Das DAI-Programm im Januar: Hervé Le Tellier (o.l.), Henrik Hartmann (o.r.), Sabine Baier (u.l.) und Paul Kirchhof. Fotos: gg/Hentschel/F. Mantovani

Heidelberg. (RNZ) Von Bestsellerautoren über Wald-, Bildungs- und Finanzexperten bis hin zum Internationalen Festival für Stummfilm und Livemusik: Das Deutsch-Amerikanische Institut (DAI), Sofienstraße 12, lädt in der zweiten Januarhälfte mit zahlreichen Veranstaltungen dazu ein, gemeinsam aktuelle gesellschaftliche Herausforderungen zu diskutieren. Ein Überblick der Höhepunkte:

> "Die Anomalie": Am Dienstag, 18. Januar, 20 Uhr, liest der französische Bestseller-Autor Hervé Le Tellier aus seinem Roman "Die Anomalie". Sein Werk ist ein Gedankenspiel über die Konfrontation mit dem eigenen Ich. Die Veranstaltung auf Deutsch und Französisch statt.

> "Wohl lebe der deutsche Wald?": Henrik Hartmann, Biochemiker und Waldökologe am Max-Planck-Institut für Biogeochemie in Jena, skizziert am Mittwoch, 19. Januar, 20 Uhr, die Situation des Waldes und zeigt Strategien, um den Wald der Zukunft zu gestalten.

> "Über das Tun und warum das so wichtig ist": Am Freitag, 21. Januar, 20 Uhr, ist der Hirnforscher Manfred Spitzer mit seinem Vortrag zu Gast. Er versteht sich als Mahner vor den negativen Folgen der fortschreitenden Digitalisierung für Gesundheit, Bildung und Gesellschaft.

> "Denn aus Vollkommenheit kann nichts werden!": Am Sonntag, 23. Januar, 17 Uhr, spricht die Philosophin, Psychologin und Informatikerin Sabine Baier über das "Ende" der akademischen Philosophie und denkt Philosophie praktisch. Kritisch setzt sie sich mit der vom Fortschritt geprägten, digitalen Welt und dem starken Verlangen nach dem "Neuen" auseinander.

> "Ist die Wahrheit dem Menschen zumutbar?": Mit dieser Frage beschäftigt sich der Heidelberger Publizist, Autor und Berater der Stiftung Forum für Verantwortung, Ernst-Peter Fischer, am Dienstag, 25. Januar, um 20 Uhr im DAI.

> "Werden wir enteignet?": Am Mittwoch, 26. Januar, 20 Uhr, referiert Paul Kirchhof zu diesem Thema. Er erläutert die Bedeutung der europäischen Geldpolitik, geht auf die Folgen der Negativzinspolitik ein und fordert eine Kehrtwende, um die Stabilität des Geldes zu sichern.

> Stummfilmfestival: Von Donnerstag, 27. Januar, bis Sonntag, 30. Januar, präsentiert das DAI bei der 20. Auflage des Internationalen Festivals für Stummfilm und Livemusik insgesamt acht Filme aus den Jahren 1916 bis 2013, die von unterschiedlichen Bands live vertont werden.

Info: Infos und Tickets zu allen Veranstaltungen gibt es im Vorverkauf unter www.dai-heidelberg.de.