Von Jonas Labrenz

Heidelberg. Echter Neckarsume, Heidelberger Original und Altstadt-Urgestein: Fritz Hartmann hat sich in der Stadt einen Namen gemacht, sich für Hochwasserschutz genauso eingesetzt wie für die städtischen Brunnen, übernahm Funktionen in Kommunalpolitik und Vereinen. Für sein Engagement erhielt Hartmann 2002 die Bürgerplakette, 15 Jahre später das Bundesverdienstkreuz. "Ich habe in meiner Zeit viel bewegt. Ich bin kein Mitläufer", sagt Hartmann. Die Konfrontation habe er dabei nie gescheut. Jetzt ist er 80 Jahre alt geworden.

Fester Händedruck, laute Stimme: Wenn Fritz Hartmann irgendwo ankommt, dürfen die Umstehenden das ruhig mitbekommen. Zum Gespräch hat er in den Garten des Kurpfälzischen Museums geladen. Den "Hartmannschen Museumsgarten": "Den hat Frieder Hepp selbst so genannt." Doch schon im Eingangsportal ist der 80-Jährige auf Hochtouren: "Halt!", sagt Hartmann, und andere Besucher überlegen kurz, ob sie weiter gehen dürfen. Er zeigt auf den Boden, einen eingelassenen Löwen: "Den habe ich zur Eröffnung der Fußgängerzone Bürgermeister Zundel überreicht." Das war 1978, Hartmann war gerade 39 geworden und seit acht Jahren selbstständig.

Im Museumsgarten macht Hartmann es sich auf einer Bank gemütlich, vorbei an seinem Vorfahren Charles de Graimberg ("Das war aber unehelich") und dem Merian-Stich, den sein "Ziehvater" Ludwig Merz immer mit ins Bett genommen habe. "Er wollte damit sein Wissen über Heidelberg erweitern." Dann erzählt er von seinem richtigen Vater.

Die Firma, die Hartmann 1970 übernahm, hatte sein Vater aufgebaut. Dass der Junge nach der Schule ebenfalls Heizungsbaumeister wird, stand gar nicht zur Diskussion. "Da ist der Ranzen in die Ecke geflogen und am nächsten Tag hatte ich den Blaumann an. Rebellion hat’s da keine gegeben." Mit dem Rad ging es fortan zu den Baustellen, 52 Stunden Arbeit die Woche, zehn Tage Urlaub im Jahr. Der junge Hartmann wurde da auch mal in einem Heizungskessel versenkt, um ihn von innen zu schweißen. So hat er es schließlich zur Meisterschaft gebracht: "Ich hätte jeden mit dem Kittel an die Wand geschweißt."

Vor der Lehre spielte der Vater eine geringere Rolle. An Hartmanns Geburtstag, dem 3. September 1939, erklärte Großbritannien Deutschland den Krieg, nachdem Hitler Polen überfallen hatte. "Mein Vater wurde aus der Familie und dem Beruf gerissen." Nach den Einsätzen, "an allen Schauplätzen", landet der Vater in Kriegsgefangenschaft und wird erst am zweiten Weihnachtsfeiertag 1949 in die Freiheit entlassen. "In den ersten zehn Jahren meines Lebens habe ich meinen Vater drei mal gesehen."

"Meine Kindheit war nicht sehr kindgerecht ausgerichtet", erinnert sich Hartmann. Er hat auf dem Acker einer Bekannten seiner Mutter in Gaiberg ausgeholfen, deren Mann ebenfalls im Krieg war. Auch dorthin ging es mit dem Rad. Auf dem Rückweg hatte er einen Sack Kartoffeln auf dem Gepäckträger. Mal gab es auch Kirschen oder Himbeeren. "Und nach der Bergabfahrt hat der Freilauf geglüht", lacht Hartmann. "Das sind eben so Dinge, die bleiben hängen."

Als die Amerikaner im März nach Heidelberg kamen, saß Hartmann in der Wohnung in der Semmelsgasse am Fenster: "Wir hatten keinen Fernseher, dafür aber Weitblick." Und von seinem "Logenplatz" beobachtete der Fünfjährige, wie ein Auto mit weißer Flagge vom Rathaus aus losfuhr. "Und dann habe ich gelernt, was Kaugummi, was Schokolade, was Kaffee ist und was Zigaretten sind."

Mit seinem Vater war Hartmann noch der "Pionier der Ölheizungen", später dann "Pionier der Computer- und Klimatechnik". Denn Hartmann stieg nach der Lehre nicht in den väterlichen Betrieb ein. Stattdessen arbeitete er in Frankfurt, wo eine Firma sich zur Aufgabe gemacht hatte, die riesigen Räume voller Computer zu klimatisieren. "Denn die Lochkarte wollte damals oft nicht so, wie die Leute wollten." In schwindelerregendem Tempo hätten die sich damals bewegt. Stimmte da die Luftfeuchtigkeit nicht, fiel das System aus.

In Frankfurt erlebte Hartmann dann die Proteste der 1968er. Da war sein ältester Sohn vier, der andere drei. Sie kamen bald nach der Eheschließung mit seiner Frau, die er auf der Rohrbacher Kerwe kennengelernt hatte. Mit den "Linken" sollte er später wieder zusammentreffen, als er einen 32 Meter hohen Maibaum auf dem Marktplatz aufstellen ließ. "Die APO", die außerparlamentarische Opposition, "hat ihn in der ersten Nacht angesägt", erzählt Hartmann. "Das hat die Altstadt schwer getroffen."

In der Altstadt ist Hartmann bis heute geblieben. War Vorsitzender beim Gesangverein Liederhalle, ist seit 1970 Ehrenmitglied von Alt-Heidelberg, war von 1994 bis 2009 Bezirksbeirat, arbeitete für die Diakonie und engagierte sich im Vorstand des Seniorenzentrums Altstadt.

Vor allem aber die Brunnen und der Hochwasserschutz lagen Hartmann am Herzen. "Wenn irgendwo was mit Hochwasserschutz gemacht wird, dann habe ich meine Finger da drin", sagt er. Und die Brunnen und alten Wasserleitungen haben in ihm eine Sammelleidenschaft ausgelöst. Einige Exponate im "Hartmannschen Museumsgarten" zeugen davon. Eines ist seiner Frau gewidmet, die vor zwölf Jahren plötzlich verstarb. Vor vier Jahren hat er dann wieder geheiratet: "Wir haben uns in unserem Schmerz getroffen", sagt Hartmann - und beweist, dass er auch in sanftem Tonfall sprechen kann.