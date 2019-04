Von Micha Hörnle

Heidelberg. Für die Heidelberger war er 25 Jahre lang "Mister Wirtschaft": Wolfgang Niopek. Ein Vierteljahrhundert war der 63-Jährige der Leiter des Heidelberger Standorts der Industrie- und Handelskammer (IHK) Rhein-Neckar - und damit so etwas wie die Stimme der Unternehmen in einer Stadt, in der doch sonst eher die Wissenschaft den Ton angibt. Doch zum 1. Mai geht er in den Ruhestand, sein Nachfolger wird Andreas Kempff, der von der IHK Freiburg nach Heidelberg wechselt.

Wer Niopek in seinem Amt erlebte, der sah in ihm vor allem einen ruhig-besonnenen Vertreter von Industrie, Handel und Dienstleistern - von dem man annehmen muss, dass er schon von Kindheit an an seinem Auftreten als Chefdiplomat gefeilt hat. Doch weit gefehlt. Denn als Jugendlicher war er kein besonders guter Schüler, er jobbte viel herum, trieb gerne Sport, hatte lange Haare und trug, damals in den Siebzigern, Jeans mit Schlag. Niopek, am 15. März 1956 in Gießen geboren, wuchs in einer Landwirtschaft bei Itzehoe auf, sein Vater war ein Heimatvertriebener aus Mähren, seine Mutter stammt aus Leipzig.

Mit neun Jahren kam er nach Speyer - und es ist auch für viele kaum zu glauben, dass dieser Mann, der die Heidelberger Gegeben- und Eigenheiten aus dem Effeff kennt, bis auf einige Jahre in Mannheim nie aus der Domstadt weggezogen ist. Im Grundwehrdienst berappelte sich der junge Schlacks: Er wollte unbedingt Amphibienfahrzeuge fahren und machte dort eine Lehre als Kfz-Mechaniker. Auch wenn er in der Branche nie gearbeitet hat ("Ich bin kein Schrauber"), war doch sein Interesse an Technik geweckt. Danach studierte er Betriebswirtschaft in Mannheim, beendete aber noch im Studium seine Kfz-Lehre, um nach dem Abschluss als Assistent und als Redakteur einer Fachzeitschrift an der Uni zu arbeiten. Schon damals konzentrierte er sich auf öffentliche Unternehmen wie Krankenhäuser oder Stadtwerke, über deren Innovationsverhalten er 1985 promovierte. So lag es nahe, zu einem öffentlichen Unternehmen, dem Mannheimer Energieversorger MVV, zu gehen, wo er zwei Jahre lang Assistent des Sprechers war.

1987 schließlich wechselte er zu "seiner" IHK, immerhin auch eine öffentliche Institution - und blieb seiner Passion, der Pressearbeit und Kommunikation, treu. Weil die Pressestelle in Heidelberg war, kam Niopek nun vom Rhein an den Neckar und erlebte, wie unterschiedlich die einzelnen Bezirke der IHK waren: hier das von der Großindustrie dominierte Mannheim, dort die altehrwürdige Wissenschaftsstadt Heidelberg, und in den Landkreisen eine starke mittelständische Wirtschaft.

Aber sein Blick als Pfälzer reichte schon früh über den Tellerrand: "Ich hatte von Anfang an das Augenmerk auf die Gegend, die wir heute als Metropolregion kennen. Dieser Wirtschaftsraum ist eine Einheit und sollte auch so gestaltet und vermarktet werden." Und so war er vor knapp 20 Jahren einer der ersten, die die spätere Metropolregion Rhein-Neckar mit aus der Taufe hoben. Und da war es auch auf einmal nicht mehr so wichtig, dass er immer noch in Speyer wohnte, zumal seine Frau eine gebürtige Speyererin ist: "Die Region war mein Arbeitsfeld, nicht nur Heidelberg." Ressentiments der stolzen Kurpfälzer bekam er nie zu spüren: "Immer wenn ich mal anmerkte, dass ich aus Speyer komme, sagten die Heidelberger: ,Das ist aber auch eine sehr schöne Stadt!‘" Was Niopek als späterem IHK-Geschäftsführer und stellvertretendem IHK-Hauptgeschäftsführer natürlich half, war seine Fähigkeit, mit den Menschen gut zu können: "Das Wichtigste, gerade in der Kommunalpolitik, ist, mit den Leuten das Gespräch zu suchen."

