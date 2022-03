Im Finale der „Campus-Debatte“ in der Neuen Aula ging es um den Krieg in der Ukraine. Johannes Meiborg (links) vertrat die Position der „Regierung“ und argumentierte gegen die „Opposition“ (r.). Foto: Rothe

Von Lea Jaeger

Heidelberg. Deutschlands beste Hochschulteams im Debattieren sind am Sonntag in Heidelberg gegeneinander angetreten: In der Neuen Aula der Universität haben sich am Vormittag zwei Teams für das öffentliche Finale der "Campus Debatte" qualifiziert. Nachmittags traten dann Mitglieder vom "Debating Club Heidelberg" und Debattierclub Münster gegen das Team vom Debattierclub Hamburg an. Bewertet wurde ihr rhetorisches und argumentatives Geschick nicht nur von Stundenten, sondern auch von einer Ehrenjury, in der unter anderem Wissenschaftsministerin Theresia Bauer und die Moderatorin Larissa Rieß saßen. Gastgeber der Veranstaltung war der Debattierclub "Die Rederei" Heidelberg.

Die Fragestellung hätte aktueller kaum sein können: "Sollte die Bundesregierung ein im Grundgesetz verankertes 100 Milliarden Euro schweres Sondervermögen für die Bundeswehr beschließen?" Ein solches wurde erst Ende Februar angesichts des Krieges in der Ukraine beschlossen. Die Teams mussten in gerade mal 15 Minuten stichfeste Argumente für die Pro- oder die Contra-Seite suchen. Wer welche Position vertrat, konnten sich die Teams nicht aussuchen, sodass manche auch entgegen ihrer eigenen Meinung argumentieren mussten.

Die "Regierung", so nennt sich das Team, das für die These argumentieren sollte, bestand aus Johannes Meiborg, Angélique Herrler und Benedikt Rennekamp aus Heidelberg und Münster. Sie durften beginnen, dann folgte im Wechsel die sogenannte "Opposition" mit Max Maass, Jannika Schoon und Georg Maxton aus Hamburg. Strenge Zeitvorgaben, Unterbrechungen durch die Gegenseite und schnelles Reagieren auf entgegengebrachte Argumente waren einige der Herausforderungen, denen sich die Gruppen stellen mussten.

Hauptargumente des "Regierungs-Teams" waren der akut notwendige Ausgleich von Defiziten in der Bundeswehr, um ein klares Signal zu senden und die abschreckende Wirkung zu erhöhen. Außerdem sei dies der einzige Weg, um zu zeigen, dass Deutschland jetzt handlungsfähig sei. Die "Opposition" argumentierte vor allem damit, dass derart folgenschwere Entscheidungen aus einer emotionalen Lage heraus nicht sinnvoll seien und über die entstandene Schuldenlast nicht demokratisch abgestimmt worden sei. Zudem könne die Bundeswehr mit dem Geld nicht richtig haushalten.

Nachdem die Teams ihre Argumente vorgebracht hatten, durften sogenannte fraktionsfreie Redner Stellung beziehen. Besonders überzeugend schien Ministerin Theresia Bauer dabei Christopher Gack, weil er eine neue Wendung in die Diskussion brachte. Gack argumentierte mit sich wandelnden Grundwerten in der deutschen Gesellschaft und legitimierte damit das beschlossene Sondervermögen. "Deutschland lebt nicht in einer Verfassung, sondern nach dem Grundgesetz", wiederholte er in seiner kurzen Rede mehrmals. Damit deutete er darauf hin, dass es absolut angebracht sei, in Gesetze einzugreifen, wenn es notwendig sei. Er betonte, dass sich der Staat festlegen müsse: "Es muss ein klares Commitment der Regierung geben." Er wurde als bester fraktionsfreier Redner gekürt.

Zuletzt wurde das Gewinnerteam bekannt gegeben. Das Ergebnis fiel dabei besonders knapp aus: Mit nur drei Punkten Vorsprung gewann letztlich die "Opposition", also das Team des Debattierclubs Hamburg, mit insgesamt 281 Punkten. Die Freude stand den dreien sichtlich ins Gesicht geschrieben. "Wir hätten ehrlich gesagt gar nicht damit gerechnet", erklärten sie. Ihnen sei es besonders schwergefallen, gegen die Einrichtung eines Sondervermögens für die Bundeswehr zu argumentieren: "Es war komisch, diese Position einzunehmen, vor allem, da der Beschluss ja bereits feststeht", erklärte Schoon. So müsse man sich in dieser Position stärker mit den Details beschäftigen und sich mehr Gedanken machen.

Der Moderator Peter Giertzuch appellierte in seinem Schlusswort an die Gäste: "Eine Meinung zu haben, bringt nichts, wenn es keine Zuhörer gibt. Also steht ein für euren Standpunkt – genau das brauchen wir aktuell mehr denn je."