblich fünf vor zwölf", informierte Kosmetikerin Wolf staunende Passanten. Durch die angeordneten Betriebsschließungen hätten die Geschäfte einen nahezu 100-prozentigen Umsatzausfall erlitten, klärte sie auf. "Mit 60.000 Instituten und 200.000 Kosmetikerinnen dürften wir eigentlich keine vergessene Gruppierung sein, jedoch kommt seitens des Zentralverbandes der Frisöre, an dem Kosmetik noch angegliedert ist, als auch von den Handwerkskammern keinerlei Unterstützung", betonte Andrea Rippberger-Pinter. "Und nicht alle können unter den Corona-Auflagen einfach wieder eröffnen. Das sind ja wieder Investitionen."

Eine "Überprüfung unserer Systemrelevanz ist überfällig", heißt es deshalb. Es existierten doch längst auch strenge Hygiene-Regeln, die auch schon vor der Corona-Krise praktiziert würden. "In einem Behandlungsraum sind wir zu zweit und die Anzahl der Kundinnen pro Tag ist mit durchschnittlich vier Personen überschaubar gering." Wolf und Rippberger-Pinter betonten das, weil sie befürchten, bei einem eventuellen Rückfahren von Corona-Erleichterungen wieder zu den Ersten zu gehören, die schließen müssten.

"Wir sind aber nicht nur schminken und Nägel lackieren. Wir helfen Menschen mit Hautproblemen, arbeiten medizinisch orientiert und bilden das Bindeglied zum Dermatologen." In diesem Zusammenhang sehen die Kosmetikerinnen auch ihre Forderung nach einer bundeseinheitlichen Ausbildung. Zum Beispiel mit Meisterprüfung und Kostenerstattung durch die Krankenkassen bei bestimmten Behandlungen. Aber: "Die Bezeichnung Kosmetikerin ist bislang nicht geschützt", hieß es. "Es gibt sogenannte Kompaktschulungen in zehn Tagen", ärgerten sich Teilnehmerinnen der Demo, die ihr Handwerk über Jahre ernsthaft erlernten und mit Prüfungen abschlossen. "Das wollen wir nicht weiter dulden. Auch deshalb stehen wir heute hier."