Seine Verbindungen ins Rathaus galten immer als exzellent - angefangen von den drei städtischen Wirtschaftsförderern, die er erlebt hat, bis hin zu den zwei Oberbürgermeistern. Auch mit Beate Weber- Schuerholz, die als Sozialdemokratin nicht die geborene Bündnisgenossin der Wirtschaftsvertreter war, kam er gut zurecht: "Unser Verhältnis war sehr wertschätzend. Auch wenn sie andere Vorstellungen als die IHK hatte, heißt das nicht, dass man sich nicht respektierte." Und doch: Inhaltlich steht Niopek Eckart Würzner näher: "Er hat mit großem Engagement den Wirtschaftsstandort Heidelberg vorangebracht" - erst unlängst mit dem neuen "Heidelberg Innovation Park" auf dem Gelände der Kirchheimer Patton Barracks oder mit der Perspektive, in Patrick Henry Village auch Gewerbe anzusiedeln.

Was ist in den 25 Jahren als "Mister Wirtschaft" gut gelaufen? Niopek ziert sich: "Ich war es ja nicht allein. Da waren immer viele Leute daran beteiligt." Und er zählt auf: das Ausbildungshaus ("Mein Wunsch wäre ein zweites"), die Verhinderung der Bettensteuer und die Beteiligung der Wirtschaft bei städteplanerischen Großvorhaben ("als Ergänzung der Bürgerbeteiligung"). Und was ist nicht gelungen? Niopek zögert kurz: "Der Neckarufertunnel. Er wäre eine unglaubliche Weiterentwicklung für die Stadt und die Wirtschaft gewesen. Und damit war er auch ein IHK-Thema." Noch heute bedauert er, dass diese Chance vor ein paar Jahren vertan wurde, aber er sagt auch: "Das ist heute kein Thema, aber vielleicht greifen das ja kommende Generationen wieder auf."

Sein größter Wunsch für die Zukunft Heidelbergs: "Dass die Stadt erkennt, welchen Schatz sie hat. Den kann sie nur dann heben, wenn man Entwicklungen ermöglicht." Damit spielt er auf die Weiterentwicklung des Wissenschaftsstandorts Heidelberg und speziell das Neuenheimer Feld an: "Es ist doch bemerkenswert, dass eine Stadt mit 150.000 Einwohnern in derselben Liga spielt wie große Unistädte in den USA. Und deswegen muss man der Wissenschaft auch Entwicklungsmöglichkeiten geben. Denn man kann auch durch falsche Entscheidungen viele Chancen verspielen."

Aber erst einmal kann Niopek das Heidelberger Treiben aus sicherer Distanz (und mit Hilfe des RNZ-Abonnements) beobachten. Er will sich mehr Zeit für seine Frau und seine Familie - drei Söhne mit drei Enkeln ("Ich bin ein begeisterter Opa") - nehmen und mehr reisen: Im nächsten Jahr soll es mit einem Wohnmobil nach Neuseeland gehen. Und auch der Sport, vor allem Tennis, steht ganz oben auf der "To do"-Liste des Beinahe-Pensionärs. Aber ganz werden die Bande in die Kurpfalz nicht abreißen: Er arbeitet weiter im "Think Tank" des Oberbürgermeisters mit, in dem neue Ideen für die Zukunft geboren werden. Und nicht zuletzt forscht einer seiner Söhne, der Biologe Dominik Niopek, im Neuenheimer Feld an Prozessen der Zellsteuerung. Kurz: "Heidelberg wird weiter ein wichtiger Ort für mich sein."

Bliebe nur die letzte große Frage: Rastet denn der immer so kontrolliert-freundliche Wolfgang Niopek niemals aus und wird laut? Er lächelt: "Vielleicht mal auf dem Tennisplatz, wenn ich einen wichtigen Punkt vermasselt habe." Dann schaut er wieder ernster: "Aber ganz ehrlich: Ich raste so schnell nicht aus."